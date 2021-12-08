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«Радар на случай ядерной войны». США будут следить за Сибирью с Аляски

Американцы построили новый «супер-радар» LRDR. Что это такое и как он работает

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John Budnik/U.S. Army
США завершили строительство на Аляске радара Long Range Discrimination Radar (LRDR) системы противоракетной обороны (ПРО) нового поколения для дальнего обнаружения баллистических ракет. «Газета.Ru» разбиралась, как работает этот радар и почему он построен именно на Аляске.

«Радар построен и будет интегрирован в наземную систему обороны, боевого управления и связи США в течение 2022 года в рамках подготовки к официальной эксплуатационной приемке ВВС США», – приводит портал Defense News слова главы Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирала Джона Хилла.

«Это станция противоракетного наблюдения, обеспечивающая загоризонтное обнаружение воздушно-космических объектов. Она предназначена для обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет, самолетов стратегической авиации и других средств воздушного нападения», – рассказал «Газете.Ru» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Хилл сообщил, что радиолокационная станция сможет не только обнаруживать и отслеживать все существующие классы баллистических ракет, но и отслеживать космическую активность: спутники, вращающиеся вокруг Земли, отработавшие корпуса ракет и космический мусор.

«Радар LRDR на Аляске, по сути – станция предупреждения о ракетном нападении большой дальности. У США менее мощные радары, выполняющие ту же функцию, ранее располагались и ближе, на территории Гренландии. Плюс к этому, у них есть спутники системы SBIRS, которые выполняют аналогичную функцию контроля за стартами ракет и предупреждения о ракетном нападении», – рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета при Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский.

LRDR будет объединен с системой наземной ПРО Aegis. Сейчас на ее вооружении на базах на Аляске и в Калифорнии стоят 44 ракеты-перехватчика дальнего радиуса действия наземного базирования Standard Missile 3.

«Радиолокационная станция, построенная на Аляске, более совершенна, чем те, которые имелись ранее, потому что ее радар имеет активную фазированную антенную решетку, которая позволяет выявлять с большей надежностью воздушно-космические цели и обеспечивать более точное место их определения. Это позволит в определенной мере повысить эффективность стратегической ПРО США, позиции которой развернуты в районах Тихого океана, как раз прилегающих к Аляске», – рассказал Сивков.

Активная фазированная решетка считается следующей ступенью развития после пассивной, более совершенной технологически, но и более дорогостоящей. Пассивная работает за счет микроминиатюрных приемопередатчиков, которые собираются в матрицу. Сканирование объекта происходит лучом радара, формируется луч не механическим способом, вследствие перемещения антенны радара, а электронным.

«Активный радар отличается тем, что излучателем является каждый элемент активной решетки. В пассивном же – излучатель один, но приемники представляют собой решетку, что позволяет увеличить эффективность обработки сигнала», – пояснил Мураховский.

Defense News со ссылкой на Пентагон утверждает, что новая РЛС «позволит отслеживать пуски российских баллистических ракет не только с европейской части, но и с территории Сибири и Дальнего Востока». При этом в Пентагоне традиционно заявляют, что РЛС предназначена для отслеживания пуска ракет Ирана и Северной Кореи.

«США расположили его на Аляске, потому что РЛС, поставленная в этом регионе, перекрывает северное воздушно-космическое направление к США со стороны России. Это основное направление, где пролегают практически все выгодные траектории межконтинентальных баллистических ракет, которые в случае начала ядерной войны будут пущены с территории России. Поэтому США развернули эту станцию именно на Аляске»,

– сказал Сивков.

По словам Мураховского, по мощности LRDR можно сравнить с российскими радарами предупреждения о ракетном нападении, которые развернуты как в центральной части России – радары системы «Дон», так и по периметрам наших территорий – радары системы «Воронеж» метровых и дециметровых диапазонов радиоволн.

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