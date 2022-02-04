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Армия

«Превратить город в крепость». Кто будет оборонять Харьков в случае «вторжения» России

Российский генерал рассказал, почему 92-я бригада ВСУ не сможет защитить Харьков

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Солдат 92-й механизированной бригады ВСУ в снежно-камуфляжной форме, вооруженный винтовкой, во время учений, Харьковская область, северо-восток Украины

Солдат 92-й механизированной бригады ВСУ в снежно-камуфляжной форме, вооруженный винтовкой, во время учений, Харьковская область, северо-восток Украины

Global Look Press
92-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет «оборонять наиболее уязвимую от российских атак вторую столицу Украины – город Харьков». Об этом пишет американский журнал Forbes. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок оценил возможности бригады.

Если Вооруженные силы России вторгнутся на Украину, то 92-я бригада ВСУ встанет на защиту Харькова, сообщил Forbes.

«Вторая столица Украины представляет собой крупнейший промышленный центр республики. Основа производственного потенциала составляют предприятия высокотехнологичных отраслей: энергомашиностроения, электротехнической промышленности, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, приборостроения, радиоэлектроники, авиакосмической промышленности. В Харькове располагается завод транспортного машиностроения имени, который производит весь спектр боевых бронированных машин для украинской армии», – пишет издание.

Экс-начальник штаба Ленинградского военного округа генерал-полковник Серей Кизюн в беседе с «Газетой.Ru» напомнил, что сейчас в составе 92-й бригады есть танковый батальон (танки «Булат» и Т-64БВ), три механизированных батальона (на бронетранспортерах типа БТР-4), отдельный мотопехотный батальон, бригадная артиллерийская группа. Численность личного состава бригады, по оценке генерала Кизюна, в самом лучшем случае вряд ли превышает 5-6 тыс. человек.

«Организовать эффективную оборону полуторамиллионного города, каковым является сегодня Харьков, в региональной войне с применением только обычных средств поражения с помощью всего лишь нескольких батальонов – абсолютно немыслимое дело. Для этого и общевойсковой армии, полностью укомплектованной по штатам военного времени и со всеми возможными средствами усиления, скорее всего, будет недостаточно»,

– полагает генерал Сергей Кизюн.

Что касается истории этого соединения ВСУ, то сводное подразделение 92-й отдельной механизированной бригады численностью в 276 человек при поддержке четырех танков, трех самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» и 12 бронетранспортеров принимало участие в августе 2014 года в боевых действиях на юго-востоке Украины. 27 августа колонна попала под массированный обстрел ополченцев: погибли более 40 военнослужащих ВСУ, а всю технику либо уничтожили, либо забрали в качестве трофеев формирования ДНР и ЛНР.

Но сегодня 92-я отдельная механизированная бригада — вполне боеспособное соединение, оснащенное, в том числе, техникой зарубежного производства.

«Политическим и военным руководителям на Украине надо определиться. Если там всерьез ожидают военного вторжения со стороны России, то один из важнейших городов республики, находящийся всего в 26 км от российской границы, надо всерьез готовить к обороне», – пояснил «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

В этом случае, полагает военачальник, город надо делить на секторы обороны, а на улицах Харькова строить баррикады и устраивать противотанковые заграждения, долговременные огневые точки.

«Город нужно превратить в крепость. В целях обороны также необходимо использовать метро и подземную канализационную сеть. Каждая улица, площадь, переулок, дом, мост должны стать составными элементами общей обороны города», – считает генерал Запаренко.

По мнению военачальника, при подготовке такой операции обязательна мобилизация населения города на оборонные работы. Как минимум, на подступах к Харькову придется создавать оборонительные рубежи, устраивать оперативные заграждения на самых вероятных направлениях ударов российских войск.

«Вместе с тем ничего подобного в реальности ни в Харькове, ни в его окрестностях не наблюдается. Город живет обычной повседневной жизнью. В этом случае возникает вполне естественное сомнение – здесь что-то ненастоящее. Или российское вторжение является плодом воображения ряда политиков и военных на Западе, или подготовка к его отражению на данном этапе не выходит за рамки дискуссий и протоколов о намерениях», – резюмировал Запаренко.

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