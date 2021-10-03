Военнослужащий ВСУ назвал розничные цены на гранатометы и пистолеты на Украине

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали военнослужащего, которого подозревают в хищении оружия и последующей его продаже. «Газета.Ru» разбиралась, каким образом оружие попадает из воинских частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подпольный рынок, изучила масштаб этого рынка и ознакомилась с расценками.

По данным следствия, организатором хищений вооружений стал начальник склада одной из воинских частей Николаева. Офицер ВСУ списывал, а потом продавал оружие. «Военный хранил оружие в помещении, расположенном неподалеку от воинской части. Похищенное он реализовывал заинтересованным лицам, в том числе представителям местного криминалитета», – сообщила пресс-служба СБУ.

Его имя и фамилия, а также место службы названы не были. Ряд украинских ресурсов сообщил, что речь, возможно, идет об Антоне Безверхнем, который недавно был назначен начальником склада вооружения 36-й отдельной бригады морской пехоты. Другие ресурсы утверждали, что Безверхний еще в 2019 году погиб на юго-востоке Украины.

В ходе обысков сотрудниками СБУ было изъято 40 артиллерийских и минометных мин, 129 выстрелов для ручного гранатомета РПГ-7, почти 600 артиллерийских снарядов и столько же осветительных ракет, 49 вышибных пороховых зарядов к минометным минам, дымовые и противотанковые гранаты, почти 34 тысячи патронов различного калибра, 49 взрывателей М6 и М12.

Первый рынок в Европе

Случай в Николаеве далеко не единичный. Только в сентябре 2021 года СБУ были обнаружены: «схрон» с боеприпасами и взрывчаткой в Закарпатской области, крупный «схрон» в Ровенской области на границе с Белоруссией (в том числе несколько реактивных противотанковых гранат РПГ-26 «Аглень», ручные гранаты, пластид и патроны), тайник с оружием в городе Крапивицкий Кировоградской области.

В апреле 2020 года в Киеве был задержан военнослужащий, который незаконно продавал оружие, в частности гранаты и автоматы, а в марте полиция выявила «схрон» оружия в гараже у бывшего военного в Черкассах. В августе 2019 года военнослужащего задержали в Буковине при попытке сбыта ручного пулемета РПК-74 и почти ста патронов к нему.

В 2018 году были арестованы по подозрению в незаконной торговле оружием трое бывших военнослужащих из батальона «Айдар», в том числе Александр Корниевский с позывным «Кулибин» – украинские правоохранительные органы считают его причастным к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Якобы он продал взрывное устройство, заложенное под днище автомобиля Шеремета.

Следователи Государственного бюро расследований Украины в феврале 2019 года сообщили о факте хищения имущества со склада воинской части во Львове на сумму более 4,5 миллиона гривен – это примерно $165 тыс. Среди похищенного были оптические приборы военного назначения и тепловизоры, переданный Украине правительством США в рамках программы международной военной технической помощи.

В августе 2020 года глава МВД Арсен Аваков (ушел в отставку в июле 2021 года) рассказал в интервью «РБК-Украина», что оружие на «черный рынок» поставляют военные и сотрудники Национальной гвардии. «Именно военнослужащие являются очень часто поставщиками оружия и взрывчатки с фронта на мирную территорию», – рассказал Аваков.

Министр сообщил, что с начала конфликта на Украине военнослужащие ВСУ и МВД «потеряли», по официальным сведениям, больше 78 тысяч единиц огнестрельного оружия. Только за 2020 год, уточнил Аваков, следователи открыли больше 3500 уголовных дел по обвинению в торговле оружием.

В свою очередь, по данным независимого исследовательского проекта The Small Arms Survey, реализуемого на базе Женевского института международных отношений (IHEID), в настоящий момент на Украине находится от 3 до 5 миллионов единиц нелегального оружия.

«Украина превратилась в черный рынок нелегального оружия номер один в Европе», – заявлял председатель «Украинской ассоциации владельцев оружия» Георгий Учайкин в интервью «Би-би-си».

«Оружие – лучшее золота»

Действующий военнослужащий ВСУ, попросивший не называть его имени, в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал, что продажа оружия военными на Украине стала «массовой, распространенной и практически ежедневной практикой».

«Ценник варьируется в зависимости от состояния оружия. Если оно новое, то, например, АК-74 можно приобрести от $800. Если автомат старый, битый, то можно легко договориться и за $300. Ручные гранатометы от $500, станковый гранатомет СПГ-9 – больше $3000. Это имущество, которое всегда будет в цене. Оружие – лучше золота», – рассказал собеседник «Газеты.Ru».

По его словам, пистолет Макарова (ПМ) стоит на черном рынке в районе $700, автоматический пистолет Стечкина (АПС) – $1300, железный цинк с патронами калибра 5,45 мм (1080 штук) – $120, гранаты Ф-1 и РГД-5 – от $100.

Он также рассказал, что в украинском сегменте «теневого интернета» DarkNet существуют специализированные «магазины», а в Тelegram – несколько анонимных каналов, где оружие продают способом «закладки»: в обмен на плату в биткоинах или другой криптовалюте продавец сообщает покупателю место, где спрятано оружие. Очно участники сделки не встречаются и даже не знают друг друга.

«Продают все. От сержантов и рядовых до офицеров и генералов. В нашей бригаде заместитель командира был пойман на продаже вооружений. Еще в моей части списали несколько десятков единиц оружия. По официальной версии, просто потеряли во время боевых действий», – добавил он.

Правозащитник и бывший украинский военный Александр Мединский утверждает, что рост подпольного рынка напрямую связан с конфликтом на юго-востоке Украины.

«Списать боеприпасы и вооружение довольно легко. Схем рабочих хватает. Можно написать, что кому-то выдали, переправили и потеряли по дороге. Самое надежное сказать, что оружие пропало в результате обстрела или боевой операции. Это никто проверить не сможет и проверять даже не станет», – рассказал он «Газете.Ru».