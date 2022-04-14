«США нашли новый способ борьбы с беспилотниками. Он не работает»

США испытали систему High Energy Laser Weapon Systems (HELWS) с лазерной пушкой, которую интегрировали в состав зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS). «Газета.Ru» разбиралась, как обстоят дела у США с разработками лазерного оружия и в чем его основная проблема.

В ходе испытаний HELWS успешно поразила два роя из девяти беспилотников. Испытания прошли на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мехико.

Система HELWS разрабатывается компанией Raytheon с 2019 года в рамках программы армии США «Направленный энергетический маневр – противовоздушная оборона ближнего действия» (Directed Energy Maneuver-Short Range Air Defense, DE M-SHORAD).

Отмечается, что военные хотят получить систему с лазерным излучателем и электронно-оптической станцией. Опытный образец HELWS построили на базе машины Polaris MRZR.

«Насколько HELWS будет реально работать непонятно, потому что любая лазерная установка тратит очень много энергии. Если у США появится возможность обеспечить энергоснабжение этих систем, в этом будет смысл, особенно для поражения каких-то небольших быстролетящих целей, потому что ракет на всех не напасешься, а лазер поражает цель практически мгновенно. США долго испытывают лазерные системы. Объективно HELWS достаточно перспективная история, но надо решить проблему с энергообеспечением», — рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Доктор технических наук, военный эксперт Виталий Ларин также считает, что главная проблема современных боевых лазеров состоит в «колоссальных энергетических затратах».

«Можно было бы сказать, что США нашли новый способ борьбы с беспилотниками. Проблемам в том, что в реальных боевых условиях он не работает. Нужны гигантские энергетические ресурсы. Грубо говоря, одной пушке HELWS нужен или прямой выход к электростанции, или поезд с аккумуляторами. Это можно испытать. Или сделать два-три выстрела. Но установка не имеет никакой мобильности. Соответственно боевые реальные возможности – нулевые», – рассказал Ларин.

Согласно документу Исследовательской службы Конгресса США, который был опубликован в сентябре 2021 года, боевые корабельные лазеры Пентагон испытывает уже второе десятилетие.

«В период с 2009 по 2012 год ВМС протестировали прототип лазера против беспилотных летательных аппаратов в серии боев, которые первоначально проходили на суше, а затем на корабле. С 2010 по 2011 год ВМС испытали еще один прототип лазерного оружия. В августе 2014 года лазерной установкой оснащен десантный корабль Ponce», – говорится в документе.

Корабль Ponce также провел испытания лазерной установки в Персидском заливе в 2017 году, сбив специально запущенный беспилотник. В отчете указывается, что корабль Ponce оставался в Персидском заливе, пока в сентябре 2017 года его не сменил экспедиционный корабль ВМС Lewis B. Puller.

В мае 2020 года корабль ВМС США Portland успешно провел еще одни испытания лазерного оружия – на это раз в Тихом океане. На кадрах и видео, опубликованных Пентагоном в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), видно, как c палубы корабля по беспилотному аппарату бьет луч, после чего тот начинает гореть. О характеристиках и мощности оружия не сообщалась.

По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, США интенсивно ведут разработки в области систем энергетического оружия, но на данный момент серийных лазерных установок, которые бы ставились на корабли ВМС США, нет. «Также, как нет и серийных изделий, которые закупались бы сухопутными войсками в интересах ПВО. Аналогичная ситуация и в России», – резюмировал эксперт.

При этом Мураховский отметил, что энергетическое оружие перспективно потому, что лазер способен работать со скоростью света, но лазерные системы достаточно капризны». «Лазерная установка требует требует много вспомогательных устройств. Также лазер весьма чувствителен к параметрам атмосферы. Туманности, снегу, дождю, даже к задымлению. Эта проблема также пока не решена», – отметил эксперт.