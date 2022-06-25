«Одних ракет теперь мало. Время «супербомб» и «суперпушек» возвращается»

Современные военные конфликты ставят вопрос об актуальности использования сверхмощных авиационных бомб и артиллерии особой мощности. Почему раньше от этих типов оружия отказывались, а теперь к его разработкам возвращаются — в авторском материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

После окончания Второй мировой войны и в нашей стране, и на Западе вплоть до самого последнего времени шло сокращение артиллерийского вооружения крупных калибров и мощного авиационного бомбового вооружения.

Примерно к концу 1970-х годов у военных экспертов мира существовал определенный консенсус, что глобальная война — в случае если такая начнется — будет вестись ракетно-ядерным оружием, а обычное вооружение необходимо для локальных конфликтов, которые, как правило, исключают штурм крупных городов. Значит, отсутствует и потребность в «сверхмощности».

Опыт военных операций в Ливии, Сирии и на Украине показал, что армии мира вновь столкнулись с задачей овладения городами.



Большой город — это самое лучшее поле боя для слабой и менее технически продвинутой стороны конфликта. В мегаполисе можно не только сосредоточить группировку в десятки тысяч бойцов, но и укрыть ее от превосходящей огневой мощи противника, а также длительно снабжать ее материальными средствами и восполнять потери в личном составе, вооружении и военной технике. Ни горы, ни леса, ни джунгли такой возможности не предоставляют.

К примеру, в США считают, что взятие городов с населением до 100 тыс. человек не представляет большой проблемы. Их несложно полностью изолировать, установить огневой контроль над всей территорией населенного пункта. Город таких размеров не содержит больших запасов материально-технических средств и ресурсов, чтобы поддерживать в течение длительного времени значительный по численности контингент обороняющихся войск.

Однако обстановка кардинально меняется при штурме крупных городов с численностью населения свыше 300-400 тыс. человек. Именно за подобные мегаполисы и разворачивались самые тяжелые бои в ходе всех последних вооруженных конфликтов.

Характерной чертой обороны городов стало массированное использование уже имеющихся и строительство новых подземных укрытий. Для этого использовалась даже специализированная туннелепроходческая техника. В результате там, где противник находился в обороне длительное время (по опыту боевых действий, например, в Сирии), создавались настоящие подземные улицы, по которым передвигались автомобили.

Важно отметить, что проблема штурма городов в наше время усложнилась из-за снижения порога допустимого побочного ущерба, что полностью и категорически исключает даже теоретическое применение тактического ядерного оружия. Но и одних ракет мало. Это означает, что время обычных «супербомб» и «суперпушек» возвращается.

«Папа всех бомб» против «Мама всех бомб»

В арсенале Воздушно-космических сил РФ есть мощные средства авиационного поражения. К таковым прежде всего относится свободнопадающая фугасная бомба ФАБ-5000М-54 весом пять тонн. Масса боевой части этого боеприпаса достигает 4200 кг, а масса взрывчатого вещества — 2210,6 кг. Данных о том, что подобные средства поражения применялись в ходе специальной военной операции на Украине, нет.

Это бомба постоянно модернизировалась, но факт состоит в том, что принята на вооружение она была в 1943 году. Их использовали во время боев на Курской дуге, при освобождении Орла и в ходе штурма Кенигсберга. По некоторым данным, советские войска также использовали их в ходе войны в Афганистане.

Особо в этом плане надо отметить, что единственным носителем ФАБ-5000М-54 в ВКС является дальний бомбардировщик Ту-22М3.

В настоящее время ведутся опытно-конструкторские работы по созданию авиационной бомбы объемного взрыва, получившее неофициальное название «Аавиационная вакуумная бомба повышенной мощности», АВБПМ. Другое неофициальное название этого боеприпаса — «Папа всех бомб». Оно возникло по аналогии с наименованием авиабомбы ВВС США GBU-43/В «Мама всех бомб» (MOAB, Mother Of All Bombs).

Первые сведения об этом отечественном боеприпасе появились 11 сентября 2007 года. Изделие было сброшено с самолета-носителя и успешно поразило условную цель объемным взрывом. По имеющимся официальным данным, общая масса изделия АВБПМ превышает 7,5-8 тонн. Масса взрывчатого вещества этого боеприпаса составляет 7100 кг, тротиловый эквивалент — 44 тонны.

MOAB, в свою очередь, имеет массу 9,5 тонны, из которых 8,4 приходится на взрывчатое вещество австралийского производства Н-6 — смесь гексогена, тротила и алюминиевого порошка — которое мощнее тротила в 1,35 раза. Сила взрыва составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — около 140 метров, частичные разрушения происходят на расстоянии до 1,5 км от эпицентра.

Артиллерия дешевле авиации

При штурме мегаполисов и укрепленных районов имеющихся в настоящее калибров артиллерии (152-мм, 155-мм и даже 203-мм и 240-мм) как у ВС РФ, так и у других армий явно недостаточно. Здесь требуется артиллерия особой мощности (ОМ).

В ходе Второй мировой войны немецкие войска при ведении боевых действий в условиях плотной городской застройки применяли орудия калибра 420-мм и 615-мм. Рабоче-крестьянская красная армия (РККА) при штурме Кенигсберга в апреле 1945 года задействовала гаубицы калибра 305-мм. Как правило, применение гаубиц и пушек особой мощности имело весьма значительный эффект.

Хрестоматийный пример, который изучают в Академии Генштаба ВС РФ, — высокую результативность стрельбы уже при первом случае боевого применения 21-23 октября 1916 года под Верденом продемонстрировала французская 400-мм гаубица М 1915/16 разработки фирмы St. Chamond. Достаточно было двух попаданий в занятый немецким войсками форт Douamont, чтобы те начали отступление на всем участке фронта.

В 1950-е и 60-е годы руководство СССР окончательно уверовало в универсальность ракетно-ядерного оружия и посчитало дальнейшее развитие ствольной артиллерии особой мощности бесперспективным. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этой сфере были прекращены.

При этом вовсе не бесспорный факт, что в настоящее время все огневые задачи можно решить авиацией и высокоточным ракетным оружием.

Дешевле по сравнению с артиллерией особой мощности это точно не выглядит. К примеру, стоимость современного многофункционального истребителя превышает $100 млн долларов, а за один корректируемый авиационный боеприпас придется отдать несколько десятков или даже несколько сотен тысяч долларов.

К тому существуют множество ситуаций, когда боевое применение авиации просто нецелесообразно или даже невозможно.

На этом фоне цена создания и стоимость эксплуатации, к примеру, гаубицы калибра 356-мм вовсе не выглядят какими-то запредельными величинами. Разумеется, современная артиллерия особой мощности должна обладать высокой мобильностью, корректируемыми боеприпасами, полностью переведена на цифровые системы наведения.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).