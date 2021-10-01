Для полноценных испытаний С-400 и С-500 в России нет полигонов и мишеней

ВВС США провели успешное испытание гиперзвуковой крылатой ракеты (ГЗКР) Hypersonic Air-Air Weapon Concept. Новейшие российские зенитные ракетные комплексы и системы (ЗРК/ЗРС) в теории могут сбивать ГЗКР. Военный обозреватель «Газеты.Ru» разбирался, почему эту теорию не проверяют на практике.

Обратимся к тактико-техническим характеристикам ЗРК/ЗРС, состоящих на вооружении Воздушно-космических сил ВС РФ. Заявленная максимальная скорость поражаемых целей у зенитной ракетной системы С-300В4 («Антей-2500») составляет 3 км/с.

Эта система предназначена для уничтожения аэробаллистических и баллистических ракет оперативно-тактического назначения. О том, что ЗРС С-300В4 способна эффективно бороться с гиперзвуковыми крылатыми ракетами противника, предприятие-изготовитель не упоминает.

Зенитная ракетная система С-400 «Триумф» обладает возможностью поражать цели со скоростями до 4,8 км/с, как заявлено разработчиком. В тактико-технических характеристиках указывается, что «Триумф» в состоянии бороться с тактическими и оперативно-тактическими баллистическими ракетами, гиперзвуковыми целями, а также иными перспективными и современными средствами воздушного нападения.

Что касается перспективной ЗРС С-500 «Прометей», развертывание которой на территории страны ожидается в ближайшее время, то какие-либо детальные и достоверные тактико-технические характеристики этой системы неизвестны.

Начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России Сергей Бабаков заявил, что «заложенные в ЗРС С-500 характеристики, позволяющие уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе, позволяют с уверенностью сказать, что аналогов этой системы просто не существует».

Нюанс заключается в том, что пока ни С-400, ни С-500 стрельб по гиперзвуковым целям на полигонах и в центрах боевой подготовки не отрабатывали.

Для того, чтобы в процесс боевой подготовки зенитных ракетных войск ВКС ВС РФ включить стрельбы по гиперзвуковым крылатым ракетам надо, как минимум, решить несколько инженерно-технических и организационных проблем.

В настоящее время нет даже ракет-мишеней (РМ), которые бы соответствовали по своим характеристикам гиперзвуковым крылатым ракетам. И это, в принципе, логично. Если ГЗКР еще не приняты на вооружение армии и флота, то вполне естественно, что нет и соответствующих ракет-мишеней. Обычно подобные изделия на оснащении войск появляются позже, чем сами ракеты.

Так что о способностях имеющихся на оснащении войск ЗРС С-400 вести эффективную борьбу с ГЗКР можно судить пока только предположительно. Однако проблема ракет-мишеней в ВС РФ носит системный характер и не упирается лишь в отсутствие гиперзвуковых ракет на вооружении в настоящий момент.

В целях испытаний подмосковной системы противоракетной обороны А-135 на полигоне Сарышаган в свое время был развернут многоканальный стрельбовый комплекс (МКСК) «Амур-П», который, по сути, представляет собой сокращенный вариант подмосковной системы ПРО А-135.

Однако в ходе «натурных работ» (так этот процесс называют разработчики оружия) пуски атмосферных высокоскоростных противоракет ПРС-1М ближнего эшелона системы ПРО А-135 на протяжении последних десятилетий производились не по реальным ракетам-мишеням, имитирующим боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет, а в так называемую «упрежденную точку».

Разработке ракет-мишеней в свое время создавал непреодолимые препятствия Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Ракета-мишень, запускаемая с площадок 4-го Краснознаменного ордена Красной звезды Государственного центрального межвидового полигона (ГЦМП) Министерства обороны РФ (пункт дислокации – город Знаменск в Астраханской области) в направлении площадок комплекса «Амур-П», по сути, представляла бы собой классическую ракету средней дальности, запрещенную ДРСМД.

Казалось бы, с прекращением действия ДРСМД это препятствие снято: США вышли из договора в 2019 году. Однако в настоящее время существуют и другие трудности.

В частности, теперь полет ракеты-мишени с полигона Капустин Яр в направлении Сарышагана будет проходить в воздушном пространстве и над территорией независимого государства – Казахстана. И как к этому полету отнесутся в Астане (в частности, к возможным в таких случаях нештатным ситуациям), пока не совсем понятно.



Таким образом, сбивать гиперзвуковые ракеты, в том числе те, которые испытываются сейчас в США, мы можем только в теории. Когда и где мы сможем провести практические тренировочные стрельбы по гиперзвуковым целям – большой вопрос.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).

