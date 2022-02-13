«Польша не собирается воевать с Россией, а хочет заработать на военной истерии»

Отставной польский президент Лех Валенса предлагает «ударить по Москве» и говорит о необходимости участия Варшавы в таком «походе». Происходит это на фоне начавшихся совместных российско-белорусских учений «Союзная решимость-2022», проводимых вблизи польской границы. «Газета.Ru» разбиралась в соотношении военных сил в регионе.

Бывший президент Польши Лех Валенса, призвавший Запад «проявить жестокость, если Россия вторгнется на Украину, и незамедлительно ударить по Москве», с подобными заявлениями выступает не первый раз. Раньше речь шла о гипотетической «российской атаке на Польшу», после чего польская армия нанесет ответные удары по Москве. «Мы не будем бороться на своей территории, мы нападём на Москву», – заявлял он в октябре 2014 года на брифинге в Киеве.

«Возможно, что пан Валенса вспомнил события Смутного времени, польско-литовскую интервенцию 1609-1618 гг., забыв, чем она закончилась для самих поляков, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» полковник запаса Игорь Коротченко. – Ни о каком нападении на Россию со стороны НАТО речь сейчас не идёт, а уж тем более со стороны Польши».

При этом Коротченко признал, что за словами Валенсы может присутствовать «скрытый двойной смысл», и основной его посыл состоит «не в призыве к реальному походу на Москву, а в призыве усилить группировку НАТО в стране».

«В реальном планировании НАТО присутствует стремление приблизиться к границам России, но не вести прямых боевых действий. И если по совокупной численности военной техники альянс превосходит российскую армию, то неизбежный вариант перехода военных действий в ядерный формат оптимизма на Западе не вызывает и нападение на Россию будет самоубийством для всех возможных участников вооруженного конфликта. За Украину Польша воевать не собирается. Министр обороны страны Мариуш Блащак лишь надеется на увеличение численности американского контингента на территории своей страны», – подчеркнул Коротченко.

Польша сейчас усилена 3-й бронетанковой бригадной боевой группой из состава 4-й пехотной дивизии США, техника которой была переброшена через немецкий порт Бремерхафен. Её численность оценивается в 3,5 тыс. военнослужащих. Район дислокации американских частей уже обозначен. Это бывший полигон в районе города Жагань на германо-польской границе.

При этом сама Польша передает Украине вооружение и технику. «Независимость и суверенность Украины является тем, в чём заинтересована Польша. То есть необходимо поддержание некой буферной зоны в виде украинской территории, отделяющей Варшаву от Москвы», – заявил польский политолог Анджей Сотников в эфире «Польского национального радио».

Для этой цели Польша приняла решение о передаче Украине несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, комплексов ПЗРК, легких миномётов, разведывательных беспилотников и другого вооружения.

«Весьма условное наступление Польши на Россию, даже при поддержке стран НАТО ограничено двумя участками границы, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Владислав Шурыгин. – Это непосредственно 200 километров российско-польской границы по Калининградской области и 400 километров по Белоруссии, через которую открывается прямой путь на Смоленск и, вроде бы перспективно, на Москву. Это всё лишь в теории. Атака через Калининград представляется маловероятной из-за труднопроходимых болотисто-лесистых участков местности с узкими коридорами дорог, которые проще оборонять. При этом у России есть вариант экстренной передислокации своих сил и средств, в том числе танковой армии, по так называемому Сувалковскому коридору».

Эксперт обратил внимание на опыт прошлого года, когда во время «миграционного кризиса на границе» Польша развернула в состояние боевой готовности 12 тыс. кадровых солдат и 3 тыс. бойцов территориальных войск. «Это всё, на что оказалась способна польская армия – отбиться от мигрантов можно, но наступательные действия такими силами проводить невозможно», – резюмировал Шурыгин.

Военный политолог, доцент РАНХиГС Валерий Волков, в свою очередь, считает, что за последними действиями Польши стоят не политические или военные, а коммерческие и бюджетные интересы.

«Польша не собирается воевать с Россией, а хочет заработать на военной истерии последних недель. Логика двойной выгоды. Рассказывая об угрозах со стороны Москвы, Варшава, во-первых, получает помощь от США и НАТО. Это не только оружие. Прямо сейчас проходят переговоры о новых международных трансфертах, которые будут призваны укрепить оборонный бюджет Польши. Во-вторых, поляки, получив новое оружие от американцев, продают свое устаревшее оружие Украине. Это чистый бизнес. А слова Валенсы этот бизнес политически оправдывают, придают ему патриотическую окраску», – резюмировал Волков.