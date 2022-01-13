«Российская армия страдает синдромом Плюшкина». Зачем нужен «Фаворит» в Сибири

Модернизированные зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300ПМ-2 «Фаворит» поступят на вооружение Центрального военного округа (ЦВО) до конца 2022 года. «Газета.Ru» разбиралась, зачем российским войскам целый арсенал разных ЗРС и насколько это целесообразно.

«Модернизированные системы противовоздушной обороны С-300ПМ-2 «Фаворит», по своим боевым характеристикам сопоставимые с С-400 «Триумф», усилят боевые возможности по прикрытию воздушного пространства в Восточной Сибири», – сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что С-300ПМ-2 является глубокой модернизацией комплекса С-300. Обновленные ЗРС отличаются повышенной помехоустойчивостью, оснащены новой многофункциональной радиолокационной станцией, мобильным командным пунктом, станцией наведения и новыми ракетами.

«С-300ПМ-2, в сравнении с С-300, имеет улучшенную систему защищенности от радиоэлектронных помех. У этого комплекса увеличена дальность стрельбы ракетами, сами ракеты – более совершенные. Они обладают большей помехозащищенностью и способны поражать более скоростные цели, в том числе боеголовки оперативно-тактических ракет. Кроме того, у С-300ПМ-2 несколько меньшее время реакции, что позволяет поражать внезапно появляющиеся цели. Также в этой системе увеличена дальность обнаружения воздушных целей и станций контроля воздушного пространства», – рассказал «Газете.Ru» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Комплекс С-300ПМ-2 относится к семейству С-300П разработки еще 1970-х годов, его не нужно путать с системой С-300В, отметил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

«Вероятно, в данном случае имеет место низкий износ самой системы, поэтому принято решение о ее модернизации. Дешевле приблизить ее к характеристикам С-400, чтобы не тратить производство С-400 на переоснащение зенитного ракетного полка в Сибири»,

– считает эксперт.

По мнению Стефановича, «для российских вооруженных сил характерен синдром Плюшкина – военным жалко отказываться от того, что вроде бы работает, но устаревает».

«С одной стороны, модернизация – это хорошо, но, с другой, это приводит к усложнению, в данном случае, системы ПВО в целом. В войсках находится много разных систем, на которые надо держать запчасти и готовить людей — происходит страшная разнотипица систем. Но в связке С-300, С-350, С-400 и С-500 есть какая-то специализация. Так, С-350 рассчитана на более простые цели, которые можно поражать большим числом более дешевых ракет. С-500, напротив, рассчитана, на поражение более сложных баллистических целей, как официально заявлено, и целей в ближнем космосе. С-400 же – универсальная система ПВО/ПРО большой дальности», – рассказал Стефанович.

По его словам, добавление к этому «комплекту» систем комплексов С-300ПМ-2 сопряжено с необходимостью сохранять определенное количество старой элементной базы, программу подготовки расчетов.

«В целом это усложняет общую структуру, обслуживание, содержание, интеграцию. Модернизация предусматривает, что все эти системы, в том числе и старые, могут работать в едином контуре, но все равно структура получается довольно сложная», – полагает эксперт.

По мнению Сивкова, разнотипица систем ПВО в российской армии оправдана большой территорией страны.

«Территория России гигантская, для ее защиты нужно иметь большое количество ЗРК. Даже СССР не имел возможности обеспечить всю систему ПВО новейшими зенитными комплексами. В странах, занимающих малые территории, которые можно покрыть пятью-шестью комплексами ПВО, разнотипицы систем нет», – объяснил эксперт.

Как отметил Сивков, сейчас происходит закономерный процесс замещения систем ПВО – по мере поступления новых систем старые уходят на второй план, «более современные размещаются на потенциально опасных направлениях, более устаревшие – на менее опасных».

«Наиболее современные системы поступают в первую очередь в войска, где наибольшая угроза воздушного нападения, – в Западный и Восточный военные округа. Сибирь – это центр России, там воздушная угроза значительно меньше. Поэтому комплексы, которые еще не могут быть отправлены на экспорт или утилизированы в силу того, что они еще достаточно современны, но уже менее совершенны чем те, которые поступают на вооружение, снимают с приграничных военных округов и отправляют в Сибирь. А на их место поставят С-400 или С-500, происходит замещение», – рассказал Сивков.

По словам Стефановича, планы по размещению С-300ПМ-2 в Сибири не связаны с возможным возрастанием угроз в этом регионе. «В данном случае это не создание нового подразделения, а перевооружение. С-300ПМ-2 не наделяет подразделение радикально новой функцией, задача остается прежней – прикрытие воздушного пространства», – заключил эксперт.