Польское радио: гибель солдата на белорусской границе расследует жандармерия

Солдат Вооруженных сил Польши погиб на границе с Белоруссией. По данным командования, причиной смерти стал несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием. Кроме того, подчеркивается отсутствие каких-либо контактов с мигрантами, которые пытаются проникнуть в Польшу через белорусскую границу. Пару недель назад двое польских солдат были ранены в ходе попытки прорыва беженцев.

Солдат 17-й Великопольской механизированной бригады Вооруженных сил Польши погиб недалеко от границы с Белоруссией. По данным Польского радио, 13 ноября произошел несчастный случай — выстрел из служебного оружия «без участия третьих лиц». На самой границе военный службу не нес, он был караульным.

Родственники военнослужащего извещены о трагедии, с ними работает психолог.

«Солдата… направили на пограничную службу чуть больше недели назад. С момента прикомандирования он не контактировал с мигрантами», — говорится в сообщении командования мехбригады.

Инцидент расследует военная жандармерия и прокуратура Белостока.

Вчера также около 100 мигрантов перешли из импровизированного лагеря беженцев около белорусской границы на территорию Польши.

«Есть группа вблизи от пункта пропуска. Они действительно находятся на польской территории. До 100 человек. Они оказались вблизи колючего ограждения, установленного польской стороной», — говорится в сообщении государственного пограничного комитета Белоруссии.

Вскоре после этого польские силовики вывезли группу из 60 беженцев от заграждения, расположенного на границе с Белоруссией.

Тогда же полиция Польши нашла тело 20-летнего сирийца — в лесу недалеко от границы.

«Действия, проведенные на месте обнаружения тела, не позволили однозначно установить причину смерти. Тело было передано в отдел судебной медицины для проведения вскрытия и определения причины смерти», — говорится в сообщении.

Обострение на польско-белорусской границе наблюдается уже почти месяц. В конце октября двое солдат Пограничной стражи Польши получили ранения в результате массового прорыва нелегальных мигрантов через белорусско-польскую границу.

Солдаты были госпитализированы. Число раненых мигрантов польские пограничники не уточнили, однако задержаны были 19 человек — в основном сирийских граждан.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе вызывает опасения из-за большого скопления военных по обе ее стороны. Кроме того, в прокси-конфликт вовлекаются союзники Варшавы и Минска.

12 ноября министерство обороны Великобритании подтвердило, что направило на границу Польши и Белоруссии военных для оказания инженерной помощи в усилении границы.

«Небольшая группа военнослужащих Вооруженных сил Великобритании была направлена в соответствии с соглашением с правительством Польши, чтобы оценить, как мы можем оказать инженерную поддержку для решения текущей ситуации на границе с Белоруссией», — указано в сообщении ведомства в Twitter.

При этом глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия несет «явную» ответственность за миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии.

По ее словам, кризис «спланировал» глава Белоруссии Александр Лукашенко, «чтобы отвлечь внимание от череды отвратительных действий и нарушений прав человека».

Начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер заявил, что на данный момент отношения РФ и Европы крайне напряженные, обстановка сложилась более серьезная, чем во времена холодной войны.

«Мы не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам», — сказал он.

Минск тоже радостно подливает масла в огонь — в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным он обсудил жесткие действия властей Польши по отношению к мирным людям. При этом Путин и Лукашенко подчеркнули, что особую озабоченность вызывают факты стягивания на границу польских военных.

«Хочу, чтобы все знали. Мы-то здесь совершенно ни при чем. Там вот на нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода, какую-то ответственность возложить. Но наши авиационные компании не возят этих людей, вообще ни одна наша компания не возит», — сказал российский президент.

Политолог Дмитрий Болкунец заявил ранее «Газете.Ru», что сейчас Лукашенко провоцирует серьезный военный конфликт на границе со странами НАТО. «Это обнулит соглашения с Россией, и, более того, может втянуть ее в войнушку. Лукашенко почти каждый день употребляет слово «война», это очень опасный синдром», — считает эксперт.

По его мнению, одна из причин миграционного кризиса — желание Лукашенко устроить провокацию ради изменения позиции Брюсселя, где отказываются вести с ним прямой диалог.

«Лукашенко хочет, чтобы в Европе его начали признавать как президента. Москва в этом плане пожинает определенные плоды, потому что все звонки будут идти в Кремль Путину. Просто потому, что в дурдом никто не хочет звонить. Путин и Лавров же просят разговаривать напрямую с белорусским руководством. Но, по моим ощущениям, никто в Европе с Лукашенко разговаривать все равно не будет. Он недоговороспособный, и его, в частности, в Польше, открыто называют террористом», — подчеркнул он.