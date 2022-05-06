«Мини-дроны помогли бы российским военным уничтожить «Азов»

«Ростех» может заняться разработкой миниатюрных беспилотников для российских военных, сообщили в пресс-службе госкорпорации. «Газета.Ru» разбиралась, что такое мини-дроны и для чего они могут быть использованы.

«Ростех внимательно изучает существующий опыт и готов рассмотреть возможность создания мини-дронов, отвечающих требованиям военных», – сообщили в госкорпорации. Отмечается, что мини-дроны «могут значительно повысить эффективность боевых подразделений».

«Спецоперация [России на Украине] показала важность не только больших и средних беспилотников, но и миниатюрных дронов. Такие дроны практически незаметны, умещаются буквально в кармане, при этом позволяют корректировать огонь, вести мониторинг и получать разведданные в реальном времени», – говориться в пресс-релизе госкорпорации.

Компания «Ростех» еще в 2016 году сообщала об испытаниях мини-беспилотников разработки «Объединенной приборостроительной корпорации», размер которых «сопоставим со стрекозой». Отмечалось, что российский мини-коптер представляет собой аналог норвежского беспилотника Black Hornet («Черный шершень»). Этот аппарат массой 16 г применяется американскими и британскими спецподразделениями. После этого сообщений о российских мини-дронах в открытых источниках не было.

В июле 2020 года сообщалось, что сирийские военнослужащие захватили коптер Black Hornet, принадлежавший армии США. По данным американского издания The Drive, несмотря на небольшие размеры и массу, беспилотник оснащен двумя полнофункциональными дневными видеокамерами и тепловизором.

«Работая в ночное время, система объединяет каналы со всех трех камер, обеспечивая единый вид с высокой точностью, что облегчает операторам выявление потенциальных угроз и других объектов, представляющих интерес», – отмечалось в статье The Drive.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», считают, что такие дроны невозможно использовать как ударные.

«Разработки в области создания мини-дронов ведутся давно. У таких аппаратов есть определенные перспективы, но есть и ограничения в применении. Использовать их как чисто боевые достаточно сложно, потому что маленький дрон не может нести в себе, например, большой заряд взрывчатки. Соответственно, он не может нанести существенного урона», – рассказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Он добавил, что на текущий момент мини-дроны перспективны только в качестве разведчиков, но и тут их возможности ограниченны.

«Поскольку дрон небольшой, то использовать его можно достаточно локально, так как будет ограничено время его работы и дальность полета – на маленький дрон невозмоно поставить мощный передатчик, чтобы он летал на большие расстояния. Такой дрон может быть применен в случае, например, с захваченным террористами зданием. В такой ситуации малозаметный робот может провести разведку – влететь в окно, оценить ситуацию внутри. Но как применять эти дроны в ходе больших боевых действиях представления пока нет. Поэтому пока их не видно на Украине. Пример с использованием дронов Black Hornet в Сирии – попытка опробовать такие аппараты в реальных условиях и понять их перспективы», – считает Гусаров.

Исполнительный директор портала Avia.Pro Олег Пантелеев также считает, что мини-дроны невозможно использовать во время «боевых действий обычного порядка». «Для проведения войсковых операций, когда многие задачи решаются другими силами и средствами – артиллерийскими ударами или применением бронетехники – столь небольшие беспилотники не актуальны», – уверен Пантелеев.

Кандидат технических наук, доцент кафедры робототехники и мехатроники Московского государственного технологического университета «СТАНКИН» Эдуард Михайлин, в свою очередь, считает, что применение малых дронов будет «идеальным решением для ряда нестандартных военных задач».

«Вот есть задача решить вопрос с «Азовсталью». Как понять, кто там есть и сколько человек? Там только «Азов» и ВСУ или еще остались мирные граждане? Средствами космической и визуальной разведки этот вопрос не решить, а мини-дроны легко бы собрали такую информацию и помогли бы нашим военным уничтожить «Азов». Мы бы точно знали сколько там человек и кто они. Осада «Азовстали» идеальное поле применения для мини-дронов», – считает Михайлин.