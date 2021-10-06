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Армия

«Германия больше не рассчитывает на американскую разведку»

Зачем немецкая армия заказала спутниковые карты российских территорий

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Global Look Press
Вооруженные силы Германии объявили тендер на создание векторных карт территории России. По данным немецкой газеты Die Welt, для этого планируется использовать спутниковые снимки с высоким разрешением, сделанные в инфракрасном и радиоволновом спектре. «Газета.Ru» разбиралась, почему Германия интересуется географией России и как защищены от наблюдения из космоса российские военные объекты.

Газета Die Welt сообщила, что карты должны показывать больше, «чем просто улицы, дорожки и дома». Из документов тендера, на которые ссылается издание, следует, что Бундесверу понадобились географические сведения о России в виде «векторных данных самого высокого разрешения».

Издание пишет, что тендер на создание карт получила на бесконкурсной основе группа компаний ARGE VEHA. В нее входят фонд IABG в Дрездене, GAF AG в Мюнхене и Infoterra GmbH во Фридрихсхафене. В Бундесвере комментировать информацию отказались.

«Готовиться к войне – нормально»

Доктор военных наук Константин Сивков предположил, что стремление Германии создать высокоточные карты территории России связано с тем, что «немцы не рассчитывают на получение от США интересующей их информации о военных объектах России».

«Это говорит о том, что в НАТО наблюдается серьезный внутренний раскол. Германия не рассчитывает на американскую разведывательную информацию и вынуждена создавать собственные средства космической разведки, чтобы решать задачи в интересах своей национальной обороны», – считает эксперт.

По его словам, подобная информация нужна для уточнения изменения в структуре военных объектов, появления новых, исчезновения предыдущих. В случае наблюдения за подвижными объектами – ставится задача выявления их местоположения.

«Разведка территорий стран с воздуха или из космоса ведется постоянно, американцы это делают регулярно, то же самое делает и Россия», – сказал Сивков.

Германия начиная с 2006 года запустила на околоземную орбиту пять спутников-радаров. Они – часть немецкой разведывательной спутниковой системы SAR-Lupe, управление ими ведется с одной наземной станции. SAR-Lupe может круглосуточно и независимо от погодных условий получать изображения любого участка поверхности Земли с высоким разрешением.

Система принадлежит Бундесверу, его эксплуатация осуществляется «отделом спутниковой разведки» управления стратегической разведки ФРГ Спутники SAR-Lupe могут работать в режиме сканирования полосы, пролетая над поверхностью Земли со скоростью около 7 км/с и в режиме наблюдения за точкой. Максимальное разрешение составляет менее одного метра.

«Спутниковые снимки военных объектов делаются для планирования военных операций, для удара огневыми или радиоэлектронными средствами. Военные в мирное время готовятся к войне, это нормальная ситуация, иначе они не выполняют свои прямые обязанности», – рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский.

«Тополь» в тумане

По словам Сивкова, российские военные объекты «никак не защищены от спутниковой фотосъемки». «Для того, чтобы их защитить, нужны специальные средства и силы маскировки, насколько известно, широко они не применяются. Исключение – особо важные объекты вроде ракетных баз. Они имеют средства маскировки, позволяющие им прикрыться от наблюдения из космоса», – сказал эксперт.

Как рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Института политического и военного анализа, военный эксперт Александр Храмчихин, в борьбе с инфракрасным тепловым излучением «комплексы РЭБ бесполезны, от него нет никаких средств защиты».

«Важные объекты могут защищать от съемки из космоса с помощью дымовых завес, но крайне редко. Завесами прикрываются объекты РВСН, мобильные комплексы «Ярс» или «Тополь» в момент их развертывания», – сказал он. Эксперт отметил, что «нормативов, регламентирующих фотосъемку земных объектов из космоса, нет».

По мнению Мураховского, для защиты объектов от спутниковой фотосъемки их нужно сделать недоступными в оптическом инфракрасном или ультрафиолетовом диапазоне. «Но в мирное время средства противодействия разведке и маскировка военных объектов не применяются», – сказал он.

«К примеру, в мирное время в системах ПВО и ПРО работают только радиолокационные станции дежурного режима. Все остальные, в связи с регламентом, не работают», – пояснил эксперт. Он отметил, что «в военное время для борьбы со спутниковой разведкой может быть развернут лазерный комплекс «Пересвет».

Принцип работы «Пересвета» заключается в засвечивании лазерным лучом оптических разведывательных систем, в том числе – разведывательных спутников. Также комплекс может использоваться для маскировки стартовых позиций межконтинентальных баллистических ракет.

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