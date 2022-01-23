«Эпоха авианосцев и военных баз прошла. Они не нужны даже США»

Имеющаяся у России гиперзвуковая ракета «Циркон» делает ненужным размещение российских военных баз за рубежом, сообщил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник запаса Андрей Картаполов. «Газета.Ru» разбиралась, как ракеты могут заменить базы.

«При наличии современных средств вооружения, таких как гиперзвук, такой необходимости [размещать военные базы за рубежом] уже нет», – сказал Картаполов.

Он уточнил, что корабль, вооруженный ракетами «Циркон», находясь в одной условной точке Атлантического океана, может выполнить любые задачи и тут же уйти. По его словам, военная база, в свою очередь, это «неподвижный объект и поэтому является уязвимой».

Ранее Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса заявил, что гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» поступит на вооружение ВМФ России с 2022 года. «Завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» морского базирования. Эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России», – сказал он.

«В наших доктринальных документах озвучено, что Россия не будет вести никаких военных действий ни с НАТО, ни с США – она просто будет уничтожать центры принятия решений, это – нанесение массированного удара по, например, Вашингтону, Лондону, Парижу.

Если Картаполов считает, что гиперзвуковое оружие меняет расклад сил и характер ведения военных конфликтов, то это правильно. Потому что средств обнаружения и перехвата не существует и в перспективе не появится на Западе. Гиперзвуковая ракета при ее скоростях и вероятном маневрировании на участке полета – на сегодняшний день это абсолютное оружие»,

– рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Эксперт отметил, что существенным образом расклад сил меняет также факт существования ракеты «Буревестник».

«Новейший «Буревестник» после пуска может висеть в воздухе годами и «упадет» тогда, когда будет нужно, и там, где нужно. Технический потенциал и технический прогресс, который есть в российских ракетных войсках, исключает необходимость создания каких-то внешних объектов», – считает Литовкин.

«Буревестник» – перспективная межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с энергетической ядерной установкой. Впервые о появлении «Буревестника» президент России Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. В время выступления президента были показаны видеокадры испытания ракетного комплекса. 22 марта 2018 года ракета получила наименование «Буревестник» по результатам голосования на сайте Минобороны.

В сентябре 2020 года глава военной разведки Великобритании генерал-лейтенант Джим Хокенхалл сообщил о возможности этой ракеты «практически бесконечно пребывать в состоянии ожидания в воздухе и наносить удары с неожиданных направлений по целям, что делает практически бесполезными современные системы ПРО».

Военный политолог, доцент РАНХиГС Валерий Волков считает появление «Буревестника» «эпохальным событием с точки зрения военной стратегии». «Эпоха авианосцев и военных баз действительно прошла. Больше они не нужны даже США», – считает он.

«Раньше попытки перенести пусковые установки ракет, и взлетные полосы самолетов ближе к противнику имели смысл. В этой логике США опоясывали планету военными базами и создавали авианосцы – чтобы взламывать системы ПВО/ПРО противника. «Буревестник» решает ту же задачу, но его стартовые позиции находятся внутри страны. Нужно отдавать себе отчет: это первое оружие в ряду подобных. В какой-то момент эта технология станет относительно массовой и доступной не только России, но и США, Китаю, Индии, даже Пакистану. Это кардинально помянет представление о том, что такое военное преимущество», – заключает Волков.

В свою очередь, редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков отметил, что военные базы «обозначают силовое присутствие в том или другом регионе» и не исчерпывают свой функционал только как место для пуска ракет или опорный пункт для противодействия ПВО и ПРО противника.

«Сейчас военные базы являются дальними рубежами, которые расставляются для того, чтобы отодвигать любую угрозу как можно дальше от собственных границ. Так делает Китай – он создал укрепленную ближнюю морскую зону, выстроил базы вокруг спорных островов – они стали передовыми рубежами. Он отодвинул рубеж с которого могут производиться залпы неядерных средств поражения – крылатых ракет. Российские базы в Сирии Хмеймим и Тартус отодвигают основную угрозу от южных рубежей России», – считает эксперт.