Глава СПЧ Фадеев пожаловался Шойгу на формальный подход военкоматов к мобилизации

Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что военкоматы формально относятся к своим обязанностям в рамках мобилизации, а повестки получают те, кто не подлежит призыву. При этом некоторым добровольцам отказывают из-за «выполнения плана», указал советник президента. Он призвал не допускать случаев, «которые могут подорвать доверие народа».

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев пожаловался в Минобороны на формальный подход военкоматов к частичной мобилизации и призвал «неукоснительно соблюдать правила призыва». Он сообщил, что отправил письмо министру обороны РФ Сергею Шойгу.

По его словам, «абсолютное большинство» россиян относится к мобилизации «с пониманием и готово исполнить свой долг», однако «выявился ряд проблем», которые надо срочно разрешить, чтобы «не давать повод плодить фейки» и снять обеспокоенность граждан.

«Первые дни частичной мобилизации показали, что военные комиссариаты нередко исходят из логики «палочной системы», формально относясь к формированию мобилизационного контингента. Призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта, не подходящих по возрасту», — заявил Фадеев.

Он призвал не допустить повторения случая в Бурятии, где в военкоматы вызвали 70 многодетных отцов, а отпустили домой уже из воинской части после вмешательства властей. Глава СПЧ также рассказал, что в Свердловской области призвали медсестер и акушерок без опыта работы в экстренных ситуациях «под угрозой уголовного преследования».

«Нужно исправлять и не допускать случаи, которые могут подрывать доверие народа: например…, мобилизация не служившего 58-летнего директора школы в Волгоградской области и 57-летнего пенсионера-агронома с дочерью-инвалидом на иждивении в Смоленской области. Палочный подход недопустим», — подчеркнул Фадеев.

В связи с этим глава СПЧ попросил еще раз разъяснить, кто призывается, и широко распространить инструкции для призывников, что брать с собой.

«Вызывает недовольство и стиль работы – некоторые вручают повестку в два часа ночи, как будто считают, что у нас все уклонисты», — отметил советник президента РФ.

Глава СПЧ обратил внимание на случаи, когда добровольцев отказывались принимать из-за того, что военкомат «уже выполнил план».

«Брони» и отсрочки

Фадеев выразил недовольство тем, что в Минобороны решили не мобилизовывать всех IT-специалистов, так как «программисты бывают разными».

«Почему сразу выгородили всех айтишников? Чем они нужнее в тылу, чем токари?», — написал глава Совета по правам человека.

По его мнению, «бронь» должна распространяться только на тех специалистов, кто работает с технологиями военного и двойного назначения или обеспечивает работу системообразующих компаний и критической информационной инфраструктуры.

Фадеев также призвал предоставить отсрочку от мобилизации тем категориям работников, которых нельзя оперативно заменить на рабочем месте. В пример он привел учителей и медработников в селах и труднодоступных местах.

Он также назвал серьезной проблемой то, что в категорию имеющих отсрочку законодательно не попадают родители и опекуны детей с инвалидностью или людей с тяжелыми заболеваниями.

Мобилизация по ошибке

Глава Якутии Айсен Николаев ранее сообщил о случаях мобилизации людей, которые не должны призываться. «Например, случаи призыва многодетных отцов, у которых четверо и более детей до 16-ти лет», — рассказал Николаев.

Он потребовал вернуть обратно тех, кого мобилизовали «по ошибке» и заявил, что поручил усилить взаимодействие органов местного самоуправления с военными комиссариатами, чтобы такие случаи не повторялись.

О жалобах на ошибочные случаи мобилизации также сообщила администрация Магаданской области.

«Это люди, не служившие в армии, не имеющие нужные военные учетные специальности, ограниченно годные по здоровью или по возрасту находятся в отставке», — указали в администрации. Там сообщили, что губернатор Сергей Носов поручил разобраться с такими случаями.

Глава Бурятии Алексей Цыденов 22 сентября тоже сообщал, что после начала мобилизации повестки выдавались тем, кто не подлежит мобилизации. «Но потом, после уточнения данных их отпускали домой. С утра 70 таких человек, получивших повестки, были отпущены домой. И с пунктов сбора, и уже из воинской части», — говорил Цыденов.

В Саратовской области отменили решение о призыве 59-летнего старшего лейтенанта запаса Александра Ермолаева из села Николаевка Вольского района, сообщила пресс-служба губернатора региона. Мужчину призвали, хотя у него нет боевого опыта, он только участвовал в трехмесячных сборах 40 лет назад.

Как пишет Telegram-канал Mash, у Ермолаева в военкомате изъяли телефон, выдали форму и отвезли в пункт сбора на базе военного училища. Когда родственники обратились на горячую линию Минобороны, им подтвердили, что мобилизация незаконна. Семья также обращалась в прокуратуру Вольска.

Ситуацию изучили после сообщений СМИ и передали информацию в военкомат, который отменил свое решение, пишет РИА «Новости».

Кого не должны призывать в рамках частичной мобилизации

Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России. Сергей Шойгу заявил, что планируется привлечь 300 тыс. резервистов, при этом, по его словам, в первую очередь речь идет об уже служивших людях, у которых есть боевой опыт.

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23 сентября в Минцифры сообщили, что на отсрочку от призыва могут рассчитывать сотрудники некоторых IT-компаний, операторов связи и медиа. При этом у них должно быть «соответствующее образование» и они должны работать полный рабочий день.

Также отсрочку должны получить работники финансовой сферы, занятые на критически важных направлениях. «К таким сотрудникам финансовой сферы относятся специалисты, отвечающие за критическую инфраструктуру, платежи и расчеты, инкассацию, функционирование и защиту информационных систем, работники дежурных смен и специалисты, работающие с населением и предприятиями», — объясняла глава Центробанка Эльвира Набиуллина.