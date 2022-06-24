«Поражение под Северодонецком может обернуться военным переворотом на Украине»

Украинские военные покидают зону боевых действий в районе Северодонецка. До двух тысяч военнослужащих ВСУ и других формирований оказались в «Горском котле».«Газета.Ru» вместе с военными экспертами разбиралась, как освобождение этого города повлияет на ход специальной операции.

Северодонецк практически полностью перешел под контроль российской армии и Народной милиции Луганской народной республики. Последний город в ЛНР, где еще находятся украинские войска – соседний Лисичанск. При этом союзные силы не стали брать штурмом Северодонецк, а последовательно занимали окружающие населенные пункты. В результате боевых действий в районе Горское-Золотое удалось блокировать группировку украинских войск.

«Всего в «Горском котле» сейчас заблокировано до двух тысяч человек: около 1800 военнослужащих, 120 нацистов «Правого сектора» (организация запрещена в России), до 80 иностранных наемников; а также более 40 единиц боевых бронированных машин и около 80 орудий и минометов. Только за последние сутки в данном районе отказались от сопротивления и добровольно сдались в плен 41 военнослужащий», – отмечается в информационной сводке Министерства обороны РФ на 24 июня.

В свою очередь, ТАСС, со ссылкой на источник, близкий к НМ ЛНР, рассказало, что под Лисичанском, а также в котле под Горским и Золотым было ликвидировано «более тысячи украинских военнослужащих».

Ранее назначенный Киевом глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай признал в эфире телеканала «Дом», что командование ВСУ решило отступить из Северодонецка на «заранее подготовленные позиции».

По всей видимости, речь идет о соединениях, расположенных в пригородах. При этом остается неясной ситуация вокруг военнослужащих ВСУ и других формирований, заблокированных на территории завода «Азот».

«Российская армия в ходе спецоперации поменяла тактику действий. Я бы назвал ее «бульдожьей хваткой», когда зацепившись за противника, «зубы» российской армии его уже не отпускают, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт и публицист Владислав Шурыгин, который сейчас находился на Донбассе. – Так ВС РФ медленно, но методично занимает новые территории.

Еще одна особенность заключается в активном использовании артиллерии перед продвижением вперед, расчищая путь пехоте и бронетехнике.

Это заметно снизило количество потерь среди российских военнослужащих и парализовало действия противника. Очень активно используют наши военные и беспилотные средства, как в качестве ведения разведки и корректирования огня, так и для ударного поражения противника. Результат налицо – продвижение идет планомерно, медленно, но без остановки».

Как отмечают в Минобороны РФ, ссылаясь на слова украинских пленных, группировка ВСУ на этом направлении «полностью истощена».

«Укомплектованность окруженных подразделений личным составом составляет менее 40%. Потеряно управление подразделениями со стороны вышестоящего командования. Снабжение оружием, боеприпасами, горючим и другими материальными средствами полностью прекращено. Случаи дезертирства и отказа от участия в боевых действиях принимают в ВСУ массовый характер», – отметил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Коношенков.

Занятие Северодонецка может спровоцировать политический кризис в Киеве.

«Назревает конфликт между офицерами украинского Генштаба и президентом Владимиром Зеленским. Первые понимали, что при нынешнем раскладе сил удерживать Северодонецк и Лисичанск изначально не имело военного смысла. Сопротивление ВСУ армии РФ на этом направлении чревато полным истощением, уничтожением бронетехники, личного состава, с пополнением которых у Украины большие проблемы.

Зеленский же настаивал на продолжении сопротивления, несмотря на потери. Это была личная инициатива Зеленского, которую военные не поддерживали, понимая ее абсурдность»,

– рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин, который находится в Белгородской области на границе с Украиной.

Эксперт считает, что в случае окончательного освобождения Северодонецка и взятия Лисичанска армией ВС РФ и НМ ЛНР, своей должности может лишиться главком ВСУ генерал Валерий Залужный.

«Зеленский может его назначить крайним за этот провал. Но это может вызвать протест у военных, и дальнейшее развитие событий в этом случае трудно предсказать.

Поражение под Северодонецком может обернуться военным переворотом. При этом взятие под контроль Северодонецка российской армии означает ее выход на оперативный простор.

Отсюда открывается прямой путь на Краматорск и даже на Харьков, в направлении которых и будет развиваться дальнейшее наступление. По моим данным, именно Харьков будет основной целью ВС РФ в ближайшее время.

Это обусловлено не близостью расстояния, а тем, что украинская армия уже не в состоянии вести достойное сопротивление», – считает Алехин.