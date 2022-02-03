«Боюсь, США нам не смогут помочь». Как «Искандер» напугал Польшу

Генерал Войска Польского Вальдемар Скшипчак в беседе с порталом Fakt заявил о «критической уязвимости» Запада перед российскими оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер-М». «Газета.Ru» разбиралась, что испугало польского генерала.

«Я даже не знаю, если бы у нас были американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Патриот», справились бы мы. Боюсь, США нам не смогут помочь», – цитирует польского генерала Fakt.

Представитель Войска Польского отметил, что российские «Искандеры» «угрожают Польше не меньше, чем Украине». Помимо всего прочего, Скшипчак выразил опасение, что стартовые позиции ОТРК «Искандер» могут быть дополнительно защищены зенитными ракетными системами С-400 «Триумф».

Прямого противостояния оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и «Пэтриот» в мире еще не случалось, отмечает портал Fakt.

В этой связи целесообразно напомнить о результативности стрельбы ЗРК «Патриот» по тактическим баллистическим ракетам. К примеру, жители столицы Саудовской Аравии – Эр-Рияда – достаточно часто могут наблюдать тактические баллистические ракеты хуситов (военизированной группировки шиитов-зейдитов, действующей на территории Йемена), атакующие главный город королевства.

Навстречу изделиям хуситов стартуют зенитные управляемые ракеты американских ЗРК «Патриот», батареи которых развернуты для прикрытия города.

Несмотря на то, что расчеты «Патриотов» укомплектованы американцами или в редких случаях представляют собой смешанные с саудитами подразделения, эффективность стрельбы ЗРК производства США по ракетам хуситов весьма сомнительная. Простые ракеты хуситов «Патриоты» сбивают далеко не всегда.

Таким образом, опасения генерала Войска Польского Вальдемара Скшипчака относительно результативности боевой работы ЗРК «Патриот» по тактическим и оперативно-тактическим баллистическим ракетам имеют под собой основания.

«Оперативно-тактические ракетные комплексы типа «Искандер» предназначены для огневого и ядерного поражения главных ударных группировок войск противника, его авиации на аэродромах, уничтожения важных объектов и целей в оперативно-тактической глубине путем нанесения ударов ракет в ядерном и обычном снаряжении», – рассказал «Газете.Ru» экс-заместитель главнокомандующего военно-воздушных сил России по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

По словам военачальника, ракетная бригада, оснащенная «Искандерами», является средством командующего войсками фронта и предназначена для усиления соединений и объединений, действующих на направлении главного удара фронта.

«Баллистическая ракета «земля-земля» типа 9М723 ОТРК «Искандер» во время полета способна не просто двигаться по заданной баллистической траектории, но осуществлять маневрирование. Бортовые системы управления позволяют этому изделию выполнять маневры на всех участках траектории, от момента старта и до удара по цели. Интенсивное маневрирование ракеты «Искандера» на пути к цели является одним из основных способов защиты этого изделия от средств противовоздушной или противоракетной обороны противника. К этому следует добавить, что ракеты этого ОТРК комплектуются средствами РЭБ и ложными целями. А это еще усложняет задачу возможного перехвата», – рассказал генерал Бижев.

Оперативно-тактический комплекс в варианте комплектации «Искандер-К» использует крылатую ракету Р-500 со сверхнизкой траекторией полета на высоте 6-7 метров с огибанием рельефа местности, напомнил Бижев. Одновременный удар квазибаллистической ракетой «Искандер-М» и крылатой ракетой «Искандер-К» может резко усложнить выполнение боевой задачи средствами ПВО/ПРО вероятного противника.

«Что касается зенитного ракетного прикрытия стартовых позиций и позиционных районов ОТРК «Искандер», то оно осуществляется в основном силами фронтовой зенитной ракетной бригады, оснащенной ЗРС С-300В4 (в экспортном варианте система называется «Антей-2500»). Безусловно, для этих целей могут привлекаться и зенитные ракетные полки ВКС ВС РФ, оснащенные ЗРС «Триумф», – пояснил Айтеч Бижев.

Вместе с тем, по словам военачальника, для защиты оперативно-тактических ракетных комплексов от огневого воздействия противника надо привлекать не только зенитные ракетные подразделения, но и все имеющиеся в распоряжении соответствующих командующих силы и средства – в частности, истребительную авиацию и части РЭБ.

Сейчас в боевом составе Сухопутных войск ВС России находится более двенадцати ракетных бригад, оснащенных ОТРК «Искандер».

Генерал-лейтенант Айтеч Бижев особо подчеркнул, что оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» на практике «оказываются эффективным военно-политическим инструментом, способным влиять на геостратегическую обстановку одним своим присутствием».