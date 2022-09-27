«У нас нет ни кризиса, ни паники». Будет ли Казахстан выдавать россиян

Казахстан проведет переговоры с Россией по вопросу прибытия граждан РФ, заявил во вторник глава республики Касым-Жомарт Токаев. Он также призвал жителей страны проявить заботу о россиянах и обеспечить им безопасность. Как следует из статистики МВД Казахстана, в основном российские граждане не задерживаются на территории республики, а направляются транзитом в другие страны. О том, что ждет подлежащих мобилизации россиян в Казахстане, — в материале «Газеты.Ru».

Казахстанские власти планируют провести переговоры с Москвой относительно прибытия граждан РФ в республику. Об этом во вторник, 27 сентября, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«В последние дни к нам приезжает много людей из России. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность.

Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры. Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны», — сказал глава республики на встрече с общественностью Туркестанской области.

Токаев отметил, что «в этой непростой ситуации надо в первую очередь проявить гуманность, терпение и организованность».

«У нас нет ни кризиса, ни паники. Правительство должно выполнять свою работу. Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций. Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами», — указал он.

При этом президент Казахстана подчеркнул, что территориальная целостность государств должна быть незыблема.

«Это ключевой принцип. Я всегда говорил об этом открыто и четко на международной арене. Неслучайно в своем недавнем выступлении с самой высокой трибуны ООН я вновь заявил об этом», — приводит его слова ТАСС.

Казахстан как пункт транзита

В свою очередь, и.о. главы комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков заявил, что с 21 сентября на территорию республики въехали около 98 тыс. граждан РФ. За тот же период более 64 тыс. россиян покинули Казахстан, передает РИА «Новости».

«На сегодняшний день к нам поступила информация, мы ее сверили с данными пограничной службы – порядка 98 тыс. россиян заехали в Казахстан с 21 сентября, выехали 64 234 россиянина», — рассказал Аталыков.

Россияне начали уезжать в Казахстан после начала военных действий на Украине еще в феврале. Новая волна миграции наступила 21 сентября, когда была объявлена частичная мобилизация. В тот же день россияне раскупили авиабилеты в ближайшие безвизовые страны. Поток машин на границе с Казахстаном вырос на 20%, отмечает РБК.

«С начала года в Казахстан приехали более 1,5 млн россиян. С 22 сентября поток россиян увеличился в два раза, примерно до 20 тыс. человек в день. В основном страна стала для россиян пунктом транзита. За эти дни из Казахстана уехали более 40 тыс. граждан России, в том числе в Киргизию и Узбекистан. Из аэропортов вылетели почти 6 тыс. человек», — говорится в публикации.

При этом Казахстан не будет выдавать призванных к мобилизации россиян при условии, что они не находятся в международном розыске.

По закону Казахстан может выдать российским властям только тех граждан, которые разыскиваются за уголовные и иные деяния. Розыск мобилизованных внутри России не является основанием для их выдачи, заявил министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов.

«Вопрос не стоит о мобилизации, я говорю об уголовных правонарушениях, которые зарегистрированы, которые санкционированы и объявлены в международный розыск. Военкоматы, если будут искать, это не является правовым основанием для их выдачи», – поянил он.

Ахметжанов пояснил, что у Казахстана и России имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи, по обмену осужденных и экстрадиции преступников.

Если отказ от мобилизации будет рассматриваться как уголовное правонарушение, а на «убежавших» от нее заведут уголовные дела, Казахстан будет вынужден выдать их России, констатировал глава МВД.

«В случае возбуждения [уголовного дела], объявления в розыск мы будем устанавливать и выдавать этих лиц в порядке экстрадиции в РФ», – указал министр.