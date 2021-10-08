Причины ЧП с подлодкой ВМС США станут известны после осмотра в доке

Подводная лодка США «Коннектикут» столкнулась с неизвестным объектом при погружении в международных водах Индо-Тихоокеанского региона. «Газета.Ru» разбиралась, является ли ошибка экипажа возможной причиной ЧП и как в России сегодня оценивают квалификацию американских подводников.

«Столкнулась точно не с другой подлодкой»

«Быстроходная ударная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом, находясь в подводном положении», – заявили в Военно-морских силах США. При этом 11 членов экипажа получили легкие травмы и травмы средней степени тяжести. Субмарина не стала подавать сигнал SOS.

Американская подлодка уже прибыла на базу на Гуаме. В ВМС США особо подчеркнули, что столкновение не задело ядерную установку.

Это не первое происшествие с подлодкой «Коннектикут» – в 2003 году после ее всплытия возле американской исследовательской станции в Арктике ее атаковал белый медведь.

Атомная подлодка «Коннектикут» относится к семейству проекта Sea Wolf II. Субмарину заложили на судоверфи города Гротон в 1992 году, на воду она была спущена в декабре 1998 года. Ее назвали в честь штата Коннектикут на восточном побережье США, где лодка была построена.

По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества», члена экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Виктора Мураховского, «не понятно, с чем именно столкнулась субмарина под водой», но точно – не с подлодкой другой страны.

«Коннектикут» столкнулась явно не с подлодкой другого государства, результаты такого столкновения были бы тяжелее. Она могла коснуться под водой рельефа, искусственного объекта – в Тихом океане много затонувших кораблей, мог быть и биологический объект», – сказал эксперт.

Мураховский отметил, что «полноценное расследование ЧП возможно только по прибытии лодки на базу по результатам осмотра внешнего корпуса в сухом доке. Тогда можно делать выводы о причинах происшествии и причастности к ним экипажа».

По его словам, экипаж подлодки не стал подавать сигнал о помощи, потому что «подводная лодка при выполнении задания выключает все активные электронные устройства».

«Ситуационную осведомленность вокруг лодки обеспечивает гидролокация. Если подлодка ее включит, то обнаружит себя. Что касается радиосвязи – под воду могут проникать только сверхдлинные волны, для того чтобы принимать и передавать сообщения лодка должна выпустить длинную антенну. Передача информации по сверхдлинноволновой связи тоже может быть защищена средствами контроля подводной обстановки», – сказал эксперт.

Очень высокая квалификация

Говоря о том, насколько велика доля ошибки экипажа подлодки «Коннектикут», бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, контр-адмирал Всеволод Хмыров отметил, что «любое происшествие, которое происходит с подлодкой – процесс всегда зависящий от экипажа».

«Нужно смотреть, какая в ЧП доля непрофессионализма со стороны экипажа и доля причин природного характера. В любом происшествии убирать из причин экипаж – неправильно. Личный состав должен знать и качество подготовки своего корабля, и качество технических средств, он должен понимать свое умение справиться с ситуацией – это очень серьезная работа», – сказал Хмыров.

Однако, по мнению научного сотрудника Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова Ильи Крамника, вывод об ошибках экипажа подлодки «Коннектикут» является преждевременным до появления более подробных данных о происшествии.

«Мы ничего не знаем об этой аварии, поэтому, вероятность ошибки экипажа лучше обсуждать, когда будут более подробные данные о том, что произошло», – сказал он.

По мнению эксперта, «нельзя аплодировать случившемуся с подлодкой ВМС США». «Никакой корабль, который долго служит, не застрахован от происшествий. Было бы удивительно, если бы подлодки проекта «Сивулф» с учетом того, что они активно используются ВМС США, закончили службу без крупных происшествий. То, что они часто ходили в море в течение многих лет, повышает вероятность ЧП», – сказал Крамник.

«Квалификацию американских подводников можно оценить как очень высокую при всех проблемах, которые есть у их флота. Учебный процесс в ВМС США – это многолетняя многоступенчатая разветвленная система, подводники проходят подготовку и переподготовку, повышение квалификации, переобучение на новые типы оружия. Учебных баз много и в Атлантике, и на Тихом океане, что логично – у США крупнейший в мире атомный подводный флот с соответствующими базами подготовки», – сказал Крамник.

По словам Мураховского, у ВМС США есть понятие оперативной готовности – лодка не выходит на боевую службу, пока не достигнет нужной степени готовности, а экипаж – не сдаст соответствующие нормативы и зачеты.

При этом эксперт напомнил, что известны случаи, «когда американские эсминцы просто не соблюдали правила международного расхождения» кораблей. Так, по данным Минобороны РФ в январе 2020 года эсминец США «Фаррагут» сознательно и грубо нарушил международные правила судовождения, совершив маневр на пересечение курса российского корабля «Иван Хурс».

«Претензии к квалификации офицеров и моряков ВМС США, действительно, есть и со стороны руководителей ВМС и Пентагона. Что касается уровня квалификации – у них весьма своеобразный подход к комплектованию экипажей в расовом и гендерном отношении. Как это влияет на эффективность и боеготовность однозначно сказать нельзя, но явно проблемы там есть, о чем свидетельствуют внутриэкипажные события, которые попадают на суд общественности», – считает Мураховский.