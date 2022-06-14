«Подготовку новобранцев в армии США сократят, а стандарты снизят»

14 июня ежегодно отмечается в США как «День рождения армии». В этот день в 1775 году Континентальный конгресс принял решение о создании регулярной армии на основе отрядов ополчения. К «дню рождения» Центр национальной обороны США при Heritage Foundation подготовил доклад о современном состоянии американских вооруженных сил. «Газета.Ru» изучила его вместе с российскими военными экспертами.

Как следует из доклада директора Центра национальной обороны США при Heritage Foundation («Фонд Наследие») генерал-лейтенанта в отставке Томаса Шпера, армия США испытывает недостаток финансирования, что «наносит серьезный урон практически всем аспектам боевой мощи страны».

«Бюджеты практически всех военных программ не поспевают даже за инфляцией, что вынуждает армию снижать стандарты обучения, сокращать активную численность, а также сокращать темпы военного строительства до исторического минимума и урезать финансирование многих проектов по разработке нового оружия», – говорится в докладе.

Шпер отдельно отметил, что совокупные финансовые потери армии с 2020 года составили порядка $46 млрд, при этом увеличение оборонного бюджета на 2023 год не планируются даже несмотря на ситуацию вокруг Украины.

Действительно, как следует из документа «Оценка бюджета национальной обороны», опубликованного 3 мая 2022 года за подписью главного финансового директора Министерства обороны США Майкла Маккорда, в 2020 году военный бюджет США увеличился на $0,38 млрд, в 2021 году уменьшился на $9,76 млрд, в 2022 сократился еще на $17,08 млрд, в 2023 году планируется сокращение на $19,84 млрд. Итого – общее сокращение на 46,3 млрд.

«Уменьшились расходы и на обучение вооруженных сил, что понизило уровень готовности бригадных боевых групп, которые после реорганизации являются основными соединениями армии США. При этом администрация президента США утверждает, что бюджетный запрос президента на 2023 финансовый год поддерживает военные силы на стратегическом уровне, что, очевидно, не соответствует реальности»,

– говорится в докладе.

Не все просто и с кадровым вопросом. В бюджетном запросе армии на 2023 финансовый год планируется набрать 63700 солдат, что на 8300 больше, чем в 2022 финансовом году (55400 человек). При этом бюджетная заявка армии на вербовку на 2023 финансовый год, составляющая $691 млн, не поспевает за инфляцией по сравнению с запросами предыдущего года. Это будет означать, что подготовку новобранцев сократят, а стандарты этой подготовки снизят», – утверждает Шпер.

Генерал критикует также политику военных закупок. «Большая часть армейского инвентаря в США устарела и нуждается в замене. Предлагаемый бюджет закупок армии на 2023 финансовый год составляет $21,3 млрд, что на $1,5 млрд меньше, чем в 2022 году (снижение на 7%), и на 12% меньше, чем на закупки, утвержденные в 2021 финансовом году», – подчеркивается в докладе.

В качестве примера Шпер приводит закупку вертолетов UH-60M Black Hawk, AH-64E Apach и CH-47F Chinook. На 2023 финансовый год армия предлагает закупить 6 CH-47, 25 UH-60M и 35 AH-64, что значительно меньше, чем в предыдущие годы. Например, в 2022 финансовом году армия купила 9 CH-47, 73 UH-60M и 48 AH-64E. «При этом потребность в этих вертолетах не будет закрыта, это признают в самом Министерстве обороны», – отмечает Шпер в докладе.

«Газета.Ru» попросила прокомментировать доклад российских военных экспертов.

«Нельзя недооценивать мощь американской армии, хотя и находится она сейчас не в лучшей форме. Это все-таки более миллиона человек регулярной армии и Национальной гвардии, плюс еще около 300 тыс. гражданского персонала. Более 4 тыс. самолетов истребительной, армейской и транспортной авиации, да и других вооружений, танков и артиллерии вполне достаточное количество. Это очень серьезный противник для любой страны в мире», – рассказал «Газете.Ru» военный аналитик Александр Зимовский.

При этом Зимовский отметил, что США, убедившись в своей гегемонии за счет развития вооруженных сил, «стали почивать на лаврах и снизили расходы на оборону». «Новых разработок – единицы, здесь в лидеры вышли Китай и Россия, которые все последнее время обновляли свой боевой парк. Обогнали американцев по гиперзвуковым вооружениям и по системам залпового огня», – считает Зимовский.

Военный эксперт Владислав Шурыгин также уверен, что армия США не уделяла последние годы должного внимания работам над новыми видами вооружений.

«При астрономическом оборонном бюджете, а за последние годы он составлял примерно $700-750 млрд, американцы, по сути, ничего нового не создали в области современных вооружений.

Их танки «Абрамс» даже в модернизированном варианте уступают российскому Т-90 «Прорыв», не говоря об «Армате». Надо понимать, что «Абрамс» в строю с 1980 года. Да, эта машина модернизируется, но основа – очень старая. Новых вариантов нет. На вооружении с 1970-х стоят стратегические ракеты «Минитмен». Нормальная, хорошая ракета, но устаревшая.

А Россия, например, в этом году уже испытала «Сармат». Американской армии есть на чем подумать»,

– резюмировал Шурыгин.