«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»

ВКС России применили в ходе спецоперации на Украине авиационный разведывательный комплекс «Сыч», который установлен на истребитель-бомбардировщик Су-34. С этим оборудованием, представляющим комплекс оптической и радиолокационной разведки, самолет способен выводить на цели другие авиационные и наземные средства поражения, либо самостоятельно их уничтожать. «Газета.Ru» разбиралась в особенностях работы этой системы.

Впервые о разведывательном комплексе, получившем название «Сыч», размещаемом на базе истребителя бомбардировщика Су-34 стало известно еще в 2016 году. Аналог в виде радиотехнического комплекса бокового обзора МРК-411 уже существовал, но был предназначен для дальних самолетов-разведчиков Ту-214Р и более ранних «воздушных шпионов» Ил-20 (на базе пассажирского Ил-18), Ан-30Б и Ту-154М ЛК-1.

«Самолеты-разведчики – объекты секретные и доподлинные возможности этой аппаратуры не афишируются, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, полковник запаса ВВС Александр Дробышевский. – Из известного можно отметить, что Ту-214Р оснащены многочастотным радиотехническим комплексом МРК-411, состоящим из нескольких радиолокационных станций с активными фазированными антенными решетками бокового и кругового обзора, который обеспечивает получение информации, как в активном, так и в пассивном режиме».

Дробышевский добавил, что эти самолеты оснащены также системой «Фракция».

«Разработанная подмосковной компанией «ТПК Линкос», эта система обеспечивает сканирование огромных по площади участков, выдачу обработанной и синтезированной «картинки» на экраны операторов и в наземные штабы. Самолет-разведчик способен обнаруживать даже замаскированные объекты. В итоге эта система «вскрывает» объекты противника на расстояние 200-300 км», – добавил эксперт.

Полковник Дробышевский не исключил, что подобное оборудование и составило основу комплекса «Сыч», которая установлена на истребитель-бомбардировщик Су-34 – только в уменьшенном варианте. Этим объясняется наличие трех подвесных контейнеров, в которых размещена разведывательная аппаратура.

При этом практически полностью сохраняется ракетно-бомбовая нагрузка самолета, который может самостоятельно использовать боезапас при обнаружении целей.

«Использование именно Су-34, как многофункционального самолета с большим боевым потенциалом, для размещения на нем разведаппаратуры «Сыч» повышает надежность и безопасность использования комплексов разведки. Это первый вариант использования подобной разведаппаратуры на боевых истребителях» – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, полковник запаса Юрий Гаврилов.

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 (по кодификации НАТО Fullback – «Защитник»), который в ВВС России прозвали «Утенком» за его своеобразную форму носового фюзеляжа, представляется уникальным воздушным средством для нанесения ударов авиационными средствами по наземным целям противника на большой дальности.

По данным сайта Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), возможности Су-34 позволяют «осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителей прикрытия, в виду высоких качеств ведения самостоятельного маневренного воздушного боя».

ВКС России располагают более 130 самолетами Су-34. Они базируются в Воронежской области (там под них переоборудовали аэродром «Балтимор»), в Хабаровском крае, в Ростовской и Челябинской областях, часть этих истребителей-бомбардировщиков входят в состав Липецкого центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний.

«В варианте самолетов-разведчиков на Украине эти самолеты могут вести наблюдение, не входя в зону поражения ПВО украинских войск. Получив комплекс «Сыч» истребитель-бомбардировщик Су-34 с индексом НВО («новые возможности») стал универсальным центром воздушной разведки.

Его возможности позволяют ориентироваться в воздушной и наземной обстановке не только самому экипажу, но и передавать информацию о военных объектах противника по автоматическим каналам связи в режиме реального времени. Су-34 является истребителем поколения 4++, но благодаря «Сычу» это, по сути, истребитель шестого поколения.

В том смысле, как его понимают американцы», – считает генерал-майор ВВС Владимир Попов.

Генерал напомнил, что истребитель шестого поколения разрабатывается Пентагоном, как «центр управления и разведки для других систем». «Именно эти задачи позволяет «Сыч» решать нашим Су-34», – считает Попов.