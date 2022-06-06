«Поражать дроны ракетой С-300 — это как из гаубицы бить по воробьям»

Украинские военные жалуются на массовое развертывание российской армией средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые блокируют работу беспилотных летательных аппаратов. В результате ВСУ потеряли не только ударную силу беспилотников, но и во многом утратили доступ к актуальным разведданным. Какие именно средства РЭБ используют российские военные, – в материале «Газеты.Ru».

«Украинская армия в вопросе проведения тактической разведки полагается на беспилотные летательные аппараты. Это имело ключевое значение в условиях господства в воздухе российской авиации. Информация со спутников НАТО для тактических нужд не всегда была доступна и актуальна. В последнее время украинские военные жалуются на массовое развертывание российской армией средств РЭБ, которые блокируют работу как ударных, так и разведывательных дронов», – сообщил американский портал Military Watch Magazine.

На момент начала российской специальной военной операции Украина обладала целой линейкой беспилотных летательных аппаратов. Главной ударной силой были турецкие Bayraktar TB2, но также это были модели собственной разработки, в том числе БЛА «Горлица», «Лелека», «Стрепет», Spectator и еще ряд других. Уже в ходе операции ВСУ получили от США беспилотные аппараты Phoenix Ghost и Switchblade.

«Нужно отдать должное украинским военным. Они внимательно изучали опыт всех последних конфликтов и оценили роль именно беспилотников как с разведывательным, так и с ударным потенциалом. Роль БЛА возросла за последние десять лет кратно. Эти «тихие убийцы» способны незаметно выходить на ударные позиции и поражать бронетехнику и живую силу, передавать информацию артиллерии. Противодействовать им достаточно сложно именно из-за их малозаметности, а еще по причинам военно-экономического свойства. Так, поразить дрон ракетой системы С-300 – это все равно что из гаубицы стрелять по воробьям», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, генерал-майор запаса Владимир Попов.

Генерал отметил, что в этой связи в тактике противодействия беспилотникам более востребованными оказались средства противовоздушной обороны малой дальности, в том числе переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК). «Но наиболее эффективными оказались средства РЭБ, которые не сбивают БЛА прямым огнем, а приводят беспилотники в неуправляемое состояние и «роняют» их на землю», – добавил Попов.

Член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов считает, что Минобороны РФ в ходе спецоперации задействовала практически весь спектр средств РЭБ, способных снизить активность украинских беспилотников.

«Один из самых мощных комплексов, способных лишить навигации и связи корабли и самолеты, вывести из строя всю электронику их бортовых вооружений, это «Мурманск-БН». В 2017 году такой установили в Крыму. Радиус действия – до Средиземного моря. Понятно, что и вся территория Украины находится в его «прицеле». Понятно также, что гоняться за отдельными дронами – мелкая цель для «Мурманска». Есть другие средства, которые не менее эффективны. Например, комплекс «Ртуть-БМ» эффективен на площади в 20-50 гектаров. Создаются огромные участки, где БЛА работать не могут в принципе», – рассказал Белоусов «Газете.Ru».

Для нейтрализации украинских БЛА, по мнению Белоусова, могут использоваться системы «Красуха-4» и «Москва-1», которые парализуют наступательное и оборонительное оружие любых типов воздушных и наземных средств.

«Комплекс «Красуха-4» подавляет наземные радары и авиационные комплексы радиообнаружения и наведения. Он также способен нанести радиолокационное поражение средствам связи. Очевидно, что он может блокировать каналы управления беспилотников. Комплекс «Москва-1», в свою очередь, в режиме пассивного электронного сканирования, не излучая радиоволн, контролирует пространство в радиусе 200 километров, обнаруживает не только самолеты и ракеты, но БЛА. После передает их координаты», – рассказал Белоусов.

Экс-офицер ГРУ, полковник запаса, специалист по радиолокационной борьбе Михаил Лавренчук в свою очередь отмечает, что на вооружении российской армии находятся не только стационарные, но и портативные и малогабаритные средства РЭБ.

«Это комплексы типа «Пищаль», «Сапсан-Бекас», «Солярис-Н», которые удобны и эффективны в использовании против беспилотников. «Пищаль», к примеру, весит всего 3,5 кг, внешне чем-то напоминает автомат с объемным кожухом вместо ствола, действует на 2 км в условиях прямой видимости цели. Принцип действия основан на дистанционной постановке помех на частотах спутниковых навигационных систем и каналов связи и управления.

«Сапсан-Бекас» «Солярис-Н» уже способны обнаруживать беспилотник на расстоянии до 10-15 километров. Они тяжелее, устанавливаются на автомобиль или БТР. Системы оборудованы по принципу «свой-чужой» и не оказывает воздействия на свои БЛА, которые внесены в базу данных комплексов», – сообщил Лавренчук.

Полковник выразил мнение, что ВСУ «переоценили роль дронов».

«Украина сделала слишком сильную ставку на беспилотники и поэтому проиграла. Российская армия свои средства РЭБ сейчас ориентирует именно против дронов. Беспилотники стали для Киева критически важным звеном, в том числе по линии разведки. Как только это звено выбили, система стала разрушаться»,

– считает экс-офицер ГРУ.