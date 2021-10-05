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Армия

«Иранские войска войдут в Армению и ликвидируют сионистское восстание»

Какова вероятность новой войны в Закавказье с участием Турции и Ирана

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Iranian Presidency Office
Обстановка на Южном Кавказе снова нестабильна. На границе с Ираном и Арменией Турция и Азербайджан начали новый этап учений «Нерушимое братство-2021». Иран, в свою очередь, проводит маневры на границе с Азербайджаном. Стороны обмениваются недружественными заявлениям и связывают их с итогами войны в Карабахе. «Газета.ru» разбиралась в причинах этой напряженности и в том, как она скажется на интересах Москвы.

«Покорители Хайбара» против «Братства-2021»

Первая годовщина второй Карабахской войны породила новые противоречия в Закавказье. Они проявились в начале сентября, когда Азербайджан стал препятствовать поставкам иранского топлива в Нагорный Карабах. Азербайджанцы останавливали грузовой транспорт из Ирана, который следовал в Степанакерт, и взимали плату за проезд с каждого водителя.

В ответ вооруженные силы Ирана объявили о проведении учений «Покорители Хайбара» на северо-западе страны. Важно отметить, что Тегеран впервые за 30 лет проводит крупномасштабные учения на границе с Азербайджаном.

Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи выступил с громким заявлением. «Те, кто страдает от иллюзий, скоро получат пощечину. Страны региона не должны позволять иностранным армиям вмешиваться», – отметил он.

Иранская правительсвенная газета Vatan-e-Emrooz очень своеобразно уточнила официальную позицию государства: «Анкара и Баку знают, что в случае изменения границ иранские войска немедленно войдут на территорию Армении и ликвидируют сионистское восстание».

В Иране, очевидно, намекают на тесное военно-техническое сотрудничество Азербайджана и Израиля во время прошлогодней войны – в частности по беспилотникам. Хотя в Тель-Авиве ранее неоднократно подчеркивали, что это взаимодействие вовсе не означало принятие той или иной стороны конфликта, а объяснялось лишь коммерческими интересами.

«Сейчас иранская пропаганда активно использует израильскую карту для внутренней аудитории, рассказывает о присутствии израильских военных в Азербайджане и символично называет свои учения «Покорители Хайбара» в честь битвы при Хайбаре в 629 году, где войска пророка Мухаммада нанесли поражение иудеям. Однако на самом деле иранцев беспокоит отнюдь не Тель-Авив, а Анкара»,

– рассказал «Газете.Ru» историк и востоковед Иса Джавадов.

Азербайджан и его союзник Турция объявили о намерении провести совместные маневры в рамках очередного этапа «Нерушимого братства-2021» 5-8 октября на границе с Арменией и Ираном, в Нахичеванской Автономной Республике.

Вместе с тем стороны акцентировали внимание на том, что речь идет о «мероприятиях по разминированию и обучению на территориях, освобожденных от армянской оккупации». В Ереване, похоже, намек поняли. Во всяком случае, 4 октября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян прибыл в Тегеран для переговоров с главой дипломатического ведомства Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Зангезурский коридор раздора

Вне зависимости от причин, побудивших Иран отстаивать свою позицию на дипломатическом и военном уровне трудно не заметить, что политика Тегерана заметно изменилась с приходом к власти президента Ибрахима Раиси летом 2021 года.

«Ситуация весьма тревожная, поскольку действия нового президента, скорее, неконструктивные и явно немиролюбивые. Практически не представляю себе, чтобы экс-президент Роухани использовал бы эскалацию для продвижения своих целей, как это делает Раиси», – считает научный сотрудник и руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин.

Однако, по словам эксперта, Тегерану будет сложно изменить баланс сил в регионе.

«Возможность Баку влиять на ирано-армянскую торговлю путем перекрытия трассы Горис-Капан стало лишь триггером накапливающегося недовольства Ирана. В долгосрочной перспективе Иран опасается открытия Зангезурского коридора, который свяжет сухопутным путём Азербайджан и Турцию и сможет привлечь под разными предлогами азербайджанско-турецкое военное присутствие на границе Ирана и Армении», – уверен Джавадов.

Тем самым под удар будет поставлен транзит иранской продукции и энергоресурсов через Армению в другие регионы, а Кавказ станет еще одним местом, где Анкара овладеет рычагами давления на Иран, считает эксперт.

«Воинственная риторика Тегерана добавляет еще больше сложности в урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта, который и без того наполнен внутренней динамикой. Но самое неприятное для Москвы в том, что такая риторика Тегерана дает Анкаре еще больше возможностей выступать в качестве покровителя Баку и, соответственно, получать еще больше поводов для наращивания своего влияния в Азербайджане», – подчеркнул Притчин.

На данный момент стратегия иранского руководства сильно противоречит дорожной карте карабахского урегулирования, намеченной Россией. «Своим демонстративным нежеланием строительства Зангезурского коридора, Иран фактически торпедирует достижения российской дипломатии по разблокировке транспортных коммуникаций», — пояснил Иса Джавадов.

Тем не менее позитивный исход для иранской стороны при военном сценарии едва ли просматривается, считает эксперт.

Вооружённые формирования Исламской Республики задействованы сейчас в Сирии и Ираке, существенные затраты приходятся на финансирование союзных группировок в Йемене и Ливане, а нестабильность в Афганистане является поводом удерживать войска и на этом направлении. Ещё один военный конфликт с участием Ирана только усугубит его международную изоляцию и ударит в очередной раз по благосостоянию населения.

Вместе с тем, ни Азербайджан, ни Турция также не заинтересованы в конфликте, хотя для демонстрации силы и стягивают войска к границам. Россию тоже устроил бы только баланс интересов в регионе, который исключает военный сценарий. Вероятно, этим и объясняется дипломатическая работа, которую проводит глава российского МИДа Сергей Лавров. 6 октября министр планирует провести переговоры со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном

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