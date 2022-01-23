На начало 2022 года, по данным Минобороны, оснащенность армии современными вооружениями составила 71,2%, исправность военной техники поддерживается на уровне 95%. При этом старое оружие, техника, предметы материально-технического обеспечения поступают на базы хранения. «Газета.Ru» разбиралась, что хранят военные про запас.

По данным международного рейтинга GlobalFirepower, Россия лидирует по числу танков. В нашей стране на вооружении якобы стоит около 12 тыс. танков. «Это справедливые цифры, но есть нюанс. Важно понимать, что собственно в частях находится порядка 3 тыс. танков. Это в основном Т-90 и Т-80 разных модификаций. Остальные находятся на консервации на базах хранения. Это также Т-80, а кроме того Т-72, Т-64, даже Т-54», – рассказал «Газете.Ru» генерал-майор в отставке Максим Гликин.

Таким образом, отмечает генерал, на хранении находится примерно 9 тысяч танков. При этом потенциально их можно расконсервировать и привести в боеспособное состояние.

Кроме того, на армейских складах в большом количестве хранится стрелковое оружие. Особенно много автоматов АК-74, от закупок которых Минобороны отказалось еще в 1991 году. Всего в СССР было произведено более 25 миллионов этих автоматов. Также много пистолетов ТТ. Последние формально до сих пор входят в наградной фонд Минобороны, их активно дарил экс-министр Павел Грачёв. Всего пистолетов ТТ было выпущено более 1,7 миллионов единиц.

«Постепенно АК-74 и ТТ отправляют на переплавку. Есть ограниченное число винтовок Мосина, автоматов ППШ и даже «Наганов». Это уже настоящие раритеты.

Такие специально хранят и не уничтожают. На базах хранят и многие виды боеприпасов – стрелковые, артиллерийские и ракетные. На армейских складах есть даже снаряды от «Катюши». Это тяжелые реактивные снаряды М-31 образца 1943 года», – утверждает Гликин.

Косвенно этот факт подтверждают последствия взрывов на 102-м военном арсенале в Удмуртии (Пугачёво) в июне 2011 года. Очевидцы тогда находили вдали от эпицентра взрыва осколки, которые были идентифицированы именно как части снаряда для «Катюши».

«Киверов образца 1812 года на армейских складах сейчас точно нет. Нет ни будёновок, ни гимнастёрок времён Великой Отечественной, разве что в небольшом количестве для участия военнослужащих в исторической части военных парадов, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, полковник запаса службы материально-технического обеспечения (МТО) Владимир Попов. – Недавно одна из киностудий запрашивала в МТО комплекты устаревших образцов обмундирования, но им пришлось отказать – не было в наличии. Дело здесь ещё и в том, что все крупные базы хранения армейского вещевого имущества были переданы в другие структуры, например, во ФСИН».

Попов отмечает, что это связанно нормами хранения имущества. «Для тех же караульных тулупов он определён в двадцать лет, потом они подлежат утилизации и замене новыми. Тулупы, ватные костюмы и кирзовые сапоги при этом иногда используются в условиях Крайнего Севера, однако это можно считать анахронизмом», – рассказал полковник.

Тоже самое касается норм хранения продуктового обеспечения. Запасов, например, просроченной тушенки тоже не найти – срок её годности определён в 2 года, равно как и для сухих пайков. С переходом армии на систему питания по аутсорсингу отпала необходимость в хранении большого количества продовольственных запасов на складах.

«Есть определенные нормы хранения, которые неукоснительно соблюдаются тыловыми службами, – рассказал «Газете.Ru» бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-лейтенант запаса Анатолий Хрулёв.

– Они касаются всех видов обеспечения, с учетом текущей потребности войск. Если чего-то не хватает на складах – запасы пополняются.

Если сломалась техника, то ее ремонтируют на месте, и дальше в строй, пока не выработает определенный ресурс. Оружие тоже имеет сроки хранения и обновляются по мере износа».