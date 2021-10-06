Зачем немецкая армия заказала спутниковые карты российских территорий

Вооруженные силы Германии объявили тендер на создание векторных карт территории России. По данным немецкой газеты Die Welt, для этого планируется использовать спутниковые снимки с высоким разрешением, сделанные в инфракрасном и радиоволновом спектре. «Газета.Ru» разбиралась, почему Германия интересуется географией России и как защищены от наблюдения из космоса российские военные объекты.

Газета Die Welt сообщила, что карты должны показывать больше, «чем просто улицы, дорожки и дома». Из документов тендера, на которые ссылается издание, следует, что Бундесверу понадобились географические сведения о России в виде «векторных данных самого высокого разрешения».

Издание пишет, что тендер на создание карт получила на бесконкурсной основе группа компаний ARGE VEHA. В нее входят фонд IABG в Дрездене, GAF AG в Мюнхене и Infoterra GmbH во Фридрихсхафене. В Бундесвере комментировать информацию отказались.

«Готовиться к войне – нормально»

Доктор военных наук Константин Сивков предположил, что стремление Германии создать высокоточные карты территории России связано с тем, что «немцы не рассчитывают на получение от США интересующей их информации о военных объектах России».

«Это говорит о том, что в НАТО наблюдается серьезный внутренний раскол. Германия не рассчитывает на американскую разведывательную информацию и вынуждена создавать собственные средства космической разведки, чтобы решать задачи в интересах своей национальной обороны», – считает эксперт.

По его словам, подобная информация нужна для уточнения изменения в структуре военных объектов, появления новых, исчезновения предыдущих. В случае наблюдения за подвижными объектами – ставится задача выявления их местоположения.

«Разведка территорий стран с воздуха или из космоса ведется постоянно, американцы это делают регулярно, то же самое делает и Россия», – сказал Сивков.

Германия начиная с 2006 года запустила на околоземную орбиту пять спутников-радаров. Они – часть немецкой разведывательной спутниковой системы SAR-Lupe, управление ими ведется с одной наземной станции. SAR-Lupe может круглосуточно и независимо от погодных условий получать изображения любого участка поверхности Земли с высоким разрешением.

Система принадлежит Бундесверу, его эксплуатация осуществляется «отделом спутниковой разведки» управления стратегической разведки ФРГ Спутники SAR-Lupe могут работать в режиме сканирования полосы, пролетая над поверхностью Земли со скоростью около 7 км/с и в режиме наблюдения за точкой. Максимальное разрешение составляет менее одного метра.

«Спутниковые снимки военных объектов делаются для планирования военных операций, для удара огневыми или радиоэлектронными средствами. Военные в мирное время готовятся к войне, это нормальная ситуация, иначе они не выполняют свои прямые обязанности», – рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский.

«Тополь» в тумане

По словам Сивкова, российские военные объекты «никак не защищены от спутниковой фотосъемки». «Для того, чтобы их защитить, нужны специальные средства и силы маскировки, насколько известно, широко они не применяются. Исключение – особо важные объекты вроде ракетных баз. Они имеют средства маскировки, позволяющие им прикрыться от наблюдения из космоса», – сказал эксперт.

Как рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Института политического и военного анализа, военный эксперт Александр Храмчихин, в борьбе с инфракрасным тепловым излучением «комплексы РЭБ бесполезны, от него нет никаких средств защиты».

«Важные объекты могут защищать от съемки из космоса с помощью дымовых завес, но крайне редко. Завесами прикрываются объекты РВСН, мобильные комплексы «Ярс» или «Тополь» в момент их развертывания», – сказал он. Эксперт отметил, что «нормативов, регламентирующих фотосъемку земных объектов из космоса, нет».

По мнению Мураховского, для защиты объектов от спутниковой фотосъемки их нужно сделать недоступными в оптическом инфракрасном или ультрафиолетовом диапазоне. «Но в мирное время средства противодействия разведке и маскировка военных объектов не применяются», – сказал он.

«К примеру, в мирное время в системах ПВО и ПРО работают только радиолокационные станции дежурного режима. Все остальные, в связи с регламентом, не работают», – пояснил эксперт. Он отметил, что «в военное время для борьбы со спутниковой разведкой может быть развернут лазерный комплекс «Пересвет».

Принцип работы «Пересвета» заключается в засвечивании лазерным лучом оптических разведывательных систем, в том числе – разведывательных спутников. Также комплекс может использоваться для маскировки стартовых позиций межконтинентальных баллистических ракет.