«Война – это дорого. Скрыть подготовку к ней невозможно»

Около 3 тыс. военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) приступили к учениям на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Это вызвало обеспокоенность в странах НАТО, где считают, что таким образом Москва «готовится к нападению на Украину». Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, есть ли основания для таких опасений.

В учениях принимают участие до 300 единиц военной техники. Среди них танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2. Напомним, что численность мотострелкового полка военного времени – около 2,5 тыс. человек. А 300 танков и БМП – существенно меньше штатной численности танковой дивизии.

Таким образом, в стартовавших в западных областях России учениях принимает участие усиленный мотострелковый полк.

К этому следует добавить, что все мероприятия боевой и оперативной подготовки в Вооруженных силах связаны с огромными расходами. Поэтому они, как правило, проводятся в соответствии с планом оперативной подготовки ВС РФ и планами боевой подготовки военных округов. В инициативном порядке какие-либо учения проводятся крайне редко.

Район проведения учений близок к западным границам России, что традиционно беспокоит Запад.

Дело в том, что мероприятия боевой подготовки проводятся исключительно на ранее созданных полигонах, число которых в европейской части России очень ограниченно, да и емкость их, как правило, не более полка. Поэтому периодически возникающие требования Запада не проводить учений вблизи западных границ России даже при самом большом желании выполнить затруднительно, поскольку других полигонов у России просто нет.

В этой связи целесообразно напомнить о недавно озвученной позиции Госдепартамента США. Официальный представитель ведомства США Нед Прайс заявил, что администрация Соединенных Штатов ожидает, что Россия в рамках деэскалации ситуации вокруг Украины представит разъяснения по поводу проводимых на западе страны военных учений или полностью их прекратит.

«Мы полагаем, что в этом случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений в места их обычного хранения», – сказал Прайс.

Москва в этом случае обычно утверждает, что Вооруженные силы России перемещаются в пределах территории государства – это никому не угрожает и никого не должно волновать.

Коллективный Запад полагает, что группировки ВС РФ вблизи украинских границ созданы для проведения наступательных операций против соседнего государства, причем в этой связи называются вполне конкретные сроки перехода войск в наступление.

Основная нагрузка при проведении гипотетической операции против Украины легла бы на части и соединения Воздушно-космических сил ВС РФ.

В этом случае речь надо вести о так называемом ресурсе, который обычно выделяется соединениям и объединениям ВКС РФ на операцию. К примеру, в чисто количественном отношении речь может идти (и это только для начала) о 30 полковых вылетах (разумеется, для каждого полка).

На практике это означает, что на передовых аэродромах и аэродромах постоянного базирования Воздушно-космических сил должно быть сосредоточено необходимое количество авиационных средств поражения и топлива, военно-технического имущества, продовольствия, других материальных средств.

Скрыть подобные приготовления от современных средств разведки нельзя. Если все эти приготовления не наблюдаются местным населением и средствами разведки стран НАТО, то есть все основания полагать, что к войне Россия не готовится. Война – это очень дорого. Скрыть подготовку к ней практически невозможно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок – военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).