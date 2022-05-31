«Нашли заблудившихся украинских солдат». Что происходит на «Азовстали»

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что на территории завода «Азовсталь» нашли несколько «заблудившихся» военнослужащих ВСУ. А официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что во время обследования подземелья металлургического комбината был обнаружен заминированный фургон со 152 телами погибших солдат ВСУ.

«Заблудившихся отправили к товарищам»

Как сказал Пушилин в эфире программы «Соловьев.Live», на территории «Азовстали» были «выявлены» несколько «заблудившихся» человек. Их «отправили к товарищам». Всего, согласно данным главы ДНР, были пленены еще три-четыре человека.

А Конашенков во время утреннего брифинга сообщил, что во время «обследования в Мариуполе подземных сооружений металлургического комбината «Азовсталь» российские военнослужащие обнаружили «изотермический фургон».

«В фургоне с неработавшей системой охлаждения были складированы 152 тела погибших боевиков и военнослужащих ВСУ. <…> во время обследования фургона российские саперы выявили установленные под телами погибших украинских военнослужащих четыре мины. Совокупная масса взрывчатого вещества в них была достаточна для уничтожения всех оставшихся в фургоне останков тел», — заявил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны России напомнил, что командование батальона «Азов» перед сдачей в плен публично попросило президента Украины Владимира Зеленского посодействовать тому, чтобы тела погибших забрали и помогли семьям их похоронить.

«Однако никаких запросов со стороны Киева о получении тел погибших с комбината «Азовсталь» не поступало», — отметил генерал-майор.

Согласно его информации, полученной в ходе «допросов пленных боевиков «Азова», тела заминировали по приказу, поступившему из Киева. По словам Конашенкова, с помощью этой провокации украинские власти хотели «обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел и не допустить их вывоза для передачи родственникам».

«Российская сторона в ближайшее время планирует передать обнаруженные на территории комбината «Азовсталь» тела украинских боевиков и военнослужащих представителям Украины», — заключил официальный представитель Минобороны России.

Находки следователей

Утром во вторник РИА «Новости» сообщило, что сотрудники Следственного комитета, приступившие к осмотру перешедшего под контроль Российской Федерации завода «Азовсталь», обнаружили коробку с самодельными взрывными устройствами на территории, которую раньше занимали украинские военные.

Согласно одной из версий следователей, солдаты ВСУ могли планировать использовать данные устройства диверсионно-разведывательными группами на территории Мариуполя. Как считают в СК РФ, на «Азовстали» изготовление таких взрывных устройств было бессмысленно, так как для минирования коридоров и помещений металлургического комбината у них были мины заводского производства.

Кроме того, следователи обнаружили на территории завода боекомплекты и вооружение иностранного производства, запасы продовольствия, разбитые смартфоны, ноутбуки и флэш-карты. А в подвальных помещениях были найдены места уничтожения униформы, амуниции и вооружения ВСУ.

«Каждый прятался в своем углу»

О полном взятии под контроль территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе Минобороны России объявило 20 мая.

«Территория комбината «Азовсталь» в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования «Азов», полностью освобождена. Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил», — сообщил тогда Конашенков.

Он уточнил, что с 16 мая сдались в плен 2439 военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

«Сегодня 20 мая сдалась в плен последняя группа в количестве 531 боевика. Так называемый «командир» «Азова» из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле», — уточнил тогда Конашенков.

Об установлении контроля над «Азовсталью» и Мариуполем министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину.

26 мая официальный представитель ДНР Эдуард Басурин сообщил, что всех спрятавшихся на «Азовстали» украинских военных найдут, а на полную зачистку завода потребуется две-три недели.

«Я в самом начале говорил, что <...> после его освобождения («Азовстали». — «Газета.Ru») произойдет полная зачистка в течение двух-трех недель, потому что территория большая, спрятаться есть где, плюс несогласованность общего командования на «Азовстали», она привела к тому, что каждый жил по-своему и каждый прятался в своем углу. Поэтому это возможно, что будут находить... Я думаю, что они и сами бы рады выйти, но они боятся. <...> Найдут всех», — заявил Басурин в эфире Первого канала.