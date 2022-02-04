В Пентагоне сообщили о трех погибших в ходе ликвидации главаря ИГ**

В Сирии прошла контртеррористическая операция военных США. Вашингтон сообщает, что был убит главарь «Исламского государства» * * аль-Курайши. Вместе с ним якобы погибли только трое — жена и двое детей. По другой информации среди жертв 13 человек, в том числе гражданские. В МИД России уже призвали тщательно расследовать эти данные.

В Сирии прошла операция США по ликвидации одного из лидеров террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ), запрещенной в России. Об этом рассказал американский президент Джо Байден. По его словам, убит Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила журналистам, что глава Соединенных Штатов ночью следил за ходом операции. «Президент отслеживал ключевые моменты операции в режиме реального времени в ситуационной комнате Белого дома», – уточнила она.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби дал более подробную информацию. По его словам контртеррористическая миссия Сил специальных операций США под контролем Центрального командования прошла успешно на северо-западе Сирии.

«Хотя американских потерь не было, один из наших вертолетов столкнулся с механической поломкой... Было определено, что его дальнейшее применение нецелесообразно и даже может быть опасным», – констатировал он. Поэтому вертолет подорвали на месте, чтобы он не достался террористам.

Кирби также подтвердил смерть, как минимум, трех гражданских. По информации Пентагона, главарь террористов погиб сам, когда устроил взрыв. В тот момент в комнате вместе с ним находились жена и двое детей. Они также погибли.

Но по другим данным, погибших было в четыре раза больше. Представитель так называемой Сирийской национальной армии (вооруженное формирование сирийской оппозиции, поддерживается Турцией) сообщил РИА «Новости» о 13 убитых, «включая шестерых детей, четырех женщин и трех мужчин».

По его словам, несколько человек скончались при от взрыва ракеты, которая попала во второй этаж жилого дома. Здание якобы штурмовали военные США. Остальные стали жертвами боестолкновений и подрыва смертника.

Другой источник рассказал агентству, что погибшие были членами семей террористов ИГ, кроме двух человек, которые оказались на месте операции случайно.

В российском МИДе заявили, что нужно расследовать данные о погибших, если они подтвердятся.

«При этом в своих практических действиях руководствуемся необходимостью тщательного выбора целей при планировании и осуществлении точечных силовых операций, чтобы исключить возможность гибели гражданских лиц», – отметили в дипведомстве, призвав к этому и другие страны, которые проводят подобные операции.

Предварительно, новым главарем террористической организации станет заместитель ликвидированного аль-Курейши – уроженец Ирака по фамилии аль-Исауи, пишет ТАСС.

Американские военные проводят спецоперации против исламских террористов с 2014 года, действуя без разрешения сирийских властей.

Нынешняя операция, по мнению политолога, востоковеда Станислава Тарасова значима для Вашингтона по трем причинам.

Первая – «американцы продолжают операцию в Сирии». «Но они все же находятся там незаконно, действуют без разрешения сирийского правительства – это второе», – напомнил в эфире радио Sputnik Тарасов.

В качестве третьей причины эксперт назвал желание Вашингтона показать, что они признают существование террористической организации, чем мотивируют пребывание своих военных в Сирии.

«Для этого им надо обозначить конкретного врага и факт его уничтожения. Этой цели они и добиваются. Они просто показали флаг, вот и все», – считает политолог.

*«Исламское государство» (ИГ) — запрещенная в России террористическая организация