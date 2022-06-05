«Будем наносить удары»: Путин пообещал ответить на поставки Украине дальних ракет

«Ничего нового»
Владимир Путин считает, что в реактивных системах залпового огня HIMARS, которые США решили поставить Киеву, «нет ничего нового». По его словам, аналогичные системы советского и российского производства уже были на вооружении у украинской армии — «Грады», «Смерчи» и «Ураганы».
Президент подчеркнул, что дальность действия систем зависит именно от ракет.
«Это зависит от того, какие ракеты американцы поставят. То, что мы сегодня слышим и понимаем — это ракеты, которые как раз на 45-70 километров, в зависимости от типа ракеты, летят. То же самое было с было и с теми «Градами», «Ураганами», «Смерчами», о которых я сказал — там тоже дальность 40-70 километров, ничего нового нет», — уверен глава государства.
Восполнение потерь
Путин считает, что происходящее не имеет «ничего общего с доверием или недоверием к украинскому режиму». Согласно его данным, на вооружении украинской армии к моменту начала военной спецоперации находилось примерно 515 реактивных систем залпового огня. Из них 380 Россия уничтожила.
«Но часть восстановлена, взята из запасов. Как мы понимаем, где-то 360 у них в наличии (на сегодняшний день – «Газета.Ru»). Исходим из того, что эта поставка со стороны Соединенных Штатов и некоторых других стран связана с восполнением потерь вот этой боевой техники. Ничего нового здесь нет, и ничего не меняется по сути», — пояснил президент.
Российский лидер отметил, что со стороны Украины также есть заявки на поставку артиллерии. Он считает, что в этом случае, вероятно, речь тоже идет о восстановлении утраченного и уничтоженного в ходе боевых действий.
Беспилотники
Российский лидер добавил, что Украина также запрашивает поставки беспилотных летательных аппаратов. По его словам, среди БПЛ, в которых Киев нуждается – ударные беспилотные системы. Президент отметил, что Украина применяла их с самого начала.
«Применяются они эффективно только там, где нет войсковой системы ПВО. У нас есть. «Буки», «Торы», «Панцири» — работают в высшей степени эффективно. И так, чтобы никому не было обидно, но их наши системы ПВО щелкают, как орехи, уничтожены десятки», — рассказал Путин.
Он заявил, что у Украины также есть разведывательные беспилотники. Множество таких БПЛ летали над страной с самого начала спецоперации, а запад изначально все их поставлял, так как «они все иностранного производства».
«Есть третий тип (БПЛ – «Газета.Ru») – это разведывательные беспилотные летательные аппараты стратегического характера. Они летают на высоте 8-11-10 км. Они использовались всегда – до начала операции — над Черным морем летали, над территорией Украины. К нам не залетали, правда, но используются сейчас и использовались раньше. Зачем их передавать Украине – мне не очень понятно. Если только не дать нам возможности где-то посадить и посмотреть, как они устроены. Другого смысла я просто не вижу. Это ничего не меняет», — подчеркнул глава государства.
Затягивание вооруженного конфликта
«Вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель – затянуть как можно дольше вооруженный конфликт», — уверен Путин.
Журналист также спросил его, что будет в случае, если США все же поставят Украине ракеты, с помощью которых Киев сможет поразить территорию России.
«Если они будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы, применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — заявил президент.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, что в случае применения Украиной поставленных ракетных систем против российских объектов у Вооруженных сил не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений.
«Но нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева. Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать», — отметил он.
Ранее США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS Киеву при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что выполнит это требование.