«Украина становится полем боя США и Ирана. Невероятно, но это так»

У армий ДНР и ЛНР могут появится иранские ударные тяжелые дроны Shahed-129 с мощным ракетным и бомбовым вооружением. Официального подтверждения таких поставок нет, но об этом сообщил ряд западных СМИ. «Газета.Ru» разбиралась с военными экспертами в потенциале Shahed-129 и возможности их использования на Украине.

«У нас есть информация о том, что иранское правительство готовится предоставить России несколько сотен БЛА, в том числе ударных дронов Shahed-129. Впоследствии они могут оказаться у сепаратистов Донбасса», – заявил CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Также сюжет о том, что Shahed-129 могут попасть в распоряжение ДНР и ЛНР показал французский телеканал TF1.

Иран заметно преуспел в создании и развитии боевых беспилотников, которых насчитывается 8 различных модификаций. БЛА Shahed-129 считается одним из лучших. К тому же он получил реальный боевой опыт в Сирии и Ираке. На вооружении этого дрона стоят высокоточные планирующие бомбы с осколочной боевой частью Sadid-345 и противотанковые ракеты Sadid-1.

«Данных о подобной сделке нет, да и не может быть, поскольку такие сделки не афишируются, как минимум, до окончательного срока поставок. Но исключать такие поставки точно нельзя», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Сергей Белоусов.

Считается, что иранский Shahed-129 был скопирован с американского беспилотника MQ-1 Predator и израильского Hermes 450, потерпевших крушение в Иране. Как внешне, так и по своим характеристикам он схож с этими БЛА.

В нынешнем варианте его длина составляет около 8 м, размах крыльев 16 м, боевая нагрузка составляет 400 кг. Максимальная скорость – 150 км/ч, продолжительность полета составляет 24 часа, а радиус боевого применения – 170 км.

«Иранские Shahed-129 в случае поставок этих беспилотников, скорее всего, будут переданы подразделениям Народной милиции ЛНР и ДНР, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин. – Им такой техники не хватает, применяемые сейчас дроны используются большей частью в разведывательных целях, реже в качестве ударных, с маломощным боеприпасом. Сейчас тяжелые БЛА есть лишь у российских войск. Если Народная милиция получит собственные ударные дроны большой дальности, мощности и точности поражения, то ситуация на линии фронта может кардинально поменяться».

Эксперт при этом подчеркнул, что у Вооруженных сил РФ потребности в иранских беспилотниках нет – в ходе спецоперации они успешно применяются российские БЛА «Иноходец», известные также как «Орион-10».

При некоторой схожести по характеристикам с Shahed-129, российский БЛА имеет большие возможности. Его боевой радиус составляет 300 км, скорость – 200 км/ч, немногим меньше боевая нагрузка – 300 кг.

«Опять же, российская армия практически полностью отказалась от импорта и использует практически полностью технику и вооружения отечественного производства. Это обусловлено предъявляемыми Минобороны РФ к производителям стандартами и возможности взаимозаменяемости комплектующих. К тому же российский ударный БЛА «Иноходец» способен конкурировать с лучшими мировыми образцами», – добавил Белоусов.

Схожей точки зрения придерживается военный обозреватель, капитан 1 ранга запаса Александр Хроленко.

«ЛНР и ДНР могут использовать в ходе спецоперации на Украине эффективные системы и комплексы производства дружественных стран, в том числе и Ирана, – рассказал «Газете.Ru» Хроленко. – Очевидно, что массовое применение ударных беспилотников иранского производства позволит нарастить наступательный потенциал российских войск и Народной милиции республик Донбасса. Не столь важно, в чьем они будут распоряжении, здесь главнее то, что ударных дронов, способных выбивать технику и вооружение противника, станет ощутимо больше».

Хроленко добавляет, что это не только «технологически возможно и тактически целесообразно, но и очень изящно политически».

«Это будет такой щелчок по носу США и НАТО от многополярного мира. Украина становится полем боя США и Ирана. Невероятно, но это так. Иранские дроны будут уничтожать американские реактивные системы залпового огня HIMARS и другое западное оружие»,

– резюмировал он.