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Армия

«Снаряд «Краснополь» сам выбирает себе цель по вкусу»

Генерал Бондарь рассказал, как работает новая версия «умного» снаряда «Краснополь»

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Снаряд «Краснополь»

Снаряд «Краснополь»

Wikimedia Commons
Минобороны продемонстрировало работу САУ «Мста-С» с боеприпасом «Краснополь» во время военной спецоперации на Украине. Речь идет уже о модернизированном «Краснополе-М2», который умеет самостоятельно «выбирать цели» во время залповой стрельбы. Нужная точность достигается благодаря коррекции аэродинамическими рулями боеприпаса на конечном участке полета по лазерной отметке на цели. «Газета.Ru» разбиралась в особенностях нового «Краснополя».

Корректируемый артиллерийский боеприпас 152-мм калибра «Краснополь», предназначенный для поражения бронированных целей и военных объектов, известен еще с 1995 года, когда он был принят на вооружение ВС РФ. Его успешно применяли в ходе военной операции в Сирии, а сейчас – в ходе спецоперации на Украине. Точность попадания достигается полуактивной лазерной головкой самонаведения, которая позволяет поражать цели на дальности до 25 км.

Ранее Минобороны РФ демонстрировало кадры применения снарядов «Краснополь» при ударе по замаскированному командному пункту в Киевской области, который был нанесен в марте. Еще на одном видео было показано результативное уничтожение танков ВСУ, когда они собирались идти в контрнаступление. В обоих случаях работу по цели 152-мм снарядами вели расчеты самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С», а огонь корректировался беспилотниками «Орион-10».

«Можно предположить, что случаев боевого применения снарядов «Краснополь» было гораздо больше, ведь одной из его особенностей является то, что для стрельбы могут использоваться различные российские 152-мм артиллерийские системы. В число которых входят как буксируемые гаубицы Д-20 и 2А65 «Мста-Б», так и самоходные 2С3М «Акация», 2С19 «Мста-С» и «Коалиция-СВ». Все они могут использовать высокоточный боеприпас, необходим лишь дополнительный расчет лазерных наводчиков.

Особенность модернизированной версии состоит в том, что внутрь снаряда «зашит» алгоритм. В результате снаряд «Краснополь» сам выбирает себе цель по вкусу. Если он видит цель более перспективную, например РЛС, а не танк, то будет реагировать на нее.

Включать такой режим или нет, решает оператор», – рассказал военный эксперт, генерал-майор в отставке Валерий Бондарь.

С этой точкой зрения согласен военный эксперт Александр Зимовский.

«Без использования средств лазерного наведения, применения спутников и дронов, «Краснополь» представляется обычной артиллерийской «болванкой», которая поражает цель в пределах прямой видимости или по полученным от разведки координатам. Использующийся командно-наблюдательный пункт «Капустник» обладает ограниченной дальностью лазерной подсветки целей для «Краснополя». Другое дело, когда в тандеме с ним работает БПЛА, тот же «Орион-10», который держит лазерный луч, по которому идет снаряд, до момента поражения цели. Одним из основных преимуществ комплекса «Краснополь», обеспечивающих точную стрельбу без пристрелки, высокую надежность выстрела, является именно совместимость с беспилотниками, которые обеспечивают подсветку цели», – считает Зимовский.

Наиболее эффективной дистанцией для поражения малоразмерных движущихся целей, в том числе танков, для «Краснополя» составляет около 5-7 км. Эффективен снаряд и на дальности поражения в 16 км. Его главная особенность заключается в исключительной точности поражения подвижных объектов.

«В ходе контрбатарейной борьбы для подавления американских САУ М-109 потребуется порядка 900 обычных 152-мм снарядов. «Краснополь» справится с этой задачей с применением не более 10 боеприпасов», – добавляет генерал Бондарь.

Как отмечают эксперты главного военно-теоретического журнала Минобороны «Военная мысль», новые управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь-М2» могут поражать одновременно две рядом стоящие цели при залпе из двух орудий. Эффект впечатляет – два снаряда синхронно ложатся на удалении не более десятка метров друг от друга.

«Это феноменальная точность, что подтверждает заявленные характеристики модернизированного «Краснополя». Тактико-технические характеристики нового образца значительно превосходят показатели своего предшественника», – отмечает «Военная мысль».

«Точность достигается это за счет комплекса автоматизированного управления огнем «Малахит». При этом каждый снаряд работает на своей частоте и не мешает управлению другими. Несмотря на достаточную сложность использования подобного боеприпаса, его скорострельность может составлять до 8 выстрелов в минуту и обеспечивать массированный огонь по выбранным целям», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Борис Джерелиевский.

Сложность применения «Кроснополя» заключается не в его характеристиках, а в цене.

«Стоимость одного боеприпаса «Краснополь» оценивается в 4 млн рублей. Это, тем не менее, в три-четыре раза меньше цены американского аналога M712 Copperhead или американо-шведского M982 Excalibur. В любом случае, использование таких снарядов – дорогое удовольствие»,

– резюмировал генерал Бондарь.

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