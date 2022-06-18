«Десанту нужна броня». В чем состоит главная проблема ВДВ России

Американское издание Military Watch Magazine выпустило материал о российских десантных войсках, где назвало подход к их формированию «устаревшим». Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался с этим утверждением.

«Российские Воздушно-десантные войска формируются и вооружаются по устаревшим принципам, которые характерны для середины XX века. Они готовятся к масштабным десантным операциям, которые давно не проводятся», – утверждает Military Watch Magazine.

Действительно, отечественные ВДВ во всех вооруженных конфликтах последних десятилетний применялись не как десант, а как хорошо подготовленная пехота. Исключения было два.

21 августа 1968 года в ходе операции «Дунай» с целью захвата столицы Чехословакии Прага посадочным способом были высажены подразделения и части сразу двух воздушно-десантных дивизий – 7-й и 103-й.

В декабре 1979 года была проведена воздушно-десантная операция по доставке частей 103-й воздушно-десантной дивизии из Витебска и 345-го отдельного парашютно-десантного полка из Ферганы на афганские аэродромы Баграм и Кабул. Она также проводилась посадочным способом. Надо заметить – и это существенно – что и в 1968, и в 1979 году сопротивления высадке войск оказано не было.

Особо стоит еще раз подчеркнуть, что в ходе этих операций десантирование осуществлялось именно посадочным, а не парашютным способом. Последний массовым образом вообще не применялся со времен Великой Отечественной войны.

Несмотря на минимальный опыт собственно десантных операций, ВДВ, по традиции, оснащается «особенной» мобильной техникой.

Так, для десантников производилось и производится целое семейство боевых машин и вооружения самого различного назначения. К таковым, прежде всего, относятся боевые машины десанта от 1-й до 4-й модели (БМД), БТР-МДМ «Ракушка», десантируемые самоходно-артиллерийские установки (АСУ-57 и СУ-85), 120-мм САУ 2С9, 125-мм САУ 2С25 «Спрут».

Поскольку техника, разрабатываемая и производимая для оснащения ВДВ, предназначена для выброски парашютным способом из самолетов Ил-76, то она имеет легкое противопульное бронирование, изготавливается из алюминиевых сплавов и обладает значительно более низкой защищенностью по сравнению техникой, которую используют сухопутные войска. Это, естественно, ухудшает ее боевые качества.

Еще одна системная проблема касается военно-транспортной авиации.

Дело в том, что основной отечественный транспортник Ил-76 был «заточен» именно под нужды десантных войск. В итоге габариты его грузовой кабины просто не позволяют перевозить технику за исключением вооружения ВДВ. Все остальное просто не входит без полной разборки. К примеру, вертолеты надо разбирать, самолеты – тоже. Зенитные ракетные комплексы по габаритам в Ил-76 также не проходят.

При этом Ил-76 по своей грузоподъемности может возить практически все. Теоретически он может поднять 80% отечественной военной техники, но в самолет ее нельзя поместить.

Показательно при этом, что за последние полвека в ходе боевых действий выброска с Ил-76 парашютным способом даже одного батальона ни разу не производилась.

Воздушно-десантные войска в настоящее время называют резервом Верховного Главнокомандующего, но, чтобы они действительно отвечали этому требованию, необходимо радикальным образом изменить организационно-штатную структуру ВДВ и оснастить эти войска тяжелой техникой – десанту нужно больше брони для эффективного осуществления штурмовых операций.

Общую штатную численность ВДВ целесообразно сохранить, оставить войскам все существующие наименования (в том числе почетные), знамена, форму и голубые береты.

Организационно-штатная структура и вооружение десантно-штурмовой (воздушно-десантной) дивизии должны выглядеть, наверное, следующим образом. Вместо БМД с их алюминиевой броней в парашютно-десантных полках должны быть тяжелые боевые машины пехоты Т-15 на базе перспективного танка Т-14 «Армата». Танковый полк должен получить Т-14, а самоходно-артиллерийский – орудия 2С35 «Коалиция-СВ».

Дивизия ВДВ должна быть укомплектована необходимым количеством беспилотных летательных аппаратов самого различного назначения – от легких до тяжелых ударных.

В подобных соединениях целесообразно уйти от таких штатных подразделений, как парашютно-десантная рота, и перейти к боевым тактическим модулям.

Состав минимального тактического модуля в этом случае мог бы выглядеть, например, следующим образом: один-два танка Т-14 «Армата», два-три тяжелых БМП Т-15, машина огневой поддержки, оснащенная 57-мм орудием, боевая ударная машина, оснащенная 152-мм пушкой, машина боевого управления и машина обеспечения.

Подобное подразделение будет обладать более высоким потенциалом по сравнению со штатными мотострелковыми подразделениями, а самое главное – иметь одинаково эффективную подвижность и защищенность. Словом, главным показателем успешности подразделений ВДВ на поле боя сегодня является улучшенная броневая защита.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).