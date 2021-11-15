Эксперт рассказал, как будет выглядеть ЗРС С-550 и зачем она нужна

Первая система стратегической противоракетной обороны С-550 будет поставлена на вооружение Воздушно-космических сил России до 2025 года. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, каким может быть облик перспективной системы.

Кто сейчас уничтожает баллистические ракеты

Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-550 будет отличаться от предыдущих моделей ЗРС, например, С-400 и С-500, большей дальностью обнаружения и «возможностью ракеты перехватывать любые цели». Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в рамках международного авиасалона Dubai Airshow.

В настоящее время единственная в мире боедежурящая система стратегической противоракетной обороны, способная поражать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет (МБР) – подмосковная А-135.

В состав системы ПРО А-135 входят командно-вычислительный пункт (КВП), в котором размещаются вычислительные средства и средства управления системой ПРО; противоракета ближнего перехвата – высокоскоростной атмосферный перехватчик ПРС-1 с газодинамическим управлением; четырехгранный стрельбовый радиолокатор «Дон-2Н»; ядерный боевой заряд для противоракет; шахтные пусковые установки. Работа системы А-135 полностью автоматизирована.

Несмотря на все свои несомненные (а порой и просто выдающиеся) достоинства, у А-135 есть два существенных недостатка.

Во-первых, это стационарная система. Достаточно только посмотреть на стрельбовый радиолокатор «Дон-2Н», напоминающий усеченную египетскую пирамиду с множеством подземных этажей и шахтные пусковые установки.

Напомним геометрические размеры «Дона» – высота 33-35 метра, длина сторон 130-144 метра у основания и 90-100 метров по кровле. Диаметр активных фазированных антенных решеток – 18 метров на каждой из четырех граней с зоной обзора во всей верхней полусфере.

Во-вторых, высокоскоростной атмосферный перехватчик ПРС-1 комплектуется только ядерной боевой частью, а это очень резко сужает возможную сферу боевого применения А-135: ядерный взрыв прямо над столицей будет катастрофой. Следовательно, сбивать вблизи Москвы МБР с помощью А-135 нельзя.

Поставить пирамиду на колеса

Поэтому главные задачи, которые стоят перед разработчиками перспективной С-550, – придать ей качества мобильности и неядерного перехвата. Это позволит передислоцировать ЗРС на те или иные театры военных действий и обеспечить с необходимой эффективностью в районах ведения военных действий стратегическую противоракетную оборону.

Для начала остановимся на радиолокационном комплексе (РЛК) будущей системы. Без потери качества обнаружения и сопровождения боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет надо каким-то образом вписать размеры «Дона-2Н» в автомобильное шасси.

Разумеется, за последнее время в сфере миниатюризации радиолокационного вооружения достигнуты весьма значительные успехи. Тем не менее, есть все основания полагать, что РЛК С-550 будет располагаться на многоосном шасси (вплоть до семи осей) и вес конструкции будет достигать 90-100 тонн. И вряд ли получится меньше. Помимо всего прочего, систему желательно вписать в требуемые железнодорожные габариты и геометрические размеры кабины тяжелого военно-транспортного самолета типа Ан-124.

К этому следует добавить, что надо будет обеспечить обнаружение, сопровождение и боевую стрельбу «вкруговую». Таким образом, подобных РЛС в составе радиолокационного комплекса ЗРС С-550 понадобится 3-4 единицы, поскольку стрельбовую «пирамиду» (в самом минимальном виде) даже на семиосном шасси (14×12) типа МАЗ-7912/МАЗ-7917 (серийный тяжелый колесный грузовой автомобиль Минского автомобильного завода) разместить вряд ли технически возможно.

Можно, конечно, ограничиться одним стрельбовым радиолокатором, но это будет стрельба только в каком-то определенном секторе, что существенно ограничит боевые возможности системы.

К радиолокационному комплексу надо добавить пункт боевого управления (командно-вычислительный центр). Причем требования к его работе будут однозначны – исключить человека-оператора из контура управления и полностью автоматизировать боевой цикл. В противном случае боевая стрельба по МБР представляется невозможной.

Сюда же надо добавить возможности получения информации о старте и траектории полета МБР от спутников «Тундра» единой космической системы «Купол». А это означает канал связи и средства сопряжения. Ранее подобная техническая задача в отечественных зенитных ракетных системах не решалась.

Неядерный кинетический перехват

Пока нет никакой определенности, что будет собой представлять зенитная управляемая ракета для С-550. Если перед разработчиками поставлена задача обеспечить боевую стрельбу на высоту не менее 350 км, то в этом случае ЗУР должна быть весом не менее 30 тонн. И вряд ли получится меньше. В противном случае не удастся выйти на заданные высоты поражения целей.

Предполагаемый вес ЗУР означает, что мобильная пусковая установка в этом случае будет представлять собой как минимум шестиосное шасси типа МАЗ-7905/7916. Насколько известно, пока противоракеты подобного типа в арсенале российской армии нет. Есть, конечно, определенный технологический задел на основе противоракет А-350Ж и А-925.

В составе перспективной ЗРС С-550 надо иметь как минимум 30 мобильных пусковых установок, чтобы обеспечить необходимую огневую производительность системы в целом.

Задача большой сложности – обеспечить неядерный перехват перспективной С-550. Классической осколочно-фугасной боевой частью это обеспечить не удастся. Тут никак не обойтись без кинетического перехвата, а эта концепция предусматривает уничтожение цели (боевого блока МБР) прямым ударом противоракеты.

Однако и от ядерной боевой части для перспективной противоракеты отказываться не стоит. Неизвестно, что может потребоваться в той или иной конкретной обстановке.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок – военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).