Как Пентагон планирует развернуть гиперзвуковой комплекс «Темный орел» в Германии

США планируют разместить в Германии гиперзвуковые ракеты «Темный орел» (Dark Eagle). При этом ракетный комплекс еще не прошел испытания. «Газета.Ru» разбиралась, почему Вашингтон планируют разместить свои гиперзвуковые ракеты в Европе еще до их фактической постановки на вооружение армии США.

Газета The Washington Times сообщила, что армия США официально восстановила 56-е артиллерийское командование на западе ФРГ. Отмечалось, что соответствующее решение Соединенные Штаты приняли на фоне роста напряженности между НАТО и Российской Федерацией.

56-е артиллерийское командование было создано в 1942 году и участвовало в военных действиях в Европе во время Второй мировой войны, было расформировано – в 1991 году. Именно на базе этого командования Пентагон планирует развернуть командование и комплексы «Темного орла».

Ранее министерство обороны США опубликовало снимки получения 17-й бригадой полевой артиллерии армии США, дислоцированной на базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон, учебных образцов и опытной первой батареи для подготовки к эксплуатации гиперзвукового ракетного комплекса «Темный орел».

«Германия выбрана местом для размещения «Темного орла» в силу преемственности, штаб-квартира европейского командования США располагается в Германии, она остается одним из ее стратегических партнеров. Но где эти ракеты будут размещены фактически в Европе, если вообще будут, вероятно станет дискуссионным вопросом: одно дело развертывать командные центры, другое дело – само оружие», – рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

При этом испытания «Темного орла» еще не завершены. В октябре Пентагон провел три испытательных пуска гиперзвукового оружия, они были признаны ведомством успешными. Очередные испытания были отложены из-за вышедшей из строя ракеты-носителя.

«Возрождение 56-го артиллеристского командования подразумевает создание штабной структуры, которая в дальнейшем будет управлять и командовать ракетами «Темный орел», но это не значит, что они будут ей поставлены в ближайшей перспективе», – рассказал «Газете.Ru» эксперт Российского центра по международным делам (РСМД) Александр Ермакова.

Он отметил, что «Темный орел» полноценно к испытаниям не приступил: испытывалась только гиперзвуковая головная часть, пуски ускорителя не производились. «Вероятно, сроки поставки этого ракетного комплекса в армию США будут перенесены и с заявленного 2022 года. Сначала будут проводиться испытания в США, потом на Тихом океане. В Европе эти ракеты появятся не раньше середины десятилетия, а может быть, и позже», – считает Ермаков.

Эксперт считает, что «точных сроков не знает никто».

«Это выглядит, конечно, странно. Пентагон обещает Европе ракету, которой по сути еще нет. Но странно это только на первый взгляд. Подобное размещение требует большой подготовительной работы, в том числе политической – согласования с правительством Германии, скажем. Эту работу начинают уже сейчас. Рано или поздно «Темный орел» завершит испытания. И в тот момент, когда это произойдет, для него должна быть подготовлена вся инфраструктура. Чтобы систему можно было поставить за день», – рассказала «Газете.Ru» генерал-майор РВСН в отставке Игорь Дремов.

При этом, по мнению Стефановича, в Москве «никто спокойно не будет смотреть на размещение гиперзвуковых ракет США в Европе».

«Если такое развертывание состоится, то Россия не станет себя сдерживать, соблюдая ею же предложенный мораторий о неразмещении ракет средней и малой дальности. «Темный орел», несмотря на то, что это гиперзвуковая ракета – именно ракета средней дальности. В ответ Россия развернет аналогичные системы»,

– сказал эксперт.

Стефанович пояснил, что, в случае появления гиперзвуковых ракет около границ России, официальными мерами объявлены взятие под прицел командных центров, в том числе – на территории США с помощью российских гиперзвуковых ракет морского базирования.

«В таком случае можно ожидать появление кораблей и подлодок ВМФ России на постоянной основе в непосредственной близости от территории США. Остается надеяться, что у правительств стран хватит здравого смысла предотвратить подобный сценарий, который ни для кого ничем хорошим не обернется. В целом – есть большие сомнения в том, насколько такие действия в полной мере реализуемы», – считает эксперт.