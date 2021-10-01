Эксперт рассказал, почему военные США оставили талибам* свое оружие

США оставили в Афганистане оружия и военной техники на общую сумму около $85 млрд, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. «Газета.Ru» разбиралась, почему американцы сделали такой «подарок» талибам * и где может оказаться их оружие в итоге.

«Откровенно говоря, вот эти цифры — $85 млрд – они просто ужасают. Вдумайтесь в цифры: 22 тысячи бронированных автомобилей, 358 тысяч автоматических винтовок, 176 артиллерийских установок, 8 тысяч грузовиков, транспортные самолеты, больше сотни вертолетов – вооружили до зубов. Предсказуемость и надежность американских партнеров не выдержала поддержку временем. В таких случаях говорят — «сами себе выстрелили в ногу», – рассказал Дмитрий Шугаев в эфире телеканала «Звезда».

Ранее сумму $85 млрд назвал член палаты представителей конгресса США, бывший резервист ВМС США Джим Бэнкс. Он также заявил, что среди оставленного в Афганистане есть 200 самолетов и вертолетов и 600 тысяч единиц стрелкового оружия. Бэнкс подчеркнул, что в настоящее время у боевиков больше вертолетов Black Hawk, чем у 85% стран мира. Впоследствии именно эти слова цитировали мировые медиа, эксперты и политики.

Американское издание The Washington Post приводит другие, но сопоставимые данные – $83 млрд. «Эта цифра связана с вложениями в Фонд сил безопасности Афганистана после вторжения США в 2001 году», – отмечает газета.

Что касается автомобильного транспорта, то, по данным Счетной палаты США, на деньги американских налогоплательщиков было куплено 76 тысяч автомобилей для использования в Афганистане, в том числе 43 тысячи пикапов Ford Ranger, 22 тысячи Humvee и 900 MRAP – противоминных машин с защитой от засад. Около 70% транспортных средств было передано афганским вооруженным силам, а остальные – национальной полиции.

При этом глава центрального командования США генерал Кеннет Ф. Маккензи-младший заявлял, что перед выходом из Афганистана «военные навсегда вывели из строя часть автомобилей и самолетов». Сколько именно он не уточнил.

«Американцы оставили практически все оружие, которое использовалось во время операции в Афганистане. Это и вертолетная техника – военно-транспортные и боевые вертолеты, и огромное количество бронетехники – военных автомобилей, в частности бронированных джипов, – рассказал «Газете.Ru» директор Цента анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. – Остались огромные запасы стрелкового оружия и боеприпасов. Американцы вывели из строя только операционные центры, откуда шло управление войсками на территории Афганистана».

По словам Коротченко, оставленная техника находится в рабочем состоянии, частично выведены из строя только вертолеты.

«На электронной технике американские военные разбили мониторы, уничтожены, но не полностью, носители информации, частично выведены из строя вертолеты. Весь остальной спектр военной техники остался практически в работоспособном состоянии. И если посмотреть на спецназ талибов (организация запрещена в России) с точки зрения камуфляжа, приборов ночного видения, автоматического оружия, средств связи это вполне эффективная ударная сила», – считает эксперт.

По мнению Коротченко, оставленное вооружение будет «освоено», но есть вопрос в сохранности его «рабочего состояния».

«За спиной талибов стоят Пакистан и Китай – будут найдены пути снабжения и поддержания в боеспособном состоянии значительной части американского оружия. Вопрос только в поддержании исправного технического состояния оружия. Особенно – сложных видов техники», – считает Коротченко.

По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военного политолога Александра Перенджиева, оружие было оставлено намеренно и по предварительному договору.

«Американцы никогда ничего не забывают просто так. Оружие бы они точно вывезли, по крайней мере, могли его уничтожить. Но они специально его оставили в боеспособном состоянии. Это часть плана. Вероятно, произошла передача оружия – кто-то получил за это деньги», – считает эксперт.

Перенджев отметил, что американское оружие попадет на черный рынок и «любым частным лицам», что может привести к созданию «частных армий террористического толка» в регионе. Это вызовет рост нестабильности, что и является целью Вашингтона на текущем этапе.

«Это оружие попадет на теневой криминальный рынок. Может попасть к частным лицам, в том числе – к криминальным бандам. Сделано все, чтобы внутренняя война в Афганистане не прекращалась. Оно может быть продано, может появиться в горячих точках – Сирии, Ливии. А это то, что нужно американцам», – резюмировал эксперт.