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Армия

«Винтовка-микроволновка»: российским военным на Украине раздали СВЧ

Российский спецназ на Украине получил снайперские винтовки Чукавина

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Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ)

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ)

Алексей Никольский/РИА «Новости»
Действующие на Украине российские спецназовцы получили партию новейших армейских снайперских винтовок Чуканова (СВЧ). Планируется, что они постепенно заменят винтовки Драгунова (СВД), которые стоят на вооружении более 30 стран мира. Почему прежние винтовки перестали отвечать потребностям современной армии и на что способно новое оружие — в материале «Газеты.Ru».

Российские спецназовцы, действующие на Украине в рамках специальной военной операции, получили для опытно-боевой эксплуатации партию новейших армейских снайперских винтовок Чукавина (СВЧ), пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, «первые отзывы о стрелковом комплексе были положительные».

Ожидается, что в будущем СВЧ заменит в Вооруженных силах РФ снайперскую винтовку Драгунова (СВД), которая находится на вооружении почти 60 лет (она выпускается с 1963 года).

Из-за аббревиатуры снайперскую винтовку Чукавина прозвали «винтовкой-микроволновкой».

СВД в настоящий момент является самой массовой снайперской винтовкой в российской армии. Кроме того, она стоит на вооружении более 30 стран мира. СВД до сих пор выпускается ограниченными партиями Ижевским машиностроительным заводом (входит в группу компаний «Калашников»).

Над новой снайперской винтовкой для армии (не для спецподразделений) работали оружейники в Ижевске, Туле, Кирове и других городах. Дальше других продвинулись в этом направлении конструкторы группы компаний «Калашников».

В 2016 году на вооружение была принята винтовка группы «Калашников» СВК-2016 (снайперская винтовка Калашникова, основанная на системе, предложенной самим Михаилом Калашниковым в 1959 году). СВК-2016 постепенно начала вытеснять в армии СВД.

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) стала продолжением серии и глубокой модернизацией СВК-2016. Новинка была представлена на форуме «Армия – 2017», и теперь она начала поступать на вооружение.

В 2018 году опробовал новую винтовку и президент России Владимир Путин, когда в парке «Патриот» (Кубинка, Московская обл.) осматривал галерею для стрельбы.

Российские спецназовцы на Украине получили винтовки под отечественный патрон 7,62х54 мм. СВЧ должна обеспечивать поражение цели на дальности до километра.

Стрелковый комплекс полуавтоматический и разработан под два патрона – отечественный винтовочный 7,62х54 мм и под патрон НАТО 7,62х51 мм. Масса СВЧ без боеприпасов составляет 4,6 кг, длина может достигать 115 см (в зависимости от версии), магазин рассчитан на 10 патронов.

Верхняя часть винтовки выполнена из прочного металла и принимает на себя всю нагрузку при стрельбе. На нее жестко установлен ствол, что позволило сделать нижнюю часть максимально легкой, она не будет подвержена вибрациям, а установленные на ней элементы могут быть изготовлены из облегченных полимерных материалов. Такая компоновка существенно отличается от компоновки СВД, где основные элементы конструкции установлены снизу.

«Мы смогли конструктивно построить [СВЧ] таким образом, чтобы улучшить кучность примерно в два раза. Это много для снайперского оружия. И дистанция от 500 до 800 м, по сравнению с СВД, — это серьезная прибавка. Мы ее уменьшили по весу, сделали дополнительные планки Пикатинни», — рассказывал в эфире телеканала «Звезда» об особенностях новой винтовки генеральный директор группы компаний «Калашников» Владимир Лепин.

СВЧ предназначена для поражения живой силы противника на малых и средних дистанциях в условиях общевойскового боя. За счет малых габаритов и телескопического приклада повышается мобильность снайпера, в случае необходимости он может использовать винтовку и в ближнем бою.

На планку Пикатинни можно установить любое навесное оборудование по всей длине ствольной коробки.

Еще одной особенностью СВЧ является то, что приклад, ствольная коробка и ствол находятся на одной линии, что уменьшает подброс оружия при ведении огня.

СВЧ разрабатывалась с учетом пожеланий как армейских снайперов, так и специалистов из других силовых структур, в том числе ФСБ России.

Одним из требований Минобороны было наличие взаимозаменяемости частей СВЧ и СВД — снайперская винтовка Чукавина, например, использует штатный магазин емкостью в 10 патронов калибра 7,62х54 (есть магазины увеличенной емкости на 15 и 20 патронов) и части ударно-спускового механизма от винтовки Драгунова. Именно в такой модификации с длиной ствола 530 мм она, скорее всего, и станет общевойсковой и поступит на вооружение снайперов Сухопутных войск.

Снайперская винтовка Чукавина может изготовляться в трех модификациях («Калашников» рассматривает разных заказчиков, в том числе с возможностью поставки СВЧ на экспорт) — в зависимости от типа применяемого патрона. Помимо армейского варианта существует версия под патрон 7,62х51 мм, который является самым популярным в мире винтовочным боеприпасом. Еще одна модификация — под патрон 388 Lapua Magnum, в ней предусмотрена ствольная коробка большего размера и более длинный дульный тормоз. Затворная группа также изменена под конкретный патрон, а общая длина этой модификации больше — 1051 мм.

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