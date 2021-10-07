Какая инфраструктура нужна России для ледокольного флота

Состав Вооруженных сил России может пополнить Арктический флот. Об этом сообщили российским медиа сразу несколько источников. «Газета.Ru» разбиралась, есть ли необходимость для создания нового флота, чем он будет заниматься и какие корабли могут составить его основу.

«Это будет отдельное объединение в составе ВМФ, основной задачей которого станет обеспечение безопасности Северного морского пути и арктического побережья в зоне ответственности Северного и Тихоокеанского флотов. Предполагается, что инфраструктура для функционирования нового объединения будет выделяться из состава Северного и Тихоокеанского флотов», – рассказал источник ТАСС.

Он уточнил, что подразделение в будущем будет пополняться кораблями и специальной техникой в арктическом исполнении.

«Создание обороны в Арктике, усиление безопасности Северного морского пути, своевременно. Это логично и правильно», — рассказал «Газете.Ru» бывший командующий Черноморского флота, адмирал Владимир Комоедов.

В настоящее время Военно-морской флот РФ включает Балтийский флот, Северный флот, Черноморский флот, Тихоокеанский флот, Каспийскую флотилию ВМФ и зарубежные соединения.

Национальные интересы России в Арктике защищает Северный флот. Приказом президента России Владимира Путина с 1 января 2021 года он получил статус военного округа.

В составе Северного флота — стратегические и многоцелевые атомные подлодки, тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Подводные силы Северного флота считаются самым мощным объединением атомных подводных лодок ВМФ России. Северный флот проводит испытания нового оружия, в частности гиперзвуковой ракеты «Циркон».

По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военного политолога Александра Перенджиева, речь идет о создании Арктического флота не с нуля, а о «совершенствовании инфраструктуры в Арктическом регионе». По его словам, она уже создана, есть подразделения и специальные сооружения не только для размещения военнослужащих, но и гражданских лиц, предприятий в этой зоне».

Эксперт напомнил, что еще в 2011 году Владимир Путин заявил о реализации двух программ по российским северным рубежам: будет и дальше строиться ледокольный флот для нахождения на Северном морском пути и создаваться вдоль него инфраструктура МЧС — спасательные пункты.

«Уже тогда было понятно, что будет формироваться система, объединение арктических войск, включающая сухопутную часть, военно-морскую и военно-воздушную.

В Благовещенске началась подготовка офицеров для сухопутных арктических войск, российский оборонный комплекс стал выпускать вооружение и военную технику, специально предназначенные для действий в условиях вечной мерзлоты. Это все началось не сегодня, а в 2010-2011 годах, тогда России стало понятно, что придется бороться за арктические рубежи и выстраивать надежную систему их обороны», — рассказал «Газете.Ru» Перенджиев.

По его словам, следующий шаг — в совершенствовании системы военного управления по защите российских арктических рубежей и инфраструктуры. При этом «система военного управления в регионе согласована с гражданской».

По мнению научного сотрудника Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова Ильи Крамника, России необходимо увеличивать свое присутствие в Арктике на фоне «не самой простой политической обстановки», сложных отношений с НАТО и появления новых игроков, интересующихся Северным морским путем.

«Сейчас по Северному морскому пути активизируется судоходство, Россия возит больше грузов, растет, но остается пока незначительным, количество внешних транзитных грузов — число кораблей, которые проходят Северный морской путь насквозь из азиатских стран в Европу. В этих условиях России необходимо увеличивать свое присутствие в арктическом регионе. Туда стремятся и новые игроки, например, Китай», — сказал эксперт.

Он отметил, что корабли на севере «нужны разные», и те, которые составят Арктический флот, должны отличаться от обычных — в связи с ледовыми условиями в разных районах Северного ледовитого океана.

В этой акватории, именно на трассе Северного морского пути, можно выделить два сильно разнящихся между собой района: район Западной Арктики — условно Карское и Баренцево моря, и район Восточной Арктики — восточная часть Карского моря и воды, расположенные к востоку.

Разница заключается в ледовых условиях — Баренцево море большую часть года свободно ото льда, а в отдельные годы ледовый покров там отсутствует вообще, тогда как на востоке он может присутствовать и летом.

«Поэтому в Западной Арктике почти круглый год, во всяком случае, большую часть года, можно ходить без ледокола, западная часть Карского моря редко летом покрыта льдом. Дальше на восток лед летом — вполне распространенное явление. Условия в данном случае в этих двух частях российских арктических вод очень разные. Соответственно, и корабли нужны разные. Если говорить о трассе Северного морского пути, то там нужны корабли ледового класса — сейчас строятся такие патрульные корабли и военные ледоколы, они и должны будут, видимо, составить основу нового флота», – сказал Крамник.

По мнению адмирала Комоедова, надводные корабли вряд ли войдут в Арктический флот, а его подводные лодки «должны быть оснащены торпедами для взрыва льда и создания полыньи для всплытия».

«Из-подо льда ничего нельзя сделать, кроме как следить за другими подлодками», — сказал Комоедов.

По мнению Крамника, необходимое для защиты арктических вод количество сил у Северного флота есть, но в перспективе создания Арктического флота «речь идет не о количестве кораблей, а об их специализации — нужно иметь именно специализированную группировку, которая сможет оперировать во льдах больше времени и будет лучше к этому подготовлена».