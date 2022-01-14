«В Ил-76 нельзя поместить большую часть российской военной техники»

Во время миротворческой операции в Казахстане активно использовался самолет Ил-76 в частности и военно-транспортная авиация Воздушно-космических сил в целом. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался с текущим состоянием отечественной ВТА.

«Большую роль [во время миротворческой операции в Казахстане] cыграла наша военно-транспортная авиация, это совершенно очевидные вещи. Быстро удалось сконцентрировать наши необходимые силы и средства, ресурсы. Все буквально как часы сработало: быстро, слаженно и эффективно», – отметил президент России Владимир Путин.

По данным из открытых источников, в настоящее время в составе ВТА ВКС ВС РФ имеются следующие типы самолетов: легкие Ан-26 (более 110 единиц), средние Ан-12 (56 единиц), тяжелые Ил-76 (около 120 единиц), тяжелые Ан-124 «Руслан» с межконтинентальной дальностью полета (5 единиц), тяжелые турбовинтовые Ан-22 (4 единицы).

Кроме этого, для перевозки личного и руководящего состава ВС РФ используются Ту-154 различных модификаций (18 единиц), Ил-62М (6 единиц), Ту-134 (54 единиц), Ил-18Д (8 единиц), Ан-140 (3 единицы), Ан-148 (15 единиц).

Главная проблема — большинство этих самолетов изготовлено еще в Советском Союзе — и им требуется замена.

Отсутствие тяжелых самолетов

Первый и, наверное, основной вопрос – надо ли России в принципе создавать (или возобновлять производство) крупного самолета типа Ан-124 «Руслан». Сейчас их критично мало.

Самолет с межконтинентальной дальностью полета нашей стране нужен. Прежде всего потому, что основной самолет отечественной ВТА Ил-76 крайне неудачен именно с точки зрения главной задачи транспортной авиации – переброски вооружения и военной техники.

Основная проблема этой машины даже не в том, что Ил-76 не обладает межконтинентальной дальностью полета. Главное в другом – его грузовая кабина не позволяет перевозить технику — за исключением вооружения ВДВ. Все остальное не входит без полной разборки. К примеру, вертолеты надо разбирать, самолеты – тоже. Зенитные ракетные комплексы по габаритам в Ил-76 также не проходят.

Иными словами: Ил-76 по своей грузоподъемности может возить практически все, то есть теоретически может поднять 80% любой отечественной техники, но в самолет нельзя поместить большую часть этой техники — из-за параметров грузовой кабины.

Это понятно и объяснимо: самолет создавали конкретно под потребности Воздушно-десантных войск. Сейчас же по факту это основной самолет ВТА.

Ресурс двигателя для легкого самолета

ВКС России эксплуатируют советские легкие военно-транспортные самолеты Ан-26 и его модификации, однако они уже практически исчерпали свой ресурс. На замену им и создают Ил-112В.

Новая машина должна быть способна перевозить широкую номенклатуру грузов, включая различные виды вооружений, военной техники, а также личный состав, обладать возможностями автоматического захода на посадку на аэродромы, оборудованные по стандартам второй категории Международной организации гражданской авиации (ICAO), и ручного захода на посадку для слабо оборудованных и не оборудованных радиотехникой аэродромов.

Проектирование этого самолета началось еще в первой половине 1990-х годов. В апреле 2004 года проект самолета Ил-112В победил в конкурсе Минобороны на разработку легкого военно-транспортного самолета, обойдя проекты МиГ-110, М-60ЛВТС и Ту-136Т. Тогда производитель рассчитывал, что первый Ил-112В поднимется в воздух уже в 2006 году, а в 2007 году будет выпущена установочная партия. Однако в установленные сроки проект не был реализован.

В августе 2010 года Минобороны полностью приостановило финансирование проекта, а позже и вовсе отказалось от идеи военно-транспортной версии Ил-112 и заявило о намерении приобрести на Украине семь самолетов Ан-140 грузовой модификации.

Сотрудничество с украинским ОПК стало неактуальным после событий 2014 года. Уже в конце 2014 года представители авиационного комплекса имени Ильюшина сообщили о заключении нового контракта с Минобороны на разработку Ил-112В.

Под техническое задание для самолета делается новая версия двигателя, и пока именно в двигателях заключается основная проблема с созданием самолета Ил-112В. Не удается выйти на требуемый ресурс двигателя, который по-прежнему остается малоресурсным. Легкий самолет должен летать каждый день — и предлагать подобную машину генеральному заказчику с малоресурсным и ненадежным двигателем означает снова обречь весь проект на неудачу.

Тяжелый удар по этому проекту нанесла катастрофа с первым летным экземпляром Ил-112В, которая произошла 17 августа 2021 года вблизи авиабазы Кубинка.

Основная причина происшествия, которая называлась экспертами, – как раз возгорание правого двигателя, которое быстро перешло в сильный пожар. Спустя считанные секунды самолет накренился на правое крыло, вошел в пике и разбился. Все три члена экипажа на его борту погибли. В настоящий момент расследование аварии продолжается.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок – военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).