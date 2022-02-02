«Смешно слушать. Вот если бы Сталину предложили подождать, пока Днепр замерзнет»

В Пентагоне заявили, что Россия может «вторгнуться в Украину в любое время» и что у Москвы «есть множество вариантов вторжения» и «некоторые из них она может реализовать в ближайшее время». При этом «реализация скорейшего вторжения может столкнуться с рядом трудностей». «Газета.Ru» разбиралась, что это за «трудности».

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что «у Москвы есть много вариантов, если она хочет дальнейшего вторжения в Украину, и он может немедленно реализовать некоторые из этих вариантов».

В свою очередь, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли предупредил, что российское вторжение в Украину будет «ужасным» и приведет к «значительным» жертвам».

В частности, Милли коснулся темы залегания грунтовых вод на Украине, отметив, когда «высокий уровень грунтовых вод» замерзает, «это создает оптимальные условия для маневрирования внедорожников и колесных транспортных средств».

Эта точка зрения озвучивалась и в ряде американских СМИ. В частности, газета The New York Times ранее писала, что «помехой для России стала относительно теплая зима, что замедлило замерзание земли и усложнило движение тяжелого транспорта и вооружений». И якобы по этим причинам срок вторжения сдвинулся ближе к весне.

«Разного рода метеорологические условия и характер местности в одинаковой степени воздействуют на противоборствующие в ходе вооруженного конфликта стороны. От того же мороза в равной мере страдают бойцы обеих армий. И говорить о том, что какие-то особенности физико-географических условий создают преимущества только для одной стороны гипотетического конфликта, было бы неверным. Боевые действия ведутся, как правило, при любых условиях», – пояснил «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Генерал Милли, в частности, утверждает, что в ходе нападения на Украину российские военные применят авиацию, артиллерию, баллистические ракеты, подразделения Сухопутных войск.

«Председателю Объединенного комитета начальников штабов США надо быть все-таки точнее в формулировках. В случае гипотетического военного конфликта противоборствующие стороны применяют все имеющие в их распоряжении силы и средства. Это одна из аксиом ведения вооруженной борьбы», – рассказал генерал Запаренко.

По словам российского военачальника, в случае регионального вооруженного конфликта стороны могут применить тактические и оперативно-тактические ракетные комплексы. Изделия этих систем совершают полет по квазибаллистическим траекториям.

Неоднократно в западных и украинских СМИ озвучивалась и такая точка зрения — Москва ждет морозов, которые с легкостью позволят ее войскам форсировать Днепр. Однако эта река судоходна на протяжении практически всего года. И никогда лед на Днепре не достигал таких величин, позволяющих преодолеть реку по льду основному боевому танку весом почти 50 тонн.

«Смешно все это слушать. Вот если бы Верховному главнокомандующему в 1943 году во время битвы за Днепр предложили: «Товарищ Сталин, давайте подождем, пока река замерзнет», — рассказал Валерий Запаренко.

По мнению генерала, все водные преграды в зависимости от ширины подразделяются на узкие (до 100 метров), средние (100-200 м), широкие (250-600 м) и крупные (более 600 м). Река Днепр, безусловно, относится к крупным водным преградам.

Для решения этих задач в комплект инженерных войск фронта входят понтонно-мостовые бригады (помбр), напоминает генерал Запаренко. Фронтовая помбр, в составе которой четыре понтонно-мостовых батальона, способна навести наплавной мост грузоподъемностью 60 тонн длиной 900 метров всего за 30-40 минут.

«Так что даже крупные реки не могут служить непреодолимыми преградами для наступающих войск, причем вне зависимости от времени года. Отсутствие льда точно не помешает вторжению России на Украину. Другое дело, что вторгаться Россия не собирается»,

– резюмировал российский генерал.