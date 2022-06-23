«Беспилотник Zala неуязвим для украинских РЭБ. Они его не видят»

В ходе специальной операции на Украине российская армия активно применяет беспилотные летательные аппараты (БЛА) Zala. Их, в частности, используют для корректировки работы артиллерийских расчетов. «Газета.Ru» вместе с военными экспертами разбиралась, на что способны эти беспилотники.

«Артиллерийские подразделения российской армии используют беспилотник Zala для выполнения разведывательных задач и повышения точности огня. Беспилотник позволяет обнаружить и уничтожить батарею 155-мм американских гаубиц M777 на Украине», — отмечает американский оружейный портал Army Recognition.

Авторы Army Recognition утверждают, что ВС РФ якобы «изменили тактику».

«Ранее для наведения использовали преимущественно данные авиационной разведки, но дроны Zala помогают более точно, а главное — более оперативно вычислить координаты противника. Это значительно повышает эффективность артиллерии и упрощает наведение огня на позиции ВСУ», — добавляет Army Recognition.

Zala — это не один, а целая серия беспилотных летательных аппаратов. Беспилотные мини-самолеты проектов Zala 421-04, Zala 421-08 и 421-16 способны работать в радиусе от 15 до 40 км, находиться в воздухе до 2,5 часов, а масса их целевой нагрузки составляет 1,5 кг.

Беспилотники самолетного типа Zala 421-20 — более крупные. Их радиус действия — до 120 км, время полета --11 часов, масса целевой нагрузки — до 50 кг. Они могут комбинировать на борту различные комплексы, среди которых системы аэронавигации, автоматической расшифровки данных и лазерного целеуказания.

Дроны Zala «Ланцет» выполняют ударные функции. Это барражирующие боеприпасы или дроны-камикадзе. Они могут поражать цели в радиусе до 40 км. Максимальная взлетная масса — 12 кг, время работы — 5 часов.

Наконец, беспилотники вертолетного типа Zala 421-02 и Zala 421-02X могут работать 6 часов на расстоянии в 50 км и нести нагрузку в 50 кг.

«Первоначально эти беспилотники предназначались для использования Пограничной службой ФСБ России и МЧС России. В Минобороны заинтересовалось этими БЛА из-за их способности вести разведку на значительном расстоянии и «зависать» в воздухе. При этом слать четкий сигнал с координатами целей. Сейчас такие беспилотники стоят на вооружении мотострелковых и десантных подразделений, которые принимают участие в спецоперации», — рассказал «Газете.Ru» член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.

В свою очередь, военный эксперт, генерал-майор ВВС в отставке Игорь Лютых отметил такую особенность Zala, как «хорошо зашифрованный канал связи».

«Во-первых, эти беспилотники очень маневренные. Во-вторых, у них закрытый и хорошо зашифрованный канал связи. Это делает беспилотник практически невидимым для средств радиолокации ВСУ. Их обнаружение и, соответственно, уничтожение крайне затруднено. Беспилотник Zala почти неуязвим для украинских РЭБ. Они его не видят. Конечно, его можно сбить, когда он находится в зоне прямой видимости, но подавить его средствами электронной борьбы у ВСУ не получается», — утверждает Лютых.

Генерал добавил, что еще одной особенностью дронов семейства Zala является использование одновременно двух типов систем наведения: он может управляться как по каналу радиосвязи, так и действовать полностью автономно.

«Это дополнительно сбивает с толку ВСУ. Беспилотник в один момент времени управляется в ручном режиме, а в другой — полностью «ликвидирует» связь с оператором. Таким образом, даже если в один момент противник его обнаруживает по сигналу, то во второй — теряет. И поэтому вынужден искать снова. И так до бесконечности», — объяснил генерал.



Ранее дроны Zala применялись в Сирии. В апреле 2021 года соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны России.

«Сейчас в каждом десантном соединении имеются роты разведывательных беспилотников.

Это новое направление, но уже хорошо апробированное и зарекомендовавшее себя. Наши десантники использовали БЛА Zala в Сирии и сейчас, в ходе спецоперации на Украине. Для подготовки операторов беспилотников уже несколько лет используется база Рязанского десантного училища.

Там готовят настоящих профессионалов, способных управлять сложными воздушными системами, предназначенными для ведения разведки, корректирования огня артиллерии», — рассказал «Газете.Ru» бывший командующий ВДВ генерал-полковник Георгий Шпак.