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Армия

Пекин пугает Москву американскими бомбардировщиками

Зачем китайцы придумали «воздушную дуэль» России и США над Тихим океаном

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Бомбардировщик B-52

Бомбардировщик B-52

Global Look Press
Китайские медиа со ссылкой на собственные источники заявили, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ подняли в воздух три истребителя Су-35 для перехвата американского бомбардировщика B-52, который приближался к российским рубежам со стороны нейтральных вод Тихого океана. В итоге B-52 сменил курс. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался с деталями произошедшего.

«Несмотря на перехват и благополучный исход воздушной дуэли для Москвы, провокации возможны и в дальнейшем. B-52 является стратегическим бомбардировщиком, способным нести ядерное вооружение, любая провокация может привести к катастрофическим последствиям», – утверждается в публикации портала Baijiahao. Эту информацию продублировал еще ряд СМИ из разных стран.

В публикации китайские аналитики задаются вопросом: почему США отправляют стратегические бомбардировщики к границам России, а не к границам КНР? И сами на него отвечают. По их мнению, введенные США и их союзниками против России экономические санкции не дали желаемого результата. В этой связи Вашингтон вынужден рисковать и устраивать разного рода провокации у российских границ даже с использованием стратегических бомбардировщиков.

При этом в отношении Пекина американцы так поступить не могут, потому что ВВС США якобы «испытывают логистические проблемы» с отправкой бомбардировщиков к берегам КНР, и этим бомбардировщикам, посланным к берегам Китая, «придется взлетать с авиабазы на Гуаме, но ввиду большого расстояния подобные операции чрезвычайно сложно организовать».

Для начала отметим, что официальных подтверждений подъема трех истребителей Су-35 для перехвата американского бомбардировщика B-52 со стороны российского военного ведомства нет. Национальный центр управления обороной РФ об этом никому и ничего не сообщал.

Сомнения вызывает число истребителей – подъем именно трех Су-35. Обычно при угрозе нарушения государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве в воздух с ближайшего аэродрома ВКС ВС РФ поднимается один истребитель. В самом крайнем случае взлетает пара самолетов.

ВВС РККА в истребительной авиации от звена в три самолета перешли к звену из двух пар еще в сентябре-ноябре 1942 года.

Использование слова «перехват» также вызывает сомнения. Ни одного перехвата ни за этот год, ни за прошлый и даже позапрошлый не было. Перехват – это или уничтожение воздушного нарушителя государственной границы в воздушном пространстве, или же принуждение его к посадке. Все остальное – не перехват.

Нарушений государственных границ нашего государства в воздушном пространстве за последнее время не зафиксировано. А если не было нарушений, то, соответственно, и задача на уничтожение воздушного суда-нарушителя ни разу не ставилась.

То, что происходит время от времени в воздухе над Балтикой, Черным морем, водами Тихого и Северного Ледовитого океанов, можно описать терминами «подъем истребителя», «обнаружение цели», «установка визуального контакта».

К слову, сам подъем истребителя в воздух – дело довольно недешевое. В зависимости от типа самолета и продолжительности полета, это может ориентировочно стоить от 3 до 5 млн руб. Количество личного состава, обеспечивающее обслуживание воздушного судна на земле и наведение истребителя на цель, превышает 200 военнослужащих. На этом фоне подъем сразу трех истребителей Су-35 на Дальнем Востоке смотрится откровенно неправдоподобно.

Теперь о том, что ВВС США якобы испытывают «логистические проблемы» с отправкой бомбардировщиков к берегам КНР из-за «больших расстояний», как утверждается в публикации Baijiahao.

Это более чем надуманные причины. Для стратегической авиации США расстояние не имеет какого-либо решающего значения и не является критичной величиной для выполнения боевой задачи. На данный момент, ВВС США эксплуатирует 74 бомбардировщика B-52H. Количество B-1B составляет 59 единиц. Самым новым остается B-2A – 19 самолетов. Таким образом, общая численность стратегической авиации превышает 150 единиц.

В настоящее время в боевом составе ВВС США насчитывается 457 самолетов-заправщиков. Этим количеством воздушных танкеров командование ВВС США в случае необходимости сможет обеспечить действия своей стратегической авиации практически на любое расстояние.

К примеру, в боевых действиях против Югославии были впервые использованы новейшие малозаметные стратегические бомбардировщики Northrop Grumman В-2А Spirit. Самолеты совершали полеты в Косово с авиабазы Уайтмен (штат Миссури). Продолжительность боевого вылета В-2А в этом случае составляла, в среднем, 33 часа. При этом выполнялось три-четыре дозаправки в воздухе.

В ходе войны в Афганистане один из B-2 совершил 44-часовой боевой вылет с многочисленными дозаправками в воздухе – взлетев с авиабазы Уайтмен, он выполнил боевую задачу в Афганистане и вернулся на аэродром вылета.

С учетом всего сказанного информация о «воздушной дуэли» выглядит как информационный вброс, цель которого – обострить и без того непростые отношения Москвы и Вашингтона, заставить страны «мериться силой». Это часть стратегии КНР и сверхзадача такой стратегии – заставить США больше «военного внимания» уделять России, а не Китаю. Но по фактуре «вброс» на этот раз не удался.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),
Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).

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