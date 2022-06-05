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Армия

«Будем наносить удары»: Путин пообещал ответить на поставки Украине дальних ракет

Путин пообещал ответить «ударами», если Киев получит возможность атаковать РФ ракетами из США

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Сергей Гунеев/РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» прокомментировал анонсированные США поставки Украине реактивных систем залпового огня HIMARS. Глава государства заявил, что если дальность переданных Киеву ракет позволит поразить территорию РФ, то Россия нанесет удар «по тем объектам, по которым пока не наносит».

«Ничего нового»

Владимир Путин считает, что в реактивных системах залпового огня HIMARS, которые США решили поставить Киеву, «нет ничего нового». По его словам, аналогичные системы советского и российского производства уже были на вооружении у украинской армии — «Грады», «Смерчи» и «Ураганы».

Президент подчеркнул, что дальность действия систем зависит именно от ракет.

«Это зависит от того, какие ракеты американцы поставят. То, что мы сегодня слышим и понимаем — это ракеты, которые как раз на 45-70 километров, в зависимости от типа ракеты, летят. То же самое было с было и с теми «Градами», «Ураганами», «Смерчами», о которых я сказал — там тоже дальность 40-70 километров, ничего нового нет», — уверен глава государства.

Восполнение потерь

Путин считает, что происходящее не имеет «ничего общего с доверием или недоверием к украинскому режиму». Согласно его данным, на вооружении украинской армии к моменту начала военной спецоперации находилось примерно 515 реактивных систем залпового огня. Из них 380 Россия уничтожила.

«Но часть восстановлена, взята из запасов. Как мы понимаем, где-то 360 у них в наличии (на сегодняшний день – «Газета.Ru»). Исходим из того, что эта поставка со стороны Соединенных Штатов и некоторых других стран связана с восполнением потерь вот этой боевой техники. Ничего нового здесь нет, и ничего не меняется по сути», — пояснил президент.

Российский лидер отметил, что со стороны Украины также есть заявки на поставку артиллерии. Он считает, что в этом случае, вероятно, речь тоже идет о восстановлении утраченного и уничтоженного в ходе боевых действий.

Беспилотники

Российский лидер добавил, что Украина также запрашивает поставки беспилотных летательных аппаратов. По его словам, среди БПЛ, в которых Киев нуждается – ударные беспилотные системы. Президент отметил, что Украина применяла их с самого начала.

«Применяются они эффективно только там, где нет войсковой системы ПВО. У нас есть. «Буки», «Торы», «Панцири» — работают в высшей степени эффективно. И так, чтобы никому не было обидно, но их наши системы ПВО щелкают, как орехи, уничтожены десятки», — рассказал Путин.

Он заявил, что у Украины также есть разведывательные беспилотники. Множество таких БПЛ летали над страной с самого начала спецоперации, а запад изначально все их поставлял, так как «они все иностранного производства».

«Есть третий тип (БПЛ – «Газета.Ru») – это разведывательные беспилотные летательные аппараты стратегического характера. Они летают на высоте 8-11-10 км. Они использовались всегда – до начала операции — над Черным морем летали, над территорией Украины. К нам не залетали, правда, но используются сейчас и использовались раньше. Зачем их передавать Украине – мне не очень понятно. Если только не дать нам возможности где-то посадить и посмотреть, как они устроены. Другого смысла я просто не вижу. Это ничего не меняет», — подчеркнул глава государства.

Затягивание вооруженного конфликта

«Вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель – затянуть как можно дольше вооруженный конфликт», — уверен Путин.

Журналист также спросил его, что будет в случае, если США все же поставят Украине ракеты, с помощью которых Киев сможет поразить территорию России.

«Если они будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы, применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — заявил президент.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, что в случае применения Украиной поставленных ракетных систем против российских объектов у Вооруженных сил не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений.

«Но нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева. Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать», — отметил он.

Ранее США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS Киеву при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что выполнит это требование.

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