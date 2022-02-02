США могут отправить войска на Украину, но они не будут вступать в бой

Вторжение России на Украину не является неизбежным, однако США хотят усилить оборонительные возможности Восточного фланга НАТО, заявил в среду на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби. Он также рассказал о планах отправки войск Соединенных Штатов в страны НАТО и на Украину.

Для эвакуации

«Дополнительные силы США в Европе могут быть направлены на Украину для содействия эвакуации (американских граждан – «Газета.Ru»). Мы этого не исключаем... Текущая ситуация требует, чтобы мы усилили сдерживающие и оборонительные возможности Восточного фланга НАТО», — сказал Кирби на брифинге, трансляция которого велась на сайте Пентагона.

По его словам, военные силы Соединенных Штатов «способны выполнять различные миссии, и они будут готовы к ряду различных обстоятельств». Он также подчеркнул, что военные США не будут участвовать в боевых операциях на Украине, это лишь «реакция на текущую ситуацию».

Кроме того, Кирби сообщил, что Пентагон в ближайшие дни дополнительно направит в Румынию, Польшу и Германию около двух тысяч солдат. Он уточнил, что военнослужащие направятся в регион «не навсегда». Эта мера призвана оказать поддержку американским союзникам в регионе.

«Президент Байден ясно дал понять, что США отреагируют на растущую угрозу для безопасности и стабильности Европы. Наша приверженность 5-й статье (Североатлантического договора — «Газета.Ru») НАТО и коллективной безопасности остается непоколебимой. В рамках этих обязательств и с целью подготовки к ряду неожиданных ситуаций США вскоре перебросят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию», — заявил Кирби. Пятая статья Североатлантического договора предусматривает коллективный ответ в случае «вооруженного нападения на одну или несколько» стран — участниц НАТО.

Представитель Пентагона пояснил, что речь идет об отправке подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса. При этом они будут находится под командованием США, а не НАТО.

Помимо этого, Соединенные Штаты отправят еще тысячу солдат из Германии в Румынию. Кирби добавил, что при необходимости США будут перебрасывать свои войска в пределах Европы. Также он сказал, что американские военные инструкторы продолжат работу с солдатами ВСУ, «изменений их статуса не было».

«Мы не знаем, приняла ли Россия окончательное решение по поводу дальнейшего вторжения на Украину, однако, очевидно, у нее есть такая возможность. Мы продолжим поддерживать дипломатические усилия, предпринимаемые Белым домом и госдепартаментом США в целях достижения урегулирования. Мы продолжаем считать, что конфликт не является неизбежным», — заявил Кирби.

Слухи в СМИ

О том, что Пентагон приказал привести в повышенную готовность еще несколько тысяч солдат на случай возможной отправки в Европу, сообщили американские СМИ. Так, Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников рассказал, что США намерены «совершить другие переброски сил внутри Европы», задействовав дополнительное количество солдат, помимо 8,5 тыс. военных, которые уже получили аналогичные приказы на прошлой неделе.

Согласно информации CNN, президент США Джо Байден официально одобрил развертывание дополнительных военных сил США в Восточной Европе. По словам источников телеканала, это развертывание – «демонстрация поддержки союзников по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за военных действий России вблизи Украины».

Байден также заявил в прошлую пятницу, что он перебросит силы «в ближайшее время», поскольку Россия продолжает наращивать свое военное присутствие вблизи Украины, вызывая опасения по поводу вторжения.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения в якобы готовящемся вторжении на Украину. Москва подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят ответные меры. Кремль, в свою очередь, расценивает поддержку Украины со стороны НАТО как угрозу на своем западном фланге.