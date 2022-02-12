«Бумажная армия». Генерал обвинил ВСУ в отказе от учений в пользу мультфильмов

Нерешенные Киевом проблемы в сфере боевой подготовки привели к возникновению на Украине «бумажной армии». Об этом заявил бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ, генерал Сергей Кривонос в интервью порталу НВ.ua. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, насколько справедливы претензии генерала.

Генерал Кривонос отметил, что основной проблемой украинской армии стало «отсутствие практической подготовки и кризис с финансированием». Соответственно, сократилось число тренировок на полигонах. В итоге, по словам генерала, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) «начали оценивать людей по количеству бумаг, нужных или не нужных».

«Выросло поколение командиров, которых я называю выросшими на бумаге», — заявил Кривонос. По мнению генерала, оценка боеспособности армии перешла «исключительно в бумажную форму, части проверяли по порядку в спальных помещениях, а также по количеству папок, тетрадей и других документов».

«Потом в армии выросло еще поколение Power Point-рейнджеров, которые росли по службе на том, что делали шикарные презентации, делали хорошие мультики, картинки, слайды. И начальство привыкло, просило показать мультики», – добавил генерал.

«Как известно, для вооруженных сил любого государства абсолютно нормальны только два состояния – армия или воюет, или готовится к войне. Никаких других состояний для военной организации страны нет. В этом плане армия подобна велосипедисту – прекратил крутить педали и через несколько секунд упал. Так что оценки украинского генерала справедливы для любой армии, которая перестает заниматься боевой подготовкой», – рассказал «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Как пояснил собеседник издания, если в вооруженных силах имеются проблемы с финансированием, в армии и на флоте не проводятся мероприятия боевой и оперативной подготовки, то неизбежно ВС столкнутся с проблемами, которые более чем явственно проявились в российской армии в начале первой чеченской кампании в декабре 1994 и январе 1995 годов.

«Залогом успеха в бою является боевая и оперативная подготовка. Она должна быть в центре внимания командиров всех степеней в мирное время и продолжаться в зонах боевых действий и в военное время. С началом боевых действий личный состав подразделения, части и соединения будет воевать настолько хорошо или плохо, насколько хорошо они были подготовлены в предшествующий период»,

– пояснил «Газете.Ru» экс-начальник штаба Ленинградского военного округа генерал-полковник Серей Кизюн.

Собеседник издания отметил, что только в ходе практических мероприятий и непременно на местности, в поле, можно добиться высокой слаженности в работе, планировании и ведении боевых действий, своевременном принятии решений и постановке боевых задач. Для успешного ведения военных действий не менее важен боевой опыт бойцов и командиров, полученный в ходе предыдущих (или происходящих в настоящее время) вооруженных конфликтов.

К примеру, по официальным данным, боевой опыт в ходе военных действий в Сирийской Арабской Республике получили более 68 тыс. военнослужащих ВС РФ, в числе которых 460 генералов. На территории Сирии вместе с коллективами своих штабов побывали командующие войск всех военных округов, общевойсковых армий и армий ВВС и ПВО, а также все командиры дивизий и практически все командиры общевойсковых бригад и полков. По данным военного ведомства, боевой опыт в САР получили 87% экипажей оперативно-тактической авиации, 91% экипажей армейской авиации, 97% экипажей военно-транспортной авиации и 60 % экипажей стратегической дальней авиации.

Таким образом, начиная с 2012 года размах, направленность и напряженность боевой и оперативной подготовки в Вооруженных силах России в основном достигли высоких показателей, чего нельзя сказать об украинской армии. Там проблемы на данный момент времени также связаны в основном с ресурсным обеспечением – финансированием, наличием горючего и смазочных материалов, боеприпасов, наличия необходимых полигонов и учебных центров.

ВСУ стремятся устранить имеющиеся недостатки. На днях на Украине стартовали командно-штабные учения «Метель — 2022». Цель мероприятия – отработка вопросов управления группировками войск при ведении оборонительной операции.

«Все не слишком однозначно. У украинской армии давно не было серьезных учений, да, но был боевой опыт все-таки. Объединенная войсковая группировка ВСУ и украинского МВД в вооруженном конфликте на востоке Украины в разное время и по разным оценкам составляла от 30 до 90 тыс. человек. Это опыт можно оценивать разным образом, в том числе как неудачный. Но, тем менее, в украинской армии есть представление о том, что такое война»,

– считает генерал-майор в отставке, бывший старший научный сотрудник Академии Генштаба Виктор Корнеев.