ВСУ уточнили заявление о готовности уничтожать мигрантов на границе

Украинские военнослужащие опровергли свое же заявление о готовности «уничтожать» нелегальных мигрантов, если те предпримут попытку прорваться на их территорию. В пояснении формирования уточняется, что речь шла о «разведывательных группах противника», замаскированных под мигрантов. В то же время ситуация с беженцами в регионе действительно накалена и вышла на уровень НАТО.

Украинское «уничтожение»

Миграционный кризис, развивающийся на востоке белорусской границе, угрожает и Украине. Несмотря на это, официальные лица Киева в последние дни заявляли, что применять оружие против мигрантов категорически запрещено и в случае попыток беженцев пройти на их территорию военные будут действовать адекватно.

Вопреки этому, сегодня пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады (ОПЕБр), входящая в состав сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) и несущая службу в лесной и болотистой местности, сообщила в своем Facebook, что к мигрантам, если они попытаются пересечь границу, применят самые жесткие меры.

«Сообщаем вам, что в настоящее время подразделения 61-й ОПЕБр выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Белоруссией и ни один так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины.

Они просто будут уничтожены нашими подразделениями», — говорится в тексте.

Позднее пост был заменен на новый с пояснениями.

В нем сказано, что военнослужащие «никоим образом не будут применять оружие против мигрантов». Речь шла о диверсионных формированиях.

«Под видом мигрантов могут проникнуть разнообразные разведывательные группы противника, и наша воинская часть создана для борьбы с ними», — уточнили пограничники.

Возможный штурм

Обстановка на польско-белорусской границе тем временем остается тяжелой. Польская пограничная служба считает, что нелегалы готовят штурм границы этой ночью.

«После «спокойной» ночи в окрестностях лагеря в Кузнице сейчас мы наблюдаем, что в этом месте находится все больше групп вооруженных офицеров белорусских служб. Мы замечаем движение среди мигрантов. Также появился автомобиль для телетрансляции», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

По словам поляков, палатки, в которых ночуют мигранты, начинают исчезать, а иностранцы якобы «получают инструкции, оборудование и газ от белорусских служб». Пограничники Польши предполагают, что это указывает на возможный всплеск действий.

«Видно, что белорусская сторона сегодня готовится к большой попытке пересечения границы», — утверждает погранслужба Польши.

За последние сутки, по данным пограничной охраны Польши и полиции Подляского воеводства, две большие группы мигрантов пытались прорваться через границу. 50 из них удалось попасть в Польшу. Впоследствии правоохранители задержали 22 граждан Ирака, о судьбе остальных не сообщается.

Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии же уведомил, что ночью польские пограничники увезли группу из 60 мигрантов в неизвестном направлении, после чего выдворили на белорусскую территорию.

Кто разрешит конфликт

В скором времени из-за возникшего миграционного кризиса в отношении Минска будут введены санкции, Польша рассматривает возможность полностью закрыть границу.

Вместе с тем Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность использования 4-й статьи Североатлантического договора, которая дает право созвать Совет НАТО для консультаций, если одному из государств альянса угрожает опасность.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не видит другого варианта, кроме как вмешательство альянса в ситуацию.

«Похоже, что это становится все больше необходимым. Потому что недостаточно просто публично выразить нашу озабоченность — теперь необходимы конкретные шаги и вовлечение всего альянса <...> В ЕС растет убежденность в том, что кризис, с которым мы сталкиваемся, касается не только Литвы, Латвии и Польши, но и всего сообщества», — приводит его слова Польское агентство печати.

Россия со своей стороны также готова оказать помощь в разрешении миграционного кризиса, подтвердил президент Владимир Путин. Это произошло вскоре после того, как МИД Великобритании обвинил РФ в причастности к происходящему и потребовал «оказать давление» на Белоруссию.

«Когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления. Но мы готовы всячески способствовать этому [разрешению ситуации], если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть», — заявил глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин», добавив, что страны Запада такими заявлениями хотят перевести проблемы «с больной головы на здоровую».

Для разрешения кризиса Россия призывает к прямым контактам между Евросоюзом и Белоруссией. С этим мнением согласился Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.