Замыслы США представляют угрозу: о чем говорится в новой Морской доктрине России

Владимир Путин на церемонии подписания Указа об утверждении Морской доктрины Российской Федерации и Корабельного устава Военно-Морского Флота России в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости, 31 июля 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал указы об утверждении новой Морской доктрины и Корабельного устава Военно-морского флота РФ. Курс США на доминирование признан основной угрозой для России на море. Москва намерена активизировать свою деятельность на архипелагах Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, а также на Новой Земле и острове Врангеля. Кроме того, планируется обойти блокаду Калининграда.

Церемония подписания указов об утверждении новой Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ прошла в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. Президент Владимир Путин заявил, что в Морской доктрине обозначены задачи по обеспечению безопасности и национальных интересов России. Онотметил, что защита будет обеспечиваться твердо и «всеми доступными средствами».

Морская доктрина от 17 июня 2015 года признается утратившей силу. Указ о Корабельном уставе вносит изменения в уставы внутренней службы, гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил России. Оба документа вступают в силу с момента подписания.

«Ключевое здесь — это возможности Военно-морского флота. Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наши суверенитет и свободу. Флот успешно, с честью выполняет стратегические задачи на рубежах нашей страны и в любом районе мирового океана. Обладает высокой готовностью к активным действиям своих береговых, надводных, воздушных, подводных сил и средств. Они постоянно совершенствуются», — сказал Путин.

Отдельно он упомянул гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон», для которых «нет никаких преград». Путин сообщил, что уже в ближайшие месяцы гиперзвуковой комплекс поступит на вооружение флота. Первым кораблем, оснащенным «Цирконом» станет фрегат «Адмирал Горшков».

«Район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми и крылатыми ракетами «Циркон», будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России», — добавил президент.

«Противодействие со стороны США»

Новая Военно-морская доктрина включает ряд ключевых изменений. Так, если в доктрине 2015 года внешнюю угрозу представляло наращивание силового потенциала НАТО, теперь основную опасность представляют США и их союзники.

«Основными вызовами и угрозами безопасности и развитию РФ, связанными с Мировым океаном, являются: стратегический курс США на доминирование и их глобальное влияние на развитие международных процессов, в том числе связанных с использованием транспортных коммуникаций и энергетических ресурсов Мирового океана», — говорится в документе на сайте Кремля.

Угрозу, согласно документу, также представляет стремление США и союзников ограничить доступ РФ к ресурсам Мирового океана и жизненно важным морским транспортным коммуникациям, стремление США к достижению превосходства своих ВМС над силами других стран и территориальные претензии к России ряда государств. Также опасность представляет экономическое, политическое, информационное и военное давление на РФ в целях дискредитации и снижения эффективности ее морской деятельности.

В доктрине названы важные зоны, влияющие на национальную и стратегическую безопасность, а также на экономику страны. К ним относятся Курильские и Балтийские проливы, Черное море и восточная часть Средиземноморья, в том числе мировые морские транспортные коммуникации, пролегающие вдоль азиатского и африканского побережья.

Также в доктрине одним из основных рисков названо недостаточное количество пунктов базирования для российских кораблей за рубежом. Среди рисков также указано введение рядом стран ограничений для российских судостроительных предприятий ОПК и нефтегазовых компаний, в том числе касающихся передачи современных технологий, поставок оборудования и привлечения долгосрочного финансирования.

Военное усиление

Согласно новой доктрине, Россия при исчерпании возможностей политико-дипломатических и других несиловых инструментов в жизненно важных районах Мирового океана может применить военную силу. В районах Мирового океана, не являющихся жизненно важными для России, Москва использует «прежде всего, политические и правовые инструменты, механизмы дипломатии и информационных действий, а также применяет другие ненасильственные методы».

Также Россия намерена совершенствовать и развивать группировку сил Черноморского флота в Крыму. Кроме того, предусматривается укрепление геополитических позиций РФ в Черном и Азовском морях и обеспечение для страны международного правового режима в этих морях для использования их водных биоресурсов, разведки и эксплуатации месторождений углеводородов, прокладки и эксплуатации подводных трубопроводов.

«Совершенствование и усиление группировок сил (войск) Черноморского флота, развитие их инфраструктуры в Крыму и на побережье Краснодарского края», — сказано в документе.

В доктрине отмечается, что развитие производств для строительства авианосцев является одним из ключевых приоритетов российской судостроительной отрасли. К приоритетам также отнесены «внедрение передовых цифровых технологий, цифровых платформ на всех этапах жизненного цикла кораблей, судов и морской техники; обеспечение максимальной локализации судостроительного производства на территории РФ».

«Приоритетными направлениями развития судостроительного комплекса Российской Федерации являются: <...> обеспечение возможностей судостроительного комплекса Российской Федерации по строительству крупнотоннажных судов, в том числе современных авианесущих кораблей для Военно-морского флота», — говорится в доктрине.

Транспортная доступность Калининграда

Доктрина также включает в себя обеспечение транспортной доступности Калининграда за счет функционирования паромной линии в направлении морских портов Усть-Луга и Санкт-Петербурга.

Ко всему прочему, предусматривается развитие отечественной прибрежно-портовой инфраструктуры. Речь о железнодорожных путях, логистических центрах и портовых комплексах, в том числе по переработке, во всем Балтийском бассейне.

Арктический плацдарм

Среди приоритетов морской нацполитики указано обеспечение заданного оперативного режима в арктической зоне РФ за счет укрепления боевого потенциала сил (войск) Северного и Тихоокеанского флотов, а также органов ФСБ в соответствии с существующим и прогнозируемым характером военных опасностей и военных угроз в Арктике.

Отмечается, что Россия будет укреплять лидирующие позиции в изучении и освоении морских пространств Арктики и активизировать морскую деятельность на архипелагах Шпицберген и Земля Франца-Иосифа. Также предполагается активизация деятельности на Новой Земле и острове Врангеля.

На арктическом направлении приоритетами морской политики страны также указано «упрочение лидирующих позиций РФ в изучении и освоении морских пространств Арктики». Речь идет о проведении геологоразведочных работ, обновлении имеющихся данных о месторождениях полезных ископаемых и безопасном освоении месторождений природных ресурсов Арктического континентального шельфа России.

Также указывается намерение осуществлять контроль военно-морской деятельности иностранных государств в акватории Севморпути. Россия намерена продолжать морские научные исследования, изыскание и работы для расширения и юридического закрепления внешней границы континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане.

Тихоокеанское направление и Атлантика

Согласно доктрине, Россия будет развивать силы и системы базирования Тихоокеанского флота, органов ФСБ и сил Росгвардии. В качестве целей указано создание условий для военно-морского присутствия и формирование в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона пунктов материально-технического обеспечения для создания межфлотских переходов сил ВМФ. Также планируется развитие на Дальнем Востоке технологического судостроительного комплекса для строительства крупнотоннажных судов, в том числе авианесущих кораблей.

РФ в Атлантике будет отстаивать свои национальные интересы и противостоять попыткам НАТО продвигать военную инфраструктуру к границам России.

Россия будет «решительно отстаивать» свои национальные интересы и создавать условия для стабильного экономического сотрудничества с иностранными государствами.

«Нацполитика на Атлантическом направлении определяется с учетом существования НАТО, деятельность которой направлена на прямое противоборство с РФ и ее союзниками <…> Определяющим фактором в отношениях с НАТО остаются неприемлемость для РФ планов продвижения к ее границам военной инфраструктуры НАТО и попытки придания альянсу глобальных функций», — говорится в тексте доктрины.

Каспий и Индийский океан

Россия будет развивать войска и системы базирования Каспийской флотилии, а также укреплять сотрудничество с военно-морскими силами государств данного региона.

На Индоокеанском направлении предполагается развитие военно-морского сотрудничества с Индией, Ираном, Ираком и Саудовской Аравией и другими странами региона. Планируется также расширить российское судоходство в регионе.