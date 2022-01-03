«США раздражены развитием военных отношений Индии с Россией»

Индия может стать первым зарубежным покупателем новой системы ЗРК С-500, заявил вице-премьер России Юрий Борисов в конце прошлого года. Но при этом ранее Дели вышел из совместной с Москвой программы создания перспективного боевого самолета FGFA. «Газета.Ru» разбиралась, каким образом США мешают Индии работать с Россией по линии военно-технического сотрудничества.

«Конечно, после того как мы в нужном количестве поставим С-500 нашей родной армии, Индия будет первой в списке, если изъявит желание купить эти современные средства», – заявил РБК заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.

В начале декабря министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Раджнатх Сингх подписали программу военно-технического сотрудничества до 2030 года.

Москва придает большое значение развитию военного сотрудничества с Дели. «Мы относимся к Индии как к великой державе с дружественным нам народом и с замечательной предысторией наших отношений. Отношения между нашими странами развиваются, устремлены в будущее», – подчеркнул российский лидер Владимир Путин.

Министр иностранных дел Индии Вардхан Шрингла в свою очередь сообщил СМИ, что поставки ЗРК С-400 «Триумф» в его страну «начались и продолжаются».

Индийская сторона подписала соответствующий контракт на 5,43 млрд долларов в 2018 году. В ноябре 2021 глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что поставка систем началась с опережением графика. Первый комплект будет поставлен до конца текущего года.

Вместе с тем глава российской дипломатии Сергей Лавров акцентировал внимание на том, что США пытались сорвать сделку двух государств. «Мы видим попытки со стороны США подорвать такое сотрудничество и навязать Индии покупку собственных вооружений, а также следовать американским представлениям о том, как этот регион должен развиваться», – констатировал министр.

Известно, что в последние годы Вашингтон и Дели неуклонно наращивали свои военные контакты и подписали ряд соответствующих соглашений. В 2019 году стороны заключили оборонные сделки на сумму более 3 миллиардов долларов. Двусторонний оборонный товарооборот вырос почти с нуля в 2008 году до 15 миллиардов долларов в 2019 году.

В ходе визита главы Пентагона Ллойда Остина в Индию в марте 2021 американское издание Military Time называло страну «союзником США в сфере безопасности», которое пользуется равной поддержкой двух американских партий – Демократической и Республиканской.

Кроме того, американские парламентарии Джон Корнин и Марк Уорнер в ходе слушаний в Конгрессе отговаривали в октябре 2021 президента США Джо Байдена не использовать против Индии закон «о противодействии врагам Америки посредством санкций» CAATSA за сотрудничество Дели с Москвой по вопросу С-400 «Триумф».

«Индия исторически один из главных партнеров России в области военно-технического сотрудничества. И в 90-е, и в 2000-х Дели вообще был основным нашим покупателем. Вместе с тем в последние годы наблюдается определенный дрейф Индии, в особенности это касается администрации Моди, в сторону США. Он вызван индийской внутренней политикой, ростом конфронтации с Китаем, другими факторами. Поэтому сделок с российской стороной стало заметно меньше. Не хотят раздражать Вашингтон», – рассказал «Газете.Ru» эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Ермаков.

Так, в 2018 году Индия вышла из совместной с Россией программы создания перспективного многоцелевого истребителя пятого поколения FGFA на основе Су-57. Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в интервью РБК заметил по этому поводу, что «точка в этой теме еще не поставлена», но признал, что Дели действительно приостановил участие в программе.

«Что касается систем С-500 , то на мировом рынке вооружений нет аналогов им. Однако требуется освоение систем у нас. А так, если будет наблюдаться большой интерес со стороны Индии, Китая или других партнеров к ним, то поставка будет реализована»,

– добавил Ермаков.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, около 23% российского экспорта вооружений в период с 2016 по 2020 годы приходилось на Индию.

При этом Ермаков считает, что в Индии множество противостоящих друг другу группировок. Среди них есть пророссийские, проамериканские, проевропейские. У последних есть также свои подгруппы, включая французскую.

«США раздражены развитием отношений Индии по военной линии с Россией, но они будут действовать только методом убеждения. Будут именно просить Дели отказаться от сотрудничества с Москвой, но санкций не будет, поскольку Вашингтон отчаянно нуждается в партнерстве с Индией для сдерживания Китая. И, кстати, они как раз и попытаются использовать контакты Москвы с Пекином по военной линии, чтобы напугать индийцев», – считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Дмитрий Суслов.