«Крымский мост армия Украины взорвать не сможет. Бояться не надо»

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и Офисе украинского президента заявили о желании уничтожить Крымский мост, но при этом отметили, что это невозможно. Почему – разбиралась «Газета.Ru».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в интервью украинскому «Радио НВ», что Киев рассматривает возможность удара по Крымскому мосту, но пока не в состоянии это сделать. «Если бы у нас была такая возможность, мы бы уже это сделали. Если такая возможность появится, мы обязательно это сделаем», – сказал Данилов.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, в свою очередь, сообщил, что на данный момент Крымскому мосту ничего не угрожает – Россия защищает его от возможных ракетно-бомбовых ударов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные высказывания «анонсированием возможного террористического акта, что является абсолютно неприемлемым».

Еще до начала специальной военной операции на Украине – в июле 2019 года – бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов говорил о возможной атаке ВСУ на Крымский мост. «Он может быть уничтожен в течение нескольких минут крылатыми ракетами «Нептун», созданными на Украине», – утверждал Турчинов в интервью сетевому изданию LB.ua.

Военный эксперт, полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России в отставке Александр Хаев считает, что «Нептун» и другое оружие, которым в настоящий момент располагает ВСУ, не опасны для Крымского моста.

«Для этой ракеты с массой боевой части в 150 км и дальностью полета 280 км мост был доступен при пусках из Мариуполя или Бердянска. Сейчас такая возможность полностью исключена – все побережье Азовского моря контролируется подразделениями народной милиции ДНР и российскими военнослужащими. Про «Точку-У» тоже говорить не приходится – она бьет на 120 км. Авиация тоже не пройдет – небо контролирует Россия», – рассказал «Газете.Ru» Александр Хаев.

Эксперт уточнил, что за воздушную защиту региона, в том числе моста через Керченский пролив, являющегося объектом повышенной важности, отвечает 4-я армия ПВО и ВВС. В ее состав входят части истребительной авиации, зенитно-ракетных войск, на вооружении которых находятся комплексы С-300 и С-400. Задействованы в прикрытии объекта и силы ПВО Крыма, где развернуты четыре дивизиона ЗРС С-400 «Триумф» – в Севастополе (на мысе Фиолент), Евпатории, Джанкое и Феодосии.

«Этот куб из самых совершенных систем ПВО полностью закрывает небо над всем полуостровом, в том числе над Крымским мостом», – резюмировал Хаев.

Кроме того, для повышения радиолокационной разведки задействован радиотехнический полк из состава Южного военного округа, загоризонтные РЛС «Подсолнух» и станция предупреждения о ракетном нападении «Воронеж». Прикрывают Крымский мост в непосредственной близости и другие средства ПВО, в том числе ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

«Безопасность ближней зоны Крымского моста обеспечивает и новое соединение Росгвардии – 115-я отдельная морская бригада специального назначения. На ее вооружении, помимо штатных видов оружия, находятся надводные и подводные технические средства, в том числе береговые посты наблюдения и охранные комплексы. В штате этого соединения предусмотрено и специальное подразделение – отряд боевых пловцов, вооруженных подводными автоматами АДС, пистолетами ПСС и специальными плавсредствами для ускоренного передвижения под водой», – рассказал «Газете.Ru» член Коллегии военных экспертов Максим Бегунов.

Эксперт отметил, что у морской бригады также есть в распоряжении четыре противодиверсионных катера проекта 21980 «Грачонок», которые способны засечь и уничтожить подводных боевых пловцов противника.

«Таким образом, мост в Крым армия Украины взорвать не сможет. Бояться не надо. Подрыв посредством проходящего под ним судна тоже исключен. Каждое из них, независимо от государственной принадлежности, подлежит досмотру, а прорыв в Азовское море или из него будет пресечен патрульными быстроходными катерами «Раптор», являющимися самыми скоростными в составе Черноморского флота, и сторожевыми кораблями береговой охраны пограничной службы ФСБ России.

Извлечены выводы и из инцидента, произошедшего 19 марта 2016 года, когда турецкий сухогруз «Лира» протаранил одну опору моста и две сваи – на борту судна не было лоцмана. Сейчас такое невозможно»,

– добавил Бегунов.