Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
BadComedian связал бойкот «Елок-8» с премьерой... 15:51
В Москве мужчина открыл стрельбу в МФЦ, два человека погибли 15:47
ВСУ направила «союзникам» просьбу о помощи 15:45
Советник посольства КНР в России: бойкот ОИ-2022 — осквернение олимпийского... 15:44
В России запретят использовать зарубежные суда при транспортировке топлива... 15:43
Семенович рассказала о жизни с большой грудью 15:42
Илон Маск предупредил о риске чрезвычайного сокращения населения Земли 15:42
Мать избитой в Казани девочки ранее была судима 15:41
Киркоров готов подать встречный иск по делу о неоплаченных штрафах 15:40
Кабмин завершает подготовку обновленного плана действий по борьбе с COVID-19 15:37
Армия

«Возбудить ревность США». Почему Эмираты покупают французские истребители вместо F-35

ОАЭ заключили «историческую сделку» на 80 истребителей Dassault Rafale на €17 млрд

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Французская компания Dassault Aviation заключила контракт с ОАЭ на поставку 80 истребителей Dassault Rafale в модификации F4. В контракт на сумму порядка €17 млрд также входит закупка Абу-Даби 12 многоцелевых вертолетов Airbus Helicopters H225M. «Газета.Ru» разбиралась, почему власти ОАЭ сделали выбор в пользу Франции.

Контракт был подписан в рамках официального визита в ОАЭ президента Франции Эммануэля Макрона. С французской стороны документ был подписан главой и СЕО компании Dassault Aviation Эриком Траппье, а со стороны ОАЭ – гендиректором государственного оборонно-промышленного холдинга Tavazun Тареком Абдул Рахим Аль Хосани.

Известно, что Tavazun выступает в качестве спецэкспортера и специмпортера в ОАЭ. Газета Le Figaro назвала контракт «исторической сделкой», поскольку для Франции и Dassault Aviation речь идет о крупнейшем единовременном военном контракте на международном уровне, а для властей Эмиратов, соответственно – о крупнейшей закупке боевой авиации.

Сделка, по всей видимости, сделает Абу-Даби крупнейшим эксплуатантом истребителей Rafale после Франции, отметили в Telegram-канале Центра анализа стратегий и технологий. Кроме того, уточняет ЦАСТ, Эмираты стали шестым иностранным заказчиком истребителей Rafale, третьим — за год.

Поставка самолетов для ВВС и ПВО ОАЭ должна быть начата, по разным данным, в 2026 или 2027 годах. Предполагается, что Rafale обновит французскую часть авиапарка Эмиратов. Сейчас она состоит из 59 многофункциональных истребителей Mirage 2000.

«Контракт действительно значительный и его вполне можно назвать историческим даже для французского авиапрома. Здесь речь пойдет и о дорогостоящем оборудовании, и о соответствующем вооружении, что дополнительно только укрепит военно-техническое сотрудничество двух стран. Более того, заключение сделки – событие и для мирового рынка авиации»,

– рассказал «Газете.Ru» эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Ермаков.

По его словам, подписание контракта объясняется тем, что для ОАЭ Франция – исторический партнер. Это касается импорта боевой авиации. Между тем эксперт обратил внимание на то, что состав боевого авиапарка говорит о том, что Абу-Даби не склонен «складывать яйца в одну корзину». В составе боевого авиапарка ОАЭ представлены 79 многофункциональных американских истребителей F-16 Fighting Falcon.

«Первое, что приходит на ум – выбор поставщика. Любопытно, что им стала именно Франция, а не иная страна. И вот почему. Сравнительно недавно Австралия разорвала контракт с Францией на поставку субмарин в угоду требованиям американцев и британцев (AUKUS). А тут, в случае с ОАЭ, такая компенсация за срыв контракта. Не исключено и то, что Абу-Даби целенаправленно выбрал Париж, чтобы сделать определенный намек Белому дому, отказавшемуся от контракта на поставку F-35», – предположил востоковед Андрей Онтиков.

«Здесь просматриваются определенная обида или попытка возбудить ревность со стороны США. Поскольку, как известно, Вашингтон обещал Абу-Даби F-35 и был практически заключен контракт, но сейчас документ «на тормозе» уже год, поскольку новая администрация его не согласовывает — из-за позиции Израиля и по некоторым другим причинам», – отметил Ермаков.

По его мнению, из политических причин решения Абу-Даби следует выделить повышающуюся милитаризацию региона.

«Монархии Персидского залива вооружаются против Ирана – своего исторического соперника. Тем более что США стали проводить новую международно-политическую линию на Ближнем Востоке. В ней мало определенности для арабских союзников. Соответственно они исходят из того, что нужно быть самим более вооруженными», – подчеркнул Ермаков.

Почему не Россия?

Летом 2021 генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал Dassault Rafale аналогом перспективного Су-75 Checkmate. В ходе проведения ведущей международной выставки аэрокосмических технологий Dubai Airshow 2021 вице-президент и премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум посетил презентацию российского самолета.

«Нужно принять во внимание, что боевая авиация относится к премиальному сегменту военно-технического сотрудничества. Мы пытаемся зайти на рынок ОАЭ, но сделать это по-крупному успешно пока не удается.

России приходится конкурировать с устоявшимися, традиционными партнерами страны — США и Францией. Вместе с тем Абу-Даби остается для российской стороны потенциальным партнером в рамках программы Checkmate»,

– уточнил Ермаков.

К тому же, Су-75 едва ли будет готов к серийному производству даже к 2026 году, когда в ОАЭ должны начаться первые поставки французских Dassault Rafale.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть