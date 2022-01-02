«Битва за Арктику». Что Москва и США не поделили на Севере

Еще в августе министр обороны Сергей Шойгу заявил об «усиленном развитии» военной инфраструктуры в Арктике, осенью 2021 года в этом регионе прошли масштабные учения Северного флота, в конце декабря сообщалось, что военные проведут здесь стрельбы «современным комплексом противоракетной обороны», который должен перехватить гиперзвуковую мишень. «Газета.Ru» разбиралась, как продвигается военное освоение Арктики Россией и США.

ВМФ России нужны ледоколы

Россия занялась задачами по военному освоению Арктики еще в 2012 году – после того, как США издали документ «National Security Presidential Directive 66».

«В директиве обозначено намерение США присутствовать в Арктике, в том числе, в военном отношении. Но оно связано с тем, что США претендуют на все природные запасы Арктики, поэтому Россия вернулась в этот регион в 2012 году. Там построены военные базы, создан арктический военный округ, подчиняющийся Северному флоту. Выстроена система эшелонированной ПРО, развернуто радиолокационное наблюдение за северными широтами и обеспечена безопасность Северного морского пути», – рассказал «Газете.Ru» редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.

В состав Северного флота входит 41 подводная лодка (восемь из них – с баллистическими ракетами) и 38 надводных кораблей, в том числе – тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который сейчас находится на ремонте. Северный флот имеет в своем составе сухопутные соединения мотострелков и морпехов, дислоцированных на границе с Норвегией. Сухопутные подразделения Арктики получили на вооружение технику, разработанную специально для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Это – зенитные комплексы «Панцирь-СА» и «арктические» танки Т-80БВМ.

«Важно, что сейчас восстанавливаются российские военные аэродромы в Арктическом регионе. Идет активная подготовка и частей специального назначения, развивается атомный и ледокольный флот. Сейчас Россия не отстает от Запада в вопросах военного освоения Арктики, по многим позициям превосходит», – рассказал «Газете.Ru» вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов.

В арктической зоне планируется восстановить более 10 аэродромов. На них разместятся бомбардировщики Су-24, истребители-бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25, истребители-перехватчики МиГ-31. Эти базы планируется использовать и для дозаправки стратегических бомбардировщиков Ту-22, Ту-95 и Ту-160. Сейчас контроль за воздушным пространством в Заполярье ведется радарами 1Л119 «Небо-СВУ» 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота.

Бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов отметил, что Россия – единственная страна, обладающая атомным ледокольным флотом, сейчас в строю – 6 единиц.

«ВМФ России должен иметь свои ледоколы для проводки военных кораблей. По количеству – обязателен резерв ледоколов, они должны быть всегда боеготовы. Нужно необходимое достаточное количество ледоколов для выполнения конкретно поставленных задач в арктическом регионе»,

– сказал «Газете.Ru» Комоедов.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в состав ВМФ планируют принять ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М.

«Задача ледокольного флота России сегодня – проведение кораблей по Севморпути. Сейчас ВМФ РФ сдаются сторожевые корабли ледового класса. Ледокол, только для проводки военных кораблей, скорее всего, появится. Они нужны: если ледокол будет занят выполнением гражданских задач, а понадобится для военных – его не будут ждать и не будут бросать гражданское судно во льдах, строительство ледоколов военного назначения – вопрос времени», – сказал Леонков.

В чем претензии США к России в Арктике

Острой остается дискуссия между Россией и США о правах России в регулировании судоходства по Севморпути.

«Россия регулирует в этой зоне только гражданское судоходство, это закреплено на уровне ее национального законодательства. Во время СССР же в Арктику не могли попасть зарубежные военные корабли, был введен разрешительный порядок их прохода. Сегодня США считают нормы регулирования Россией Севморпути дискриминационными. По заявлению США, Россия не имеет права настаивать на обязательности ледокольных проводок с участием российских ледоколов – ледоколы других стран тоже могут обеспечивать проводку. По их мнению, Россия не может вводить ни уведомительный, ни разрешительный порядок для прохода военных кораблей», – сказал «Газете.Ru» руководитель группы исследований политики США и Канады в мировом океане Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Павел Гудев.

Союзник Росси в Арктическом регионе – Китай. «Разработан китайский проект «Один пояс и один путь». Китай заинтересован в использовании Севморпути, поэтому строит корабли ледового класса, также у них запланировано строительство двух-трех ледоколов. Также он, вероятно, будет вкладывать средства в развитие российской инфраструктуры в Арктике», – сказал Леонков.

По его словам, США начали осваивать Арктику с 2018 года, приняв ряд программ, в том числе – Арктическую дорожную карту.

«К этим программам США пытались подключить союзников – Исландию, Норвегию и Канаду, чтобы они проектировали суда арктического класса и ледоколы. Сейчас у США запланирован выпуск двух ледоколов, перспектива их спуска на воду – 2024-2025 годы, единственный оставшийся на плаву ледокол их должен уже уйти на списание. У США нет развитой инфраструктуры за Полярным кругом. Но они работают над ее появлением – увеличили контингент войск на Аляске, обозначили присутствие в Исландии»,

– сказал Леонков.

Он отметил, что США создают теплые ангары для истребителей F-35. Также они увеличивают противоракетную составляющую на Аляске: количество ракет и авиапарк F-35.

Интерес для России и Запада в арктическом регионе представляют не только Севморпуть или шельф в районе Новосибирских островов. Есть критические зоны близ Норвегии – это стратегически важная зона для обороны НАТО. «В этой части баланс сил существует, в районе российского Таймыра же преобладание России обеспечено. Мы наблюдаем бряцание военными мускулами, но прямое применение крупных военных сил в Арктике маловероятно, борьба вокруг вооружений связана с политическим давлением в разрешении экономических конфликтов», – резюмировал Константин Соколов.