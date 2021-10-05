В Киеве заявили, что научились противостоять российским ракетным комплексам

На Украине прошли стрельбы зенитно-ракетных подразделений в рамках учений «Объединенные усилия – 2021». Зенитчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) утверждают, что научились уничтожать ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» и крылатые ракеты «Калибр». «Газета.Ru» разбиралась, действительно ли системы ПВО/ПРО Украины способны на это.

«Во время учений расчеты комплексов «Бук-М1» Шепетовского зенитного ракетного полка провели боевые пуски зенитных ракет по воздушным целям, роль которых выполняли беспилотные летательные аппараты из состава комплекса ВР-3 «Рейс», – сообщил портал Корреспондент.Net со ссылкой на Минобороны Украины. Это сообщение транслировали и другие украинские медиа.

«Условными воздушным целями», которые были уничтожены, украинское военное ведомство назвало российские ракеты «Калибр» и ракеты комплекса «Искандер». Упор украинские военные делали на то, что «беспилотники Ту-143 из состава мишенного комплекса ВР-3 «Рейс» схожи по габаритам с российскими ракетами».

«Это хвастливые заявления, они не подтверждены реальными вещами и носят исключительно внутриполитический характер», – рассказал «Газете.Ru» директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Ранее украинский портал Defense Express сообщал, что еще в июле 2021 года 41-й учебно-тренировочный центр зенитных ракетных войск ВСУ получил комплексный тренажер от «Конструкторского бюро «Логика». Тренажер предназначается для подготовки расчетов зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1». На нем можно имитировать работу всего дивизиона в условиях масштабного налета и стрельбы по высокоманевренной цели. В их числе – ударные беспилотники, новейшие крылатые или оперативно-тактические ракеты.

«Искандер» – семейство оперативно-технических ракетных комплексов, состоящее на вооружении армии России. «Искандер» не один ракетный комплекс, а несколько модификаций. На вооружение российской армии комплекс принят в версии «Искандер-К» и «Искандер-М».

Высота полёта ракеты «Искандер-К» не выше 6 км. Ракета автоматически огибает рельеф местности. Ракета «Искандер-М» движется по баллистической траектории, взлетая на высоту 50 км. Ракета обладает высокой маневренностью, может «убегать» от противоракет противника. При прохождении противоракетной обороны противника сбрасывает ложные цели и модули для радиоэлектронной борьбы.

Семейство «Калибр» объединяет несколько видов ракет: противокорабельные, ракеты, предназначенные для ударов по наземным целям и ракето-торпеды, цель которых – подводные лодки вероятного противника. Существуют и крылатые ракеты воздушного базирования «Калибр-А», стартующие с самолетов тактической и стратегической авиации.

«На Украине нет средств, которые бы позволяли перехватывать ракеты оперативно-тактических комплексов типа «Искандер». Что касается уничтожения крылатых ракет «Калибр», теоретически можно допустить, что у Украины есть оставшийся потенциал в области устаревших С-300 и комплексов «Бук». Теоретически ее могут сбить, но учитывая то, что комплексы стоят 30 лет без модернизации, без технического обслуживания, без авторского надзора со стороны производителя, это маловероятно», – сказал Игорь Коротченко.

По мнению военного эксперта Дмитрия Литовкина, вопрос еще и в количестве ракет предполагаемого удара, который украинским ПВО нужно будет отразить.

«Система зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) советского производства способна сбить дозвуковую крылатую ракету. Поэтому теоретически можно предположить, что с помощью такой системы можно сбить ракету «Калибр». Но надо понимать, сколько их будет, одна или 20, это и определяет устойчивость системы ПВО Украины. Одиночную цель они, может быть, и собьют, но если будет массовое применение крылатых ракет – то собьют в лучшем случае половину», – сказал Литовкин.

При этом он отметил, что даже страны НАТО не берутся заявлять, что их системы ПВО способны сбить «Калибр».

«Даже НАТО и, в частности, США, которые имеют куда более мощные системы ПВО, не берут на себя ответственность заявлять, что они способны сбить «Калибр» – иначе натовцы бы так не переживали за присутствие «Калибров» в Калининградской области и возможность их появления в Белоруссии. По поводу «Искандеров» – откровенное вранье, потому что ракета на конечном этапе выходит на гиперзвук и маневрирует на всем участке своего полета, это очень сложная аэробаллистическая цель», – уверен Литовкин.

По словам Коротченко, Украина никогда не разрабатывала системы комплекса ПВО и сегодня обладает компетенциями деградировавшего военно-промышленного комплекса.

«Украина была поставщиком комплектующих. У них было три центра компетенции финальных изделий. «ЮжМаш» – производство стратегических баллистических ракет, «Мотор Сич» – разработчик авиационных двигателей и фирма «Антонов» – производство и разработка военно-транспортных самолетов. В области ПВО у Украины не было ничего»,

– рассказал Коротченко.

Эксперт напомнил, что в результате ошибки украинской системы ПВО во время учений в 2011 году над Черным морем был сбит российский пассажирский самолет. «С трудом можно представить, что украинская ПВО кроме как уничтожать крупные цели вроде гражданских самолетов на что-либо способна», – сказал он.