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Армия

«Эта винтовка навылет пробивает бронежилет с километра»

Военный эксперт Белоусов рассказал, как ВС РФ используют на Украине винтовку «Сталинград»

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Снайперская винтовка TSLV8 «Сталинград»

Снайперская винтовка TSLV8 «Сталинград»

Андрей Станавов/РИА «Новости»
На этой неделе стало известно, что российские снайперы применяют в ходе специальной военной операции на Украине тактическую снайперскую винтовку «Сталинград». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Ее называют «бронебойной» и приспособленной для условий городского боя. «Газета.Ru» разбиралась, как работает «Сталинград».

ТСВЛ-8 («Тактическая снайперская винтовка Лобаева») «Сталинград» была разработана в 2012 году, но постоянно модернизировалась. Заявленные характеристики огня винтовки: начальная скорость пули достигает 900 м/с, максимальная дальность эффективного огня – 1600 м.

«Сталинград» может комплектоваться стволом длиной 680 или 740 мм. Винтовка ТСВЛ-8 оснащается складным прикладом. Общий вес оружия 6,2 кг. Боепитание осуществляется из отъемного коробчатого магазина на 5 патронов. Для винтовки используется усиленный патрон 338 Lapua Magnum – 8,6×70 мм.

Сначала это оружие приняли на вооружение спецподразделения ФСО России, а с 2018 года, по данным из открытых источников, она стала поступать в армейские подразделения – прежде всего в части Сил специальных операций (ССО) ВС РФ.

«Основной снайперской винтовкой российской армии по сей день остается СВД, творение оружейного конструктора Евгения Драгунова, принятая на вооружение еще в 1963 году, но продолжающая выпускаться на «Ижмаше» до сих пор. Но это «боец переднего края», который есть в штате каждого мотострелкового взвода, дальность поражения – 600-800 метров, калибр 7,62 мм.

Для спецподразделений требуется оружие совершенно иного класса и иных характеристик. В 1990-е, 2000-е и в начале 2010-х для этих целей мы закупали в ограниченном объеме американские и европейские винтовки. Например, американскую крупнокалиберную винтовку Barrett М82.

Сейчас здесь, наконец, произошло импротозамещение», – рассказал «Газете.Ru» член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.

Эксперт напомнил, что после 2014 года вопрос о поставках западных снайперских винтовок был закрыт. «Их никогда не требовалось много. Теоретически можно было бы покупать их через третьи страны, но правильно иметь свои разработки. Все возможности у нас для этого есть», – считает Белоусов.

Поставщиком таких винтовок для российской армии стала частная оружейная компания LOBAEV, созданная конструктором Михаилом Лобаевым.

В 1990-е Лобаев практиковался в качестве конструктора в мастерских известных американских оружейников Томаса «Спиди» Гонзалеса и Клея Спенсера. В 2003 году он вернулся в Россию и основал компанию «Царь-Пушка» – она позже получила название LOBAEV – которая специализировалась на производстве сверхточных дальнобойных винтовок для спорта высоких стрелковых достижений (для так называемого бенчреста или стрельбы со станка) и силовых ведомств.

Среди винтовок компании – DVL 10-M URBANA c дальностью 1300 метров, DXL-2 «Скальпель» с дальностью 1200 метров и еще ряд моделей.

В середине 2000-х годов Лобаев поехал в ОАЭ, где его фирма получила контракт от концерна TAWAZUN на разработку снайперских винтовок большого калибра и повышенной дальности поражения целей.

В 2011 году Лобаев и его команда вернулись в Россию и занялись производством оружия в городе Таруса, которое оказалось востребованным в силовых структурах – Минобороны, ФСБ, ФСО и Росгвардии.

«Снайперская винтовка такого уровня считается индивидуальным оружием бойцов специальных подразделений, – рассказал «Газете.Ru» офицер спецназа погранвойск полковник запаса Сергей Ососов. – Что касается «Сталинграда», то следует отметить следующее. Во-первых, ее вес не так велик для крупнокалиберной системы, что позволяет скрытно выдвинуться на позицию. Во-вторых, дальность в полтора километра позволяет вести поражение как на открытой местности, так и в городских условиях, оставаясь при этом незамеченным. То есть это все-таки оружие ближнего боя, сопоставимое с СВД, но более точное и мощное».

Сергей Белоусов, в свою очередь, также отметил мощность и бронебойность «Сталинграда».

«Эта винтовка навылет пробивает бронежилет с километра. Собственно, поэтому ей заинтересовались сначала в ФСО. При помощи такого оружия можно гарантированно держать городской периметр. В ходе спецоперации «Сталинград» в основном применяется как раз в ходе городских боев. Она бьет в два раз дальше СВД и три-четыре снайпера со «Сталинградом» могут на 100% закрыть перемещение противника в районе 2-3 км, ограниченном городской застройкой. По сути заблокировать противника», – заключил Белоусов.

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