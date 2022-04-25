«Россия рассекретила свою ПРО перед НАТО, продав Турции С-400»

В США одобрили разработку новой станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) AN/ALQ-249. Это контейнер, который подвешивается под крыло боевого самолета и создает шум на частоте работы радара противника. Сообщается, что благодаря ему американская авиация сможет обмануть российские средства ПВО. «Газета.Ru» разбиралась, как будет работать станция AN/ALQ-249 и в чем ее особенность.

Станция AN/ALQ-249 предназначена для палубных самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, построенных на базе истребителей F-18. Главным противником системы называется российский комплекс ПРО/ПВО С-400 и китайский HQ-9. При этом новейший С-500, серийное производство которого началось 25 апреля, в список противников официально пока не входит.

Станция будет создана в трех вариантах: универсальном, низкочастотном (для блокирования РЛС дальнего обнаружения) и высокочастотном (для противодействия РЛС управления огнем). Все три версии смогут обмениваться данными между собой и работать в комплексе.

«После принятия станции AN/ALQ-249 на вооружение полностью изменятся методы ведения радиоэлектронной борьбы», – подчеркивается в заявлении Авиационно-технического командования США.

Эксперт Российского союза по международным делам (РСМД) Александр Ермаков считает, что создание новой станции — это очередной этап противостояния систем ПВО и РЭБ. По его словам, подобные станции обманывают радары ложными сигналами.

«Они нужны для постановки активных помех, чтобы прикрывать ударную авиацию. Обычные системы РЭБ просто создают шум на частоте работы радара, а эти системы могут создавать иллюзию того, что самолет находится не там, где он реально находится, а чуточку в стороне. Или же вместо одного объекта создавать видимость нескольких»,

– отметил Ермаков.

Такие помехи могут не только запутать наземную РЛС, но и сбить с курса противовоздушную ракету, локатор которой меньше и проще. «Радар в головке самонаведения ракеты достаточно слабый и работает только на конечном участке полета», – пояснил эксперт.

В свою очередь, заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин указал, что сейчас подавляют сигнал только системы РЭБ старого образца. «Тупо «давить» локатор сейчас, чаще всего, уже бесполезно – он либо уйдет на другую частоту, либо у него окажется больше мощности», – подчеркнул Храмчихин.

Александр Ермаков добавил, что оценивать эффективность AN/ALQ-249 против российских и китайских комплексов пока рано, поскольку все алгоритмы ее работы закладывались гипотетически.

«Даже сами создатели не могут быть до конца уверены, что алгоритмы окажутся эффективными. Это противодействие заочное, потому что никто одно против другого не пробовал», – сказал эксперт.

По его словам, гарантировать защиту от систем ПВО не может ни один комплекс РЭБ, однако обнаруживать и сбивать цели с их введением станет сложнее. К тому же российские и китайские комплексы ПВО постоянно совершенствуются, и как только станут известны характеристики и принцип работы новой станции постановки помех, будет обновлено программное обеспечение этих комплексов.

В американских СМИ утверждается, что AN/ALQ-249 сможет использовать алгоритмы работы С-400, так как такие комплексы есть у Турции и она рассматривает возможность передать схемы работы американцам.

«Россия сама рассекретила свою ПРО перед НАТО, продав Турции С-400. Турецкому правительству ничего не помешает передать эти схемы США. Это не будет вредить обороноспособности Анкары, ведь та собирается применять С-400 не против американских EA-18G Growler, а против других самолетов»,

– отмечается в статье Military Watch Magazine

Российские эксперты к такой возможности относятся скептически.

Так, Александр Ермаков подчеркнул, что комплексы С-400, которые Россия поставила Турции, не смогут «научить» новую систему РЭБ бороться с российскими ПВО, если Анкара поделится данными об их работе с Вашингтоном.

«На экспорт поставляются другие системы. Они работают схожим образом, ракеты там очень похожие, в плане «железа» отличий немного, но вот алгоритмы работы совсем другие. К тому же мы понимали, что поставили комплекс в страну НАТО. Поэтому турецкий С-400 не поможет обучить эту систему»,– считает Ермаков.

Александр Храмчихин добавил, что кроме урезанных функций у турецкого С-400 может быть защита от изучения алгоритмов работы. «Там, скорее всего, другие алгоритмы, и вполне возможно, что туда вообще нельзя «влезть» – при попытке вмешательства там все может обнулиться», – пояснил Храмчихин.