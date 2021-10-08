Зачем Анкара будет учить украинцев «боевым действиям в условиях города»

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на Варшавском форуме по безопасности заявил о необходимости поддержать Украину в ее стремлении войти в НАТО. Практически одновременно стало известно, что турецкие военные будут обучать украинских коллег тактике городской войны. «Газета.Ru» разбиралась в целях и потенциале военного сотрудничества Киева и Анкары.

Хакерская группа Beregini обнародовала документ, из которого следует, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены принять участие в маневрах в Турции. Из письма за подписью начальника украинской войсковой части А0987 генерал-майор Григория Галагана следует, что турки проведут украинским военнослужащим «курс ведения боевых действий в условиях города».

Григорий Галаган в августе прошлого года был назначен командующим Сил специальных операция (ССО) Украины, а войсковая часть А0987, судя по информации из открытых источников, это штаб-квартира ССО. Помимо «курса городских войн» в письме была затронута тема возможного участия ВСУ в ежегодных турецких учениях «Эфес-2022», которые должны состояться мае-июне следующего года.

Официальный Киев на публикацию не отреагировал. Собеседники «Газеты.Ru» в Вооруженных силах Украины подтвердили, что письмо «с большой долей вероятности подлинное».

В основе сотрудничества турецких и украинских силовиков лежит интерес Киева к перспективным видам вооружений Анкары, которые уже зарекомендовали себя на международной арене, считает главный редактор журнала «Национальная оборона», руководитель «Центр анализа мировой торговли оружием» (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

«Безусловно, что для Украины интересен турецкий опыт. Мы видим сейчас активные попытки адаптировать ВСУ под задачи захвата Донбасса путем проведения некой операции, которая была бы обеспечена необходимыми вооруженными средствами. Поэтому Киев сейчас активно закупает Bayraktar TB2 Анкары, стремясь освоить боевое применение данными беспилотниками», – отметил эксперт.

По официальным данным Минобороны Украины, в настоящее время Киев располагает 12 беспилотниками Bayraktar TB2, а в будущем планирует купить еще 24 аппарата.

По словам Коротченко, линия на укрепление военных связей с Турцией совершенно четко просматривается в политике Украины. Исходя из этой логики можно предположить, что документ об обучении ВСУ турками тактике городского боя может быть подлинным и действительно отражает стремление украинских военных максимально перенять и освоить опыт Анкары, считает Коротченко.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский также отметил, что содержание документа соответствует политике Турции и НАТО.

«Планы по участию подразделений ВСУ в совместных учениях с Турцией вполне вписываются в общую политику альянса. Мы знаем, что созданы тренировочные центры, которыми руководят инструкторы из блока. В частности, на Яворовском полигоне в Львовской области. Кроме того, созданы соответствующие структуры в самом Минобороны Украины с консультантами из НАТО. Осуществляется и финансирование ВСУ прежде всего Вашингтоном. Речь идет о 250 млн долларов по различным программам, включая обучение военнослужащих, проведение совместных мероприятий, поставки вооружений», – рассказал Мураховский.

Эксперт отметил, что Турция использует все возможности для того, чтобы взаимодействовать с теми армиями, которые готовы с ней работать. Но при этом, подчеркнул Мураховский, не стоит забывать, что Турция – это не только соседнее для Украины по черноморскому региону государство, но и одна из ведущих стран НАТО. Невзирая на все противоречия между ЕС и Турцией, о которых много говорят в медиа, между Турцией и Западом ничего не изменилось в плане участия Анкары в военных структурах НАТО.

По мнению Коротченко, украинская сторона неслучайно интересуется в письме курсом по ведению боевых действий в городских условиях. «Речь, скорее всего, идет о городских боях в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Поскольку в случае операции по вторжению украинским силовикам предстоят городские бои в условиях плотной городской застройки. В этой связи турецкий опыт может оказаться им полезен», – говорит эксперт.

«У ВСУ есть опыт ведения боевых действий и достаточно солидный. Но опыта именно городских боев нет. Единственное исключение – противостояние в Мариуполе весной 2014 года, – рассказал «Газете.Ru» бывший офицер ВСУ, ветеран АТО и правозащитник Александр Мединский. – Но тогда «Азов» применили против, по сути, мирного населения. Опыта противостояния с настоящими вооруженными формированиями в городах у Киева нет. А у турок – есть. Это и сирийский опыт, и опыт подавления курдских выступлений в городах. Украина хочет раздавить Донбасс как Турция курдов».

Вместе с тем, по словам Коротченко, даже приобретение этого опыта, а также закупка турецких беспилотников, не способна изменить стратегический баланс сил в пользу Киева на юго-востоке Украины.

«В случае возникновения угрозы изменения такого баланса Россия проведет гуманитарную операцию по принуждению украинских партнеров к миру по грузинскому сценарию 2008 года. У нас есть Черноморский флот, у нас есть Южный военный округ. Мы располагаем достаточными ресурсами», – считает Коротченко.