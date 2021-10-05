Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Милохин раскрыл, за что получил пощечину во время тренировки с Медведевой 19:41
Пересильд поделилась впечатлениями от полета в космос 19:41
Сочинский поселок сполз из-за мощных ливней 19:36
Милохин: я уронил Медведеву? Без падений не бывает взлетов 19:33
Тарасова призналась в любви паре Милохина и Медведевой 19:31
В работе социальной сети Instagram произошел очередной сбой 19:30
Американка получила $4 млн, выиграв в лотерею дважды за один день 19:26
Глушаков и Захарян получили травмы на тренировке сборной России 19:21
Британия пересмотрит отношение к мигрантам впервые за четверть века 19:18
Подозреваемому в убийстве трех девушек под Оренбургом предъявлено обвинение 19:15
Армия

«Это хвастливые заявления»: Украина больше не боится «Искандеров» и «Калибров»

В Киеве заявили, что научились противостоять российским ракетным комплексам

close
100%
Министерство обороны Украины
На Украине прошли стрельбы зенитно-ракетных подразделений в рамках учений «Объединенные усилия – 2021». Зенитчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) утверждают, что научились уничтожать ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» и крылатые ракеты «Калибр». «Газета.Ru» разбиралась, действительно ли системы ПВО/ПРО Украины способны на это.

«Во время учений расчеты комплексов «Бук-М1» Шепетовского зенитного ракетного полка провели боевые пуски зенитных ракет по воздушным целям, роль которых выполняли беспилотные летательные аппараты из состава комплекса ВР-3 «Рейс», – сообщил портал Корреспондент.Net со ссылкой на Минобороны Украины. Это сообщение транслировали и другие украинские медиа.

«Условными воздушным целями», которые были уничтожены, украинское военное ведомство назвало российские ракеты «Калибр» и ракеты комплекса «Искандер». Упор украинские военные делали на то, что «беспилотники Ту-143 из состава мишенного комплекса ВР-3 «Рейс» схожи по габаритам с российскими ракетами».

«Это хвастливые заявления, они не подтверждены реальными вещами и носят исключительно внутриполитический характер», – рассказал «Газете.Ru» директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Ранее украинский портал Defense Express сообщал, что еще в июле 2021 года 41-й учебно-тренировочный центр зенитных ракетных войск ВСУ получил комплексный тренажер от «Конструкторского бюро «Логика». Тренажер предназначается для подготовки расчетов зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1». На нем можно имитировать работу всего дивизиона в условиях масштабного налета и стрельбы по высокоманевренной цели. В их числе – ударные беспилотники, новейшие крылатые или оперативно-тактические ракеты.

«Искандер» – семейство оперативно-технических ракетных комплексов, состоящее на вооружении армии России. «Искандер» не один ракетный комплекс, а несколько модификаций. На вооружение российской армии комплекс принят в версии «Искандер-К» и «Искандер-М».

Высота полёта ракеты «Искандер-К» не выше 6 км. Ракета автоматически огибает рельеф местности. Ракета «Искандер-М» движется по баллистической траектории, взлетая на высоту 50 км. Ракета обладает высокой маневренностью, может «убегать» от противоракет противника. При прохождении противоракетной обороны противника сбрасывает ложные цели и модули для радиоэлектронной борьбы.

Семейство «Калибр» объединяет несколько видов ракет: противокорабельные, ракеты, предназначенные для ударов по наземным целям и ракето-торпеды, цель которых – подводные лодки вероятного противника. Существуют и крылатые ракеты воздушного базирования «Калибр-А», стартующие с самолетов тактической и стратегической авиации.

«На Украине нет средств, которые бы позволяли перехватывать ракеты оперативно-тактических комплексов типа «Искандер». Что касается уничтожения крылатых ракет «Калибр», теоретически можно допустить, что у Украины есть оставшийся потенциал в области устаревших С-300 и комплексов «Бук». Теоретически ее могут сбить, но учитывая то, что комплексы стоят 30 лет без модернизации, без технического обслуживания, без авторского надзора со стороны производителя, это маловероятно», – сказал Игорь Коротченко.

По мнению военного эксперта Дмитрия Литовкина, вопрос еще и в количестве ракет предполагаемого удара, который украинским ПВО нужно будет отразить.

«Система зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) советского производства способна сбить дозвуковую крылатую ракету. Поэтому теоретически можно предположить, что с помощью такой системы можно сбить ракету «Калибр». Но надо понимать, сколько их будет, одна или 20, это и определяет устойчивость системы ПВО Украины. Одиночную цель они, может быть, и собьют, но если будет массовое применение крылатых ракет – то собьют в лучшем случае половину», – сказал Литовкин.

При этом он отметил, что даже страны НАТО не берутся заявлять, что их системы ПВО способны сбить «Калибр».

«Даже НАТО и, в частности, США, которые имеют куда более мощные системы ПВО, не берут на себя ответственность заявлять, что они способны сбить «Калибр» – иначе натовцы бы так не переживали за присутствие «Калибров» в Калининградской области и возможность их появления в Белоруссии. По поводу «Искандеров» – откровенное вранье, потому что ракета на конечном этапе выходит на гиперзвук и маневрирует на всем участке своего полета, это очень сложная аэробаллистическая цель», – уверен Литовкин.

По словам Коротченко, Украина никогда не разрабатывала системы комплекса ПВО и сегодня обладает компетенциями деградировавшего военно-промышленного комплекса.

«Украина была поставщиком комплектующих. У них было три центра компетенции финальных изделий. «ЮжМаш» – производство стратегических баллистических ракет, «Мотор Сич» – разработчик авиационных двигателей и фирма «Антонов» – производство и разработка военно-транспортных самолетов. В области ПВО у Украины не было ничего»,

– рассказал Коротченко.

Эксперт напомнил, что в результате ошибки украинской системы ПВО во время учений в 2011 году над Черным морем был сбит российский пассажирский самолет. «С трудом можно представить, что украинская ПВО кроме как уничтожать крупные цели вроде гражданских самолетов на что-либо способна», – сказал он.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Мне все еще кажется, что я сплю»
Как прошел полет Пересильд и Шипенко к МКС
Саратовские пытки дошли до Страсбурга, в больницу едут ревизоры
Генпрокуратура и ФСИН проверяют данные о пытках и изнасилованиях в больнице Саратова
«Это, конечно, угроза России»: кто и зачем толкает Швецию в НАТО
В Совфеде оценили возможные последствия вступления Стокгольма в Североатлантический альянс
Подозреваемому в убийстве трех девушек под Оренбургом предъявлено обвинение
В работе социальной сети Instagram произошел очередной сбой
Опубликованы первые кадры кораблекрушения в Белом море
Создатель «Мужского государства» уехал в непризнанную страну и отказался от своего «детища»
Новости и материалы
Милохин раскрыл, за что получил пощечину во время тренировки с Медведевой
Пересильд поделилась впечатлениями от полета в космос
Сочинский поселок сполз из-за мощных ливней
Милохин: я уронил Медведеву? Без падений не бывает взлетов
Тарасова призналась в любви паре Милохина и Медведевой
Американка получила $4 млн, выиграв в лотерею дважды за один день
Глушаков и Захарян получили травмы на тренировке сборной России
Британия пересмотрит отношение к мигрантам впервые за четверть века
Девушка Саакашвили рассказала о зависти украинцев грузинам
В Оксфордский словарь добавили 26 корейских слов
Коммунисты похвалили бывшую жену Илона Маска за появление с книгой Маркса
Голикова заявила о приближении рубежа в 30 тысяч случаев коронавируса в сутки
Facebook: сбой не связан с вмешательством извне
Милохин: Медведева не любит Загитову
На Украине назвали преступлением отказ властей от переговоров с Россией по газу
Тарасова об угрозе «убить» Милохина, если тот уронит Медведеву: это было в шутку
Безбилетника посадили в тюрьму за то, что он назвал полицейского «лесбиянкой»
Экс-президент РФС Колосков пожалел об уходе Хачатурянца из судейского комитета
Все новости
Что носили на Неделях моды, чтобы привлечь к себе внимание
Главные тренды стритстайла Недели моды
Как использовать горькие осенние ягоды
Чем полезны брусника, калина, черноплодная рябина, облепиха и клюква
«Мы находимся в зависимости»: чем Россия ответит на глобальный сбой Facebook
Как в Госдуме и Совфеде восприняли масштабный сбой в работе соцсетей
«Врачи вынуждены»: почему россиян лечат неэффективными препаратами от COVID-19
Половине больных ковидом назначают лекарства с недоказанной эффективностью
Земельный вопрос: чиновники из Крыма попали под следствие
Глава горсовета Евпатории Харитоненко и мэр Тихончук задержаны
«Иранские войска войдут в Армению и ликвидируют сионистское восстание»
Какова вероятность новой войны в Закавказье с участием Турции и Ирана
Лучшие лезгинки Кадырова
Климат и случайные процессы: за что дали «Нобеля» по физике
В Стокгольме объявлены нобелевские лауреаты по физике
Борода и деньги из-за границы. Как Мавриди скрывался от полиции
В СК рассказали о методах конспирации одного из беглецов из истринского ИВС
Цены на газ взяли новую высоту
Стоимость газа в Европе достигла $1300
«Все нормально, обошлось»: Пересильд и Шипенко добрались до МКС
Хроника полета первого «киноэкипажа» в космос
«Приземленное объяснение»: гамма-всплеск оказался обломком российской ракеты
Гамма-всплеск в далекой галактике оказался отражением от разгонного блока «Бриз-М»
Признание и слезы. Предполагаемый убийца трех студенток дал показания
Подозреваемый в тройном убийстве в Гае показал, как совершал преступление
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях